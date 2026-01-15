FBI搜《華郵》記者住所 指控涉非法獲取及報道機密資訊 新聞權益組織：深感不安｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】美國《華盛頓郵報》一名跟進特朗普政府大規模裁員計劃的記者 Hannah Natanson，其位於弗吉尼亞州的住所周三（14 日）遭聯邦調查局(FBI)人員搜查，被指控涉及非法獲取及報道機密資訊等。

司法部：針對有承包商洩密案調查

美國司法部表示，聯邦調查局(FBI)探員周三搜查了一名《華盛頓郵報》記者的住所，行動是針對一名國防承包商Aurelio Perez-Lugones洩密案調查的一部分，該承包商被控非法將機密訊息披露。

《華盛頓郵報》報道，FBI 人員於當地時間周三早上，持搜查令到該報旗下記者Hannah Natanson住所搜查，期間檢走一部電話及兩部電腦，包括由《華盛頓郵報》配發的電腦，及一塊Garmin 智能手錶。

美國廣播公司新聞網 ABC news 報道引述司法部官員，Aurelio Perez-Lugones涉嫌使用行動裝置與《華盛頓郵報》記者聯繫，在聊天時分享機密資訊。

執總內部電郵：堅定支持新聞自由

司法部長邦迪同日在社交平台發文，指該記者曾獲取及報道一名國防部承包商非法洩露的機密資料，而該名洩密者正被扣押。

《華盛頓郵報》未有回應邦迪指控，僅表示正密切留意事態發展。《華郵》執行總編Matt Murray向員工發電郵指，Natanson及《華郵》並非此次調查的目標，但當局「異常且激進的行動」令人擔憂，令人質疑記者工作是否受到憲法保護。他指，《華郵》長期以來堅定支持新聞自由，整個機構都支持這些自由及編採人員的工作。

新聞權益組織：對新聞獨立性的干預

多個新聞權益組織亦表達關注，記者新聞自由委員會發聲明指，此次搜查是「政府對新聞獨立性干預的巨大升級」。國家新聞俱樂部表示，執法部門搜查記者住所並沒收報道設備情況極為罕見，及令人深感不安，標誌著調查策略的顯著升級，任何珍惜新聞自由和獨立性的人都應感到擔憂。

來源：ABC