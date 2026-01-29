FBI搜查喬治亞州選舉設施 涉川普2020總統大選舞弊指控

（法新社華盛頓28日電） 美國聯邦調查局（FBI）探員今天突襲搜查喬治亞州富爾頓郡（Fulton）一處選舉設施，據信這次行動與總統川普宣稱2020年大選有舞弊情事的不實指控有關。

聯邦調查局發言人告訴法新社，FBI正在執行「法院授權的執法行動」。

富爾頓郡向「亞特蘭大新聞憲政報」（Atlanta Journal-Constitution，AJC）表示，聯邦探員正從一處倉庫中取走票匭。

該報和其他美媒指出，這次突襲搜查與川普（Donald Trump）缺乏事實根據的說法有關；川普稱他在2020年總統大選擊敗民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）。

川普上週出席瑞士達沃斯（Davos）世界經濟論壇（WEF）年會發表談話時指出，那是一場「受人操控的選舉，涉事者很快會因為自身所作所為遭到起訴」。

川普還在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文，特別點名兩度對川普提出起訴的前特別檢察官史密斯（Jack Smith）應當被起訴。

史密斯2023年6月針對川普2021年卸任後，涉嫌帶走大量國家機密文件，放在他位於佛羅里達州的莊園一案提出起訴。

史密斯另於2024年8月，就川普2020年競選連任失利後，涉及2021年1月6日國會山莊（Capitol Hill）暴動，意圖阻撓國會認證票數統計的推翻選舉結果案，提出起訴。

川普2024年11月贏得總統大選後，史密斯於同月底要求法院撤銷這2起對川普的聯邦刑事起訴。他當時表示，與司法部討論後提出不再追究這2案，主要是基於憲法不起訴現任總統的規定。

川普2025年1月展開第2任期以來，已對自己認定的反對者展開一系列懲罰措施，包括開除他認為不忠誠的政府官員、鎖定曾參與川普訴訟案件的律師事務所，以及撤回大學聯邦補助款。