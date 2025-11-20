FBI 情報專家辦公桌展示彩虹旗遭解僱 入稟告局長違憲 指該旗由FBI贈予｜Yahoo

黃牛肆虐｜Cityline：設「心戰室」攔截搶飛 bot
【Yahoo 新聞報道】美國聯邦調查局（FBI） 一名情報專家上月突然被解僱，事主曾在辦公桌展示彩虹旗，質疑當局基於政治原因將他解僱。事主入稟控告局長帕特爾（Kash Patel）及美國司法部長邦迪，質疑解僱決定違憲，行使言論自由卻被報復，要求法庭頒令讓他復職。
事主指彩虹旗非政治宣言：象徵共榮、團結和平等
事主 David Maltinsky 於 2009 年加入 FBI。他周三（19日）入稟美國法院，指該幅彩虹旗是之前 FBI 贈予，以認可他支持多元文化，甚至洛杉磯總部外的旗杆亦曾掛上彩虹旗。入稟狀指，他展示彩虹旗並非「政治宣言」，而是象徵共榮、團結和平等的服務，他形容這些都是曾經令 FBI 強大的價值，但如今工作場所已變質，像他這樣的人會被針對。他又相信，被解僱是因他是一個驕傲的男同志。
曾被投訴 部門覆稱無違規
較早前，Maltinsky 被派到位於維珍尼亞匡提科（Quantico）的 FBI 學院受訓，但就在畢業前三周被突然解僱。他聲稱，在美國總統特朗普就職之後，有同事向其直屬上司投訴他展示彩虹旗。他嚴肅看待事件，向部門查詢是否准許人員展示同志驕傲旗或標語，並獲覆稱沒有違反任政策或規定。然而，他 10 月 1 日就被突然解僱。
律師：不合法解僱
事主附上聯邦調查局局長帕特爾的解僱信，稱他不恰當地展示政治標語，缺乏判斷力。其代表律師質疑，當局不合法地解僱當事人，可能涉及一個更大盤算，就是為了排除政府中所有持不同意見、小眾卻又敢言的人員。律師形容事主入稟並非只為自己，而是保障其他聯邦政府僱員的權利和自由。
