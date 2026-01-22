FBI 搜《華郵》記者住所扣電子設備 法官下令暫禁檢方查閱︱Yahoo

《華盛頓郵報》 (Photo by Kevin Carter/Getty Images)

【Yahoo新聞報道】 美國聯邦法官昨日（21 日）下令，禁止聯邦檢察官查閱從一名《華盛頓郵報》記者住所搜獲的物資。法官同時安排在 2 月初舉行聆訊，以處理報社要求歸還相關電子設備的申請。

綜合外媒報道，《華盛頓郵報》記者納坦森（Hannah Natanson）上周遭 FBI 搜查住所，並扣押兩部手提電腦、兩部手機、一隻 Garmin 手錶及其他裝置。搜查行動與一宗涉及政府承辦商涉嫌非法保留機密資料的調查有關。

《華盛頓郵報》在聲明中表示，政府扣押記者的機密採訪資料，對言論自由造成寒蟬效應，亦對新聞工作帶來不可挽回的傷害。報社要求法院下令立即歸還所有被扣押物品，並禁止政府使用相關資料，否則將為未來搜查新聞機構開下先例。

《華盛頓郵報》記者納坦森（Hannah Natanson）

涉國家安全洩密調查

報社法院要求歸還裝置外，亦要求法院指示政府在案件解決前，將所有複製資料封存，並不得查閱。報社律師表示，扣留資料將對報社及納坦森造成無法彌補的損害，亦侵犯憲法權利。

記者的調查資料涉及五角大樓承包商、馬里蘭州系統管理員佩雷斯-盧戈內斯（Aurelio Perez-Lugones），有關人士目前在馬里蘭州被聯邦拘留，被控非法持有國防資訊。報社指出，被扣押裝置內載有多年來與過往及現有匿名消息來源相關的資料，以及未刊出的採訪內容，當中只有極少部分與搜查令所指案件有關。

當局：涉危及生命的機密資料

《華盛頓郵報》指出，由於工作裝置被扣押，納坦森目前無法與消息來源聯絡，亦可能影響未來消息來源是否願意再合作，而自搜查行動發生以來，該記者未再發表任何報道。

司法部長 Pam Bondi 則為行動辯護，表示事件並非涉及第一修正案，而是關乎可能危及生命的機密資料。