FCC本月表決新規 擬加強限制華企電訊設備

【on.cc東網專訊】英媒周一（6日）報道，美國聯邦通訊委員會（FCC）預計本月表決新規，加強對中國電訊企業的設備限制。

FCC主席卡爾在聲明中指出，該委員會將於本月28日投票，擬禁止含受管制名單企業零件的設備進口或銷售，並授權該委員會在必要情況下撤銷已獲批准產品的銷售許可。該委員會亦將探討進一步完善審查機制，將問題設備排除在美國網絡之外。

此前，FCC已將華為、中興通訊、海康威視、中國移動、中國電信等華企列入受管制名單，禁止進口或銷售這些公司的新設備。

