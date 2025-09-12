Charlie Kirk中槍亡 回顧31歲保守派新星冒起歷程
Fear of God 攜手 MLB 開啟多年聯乘新篇章
品牌以標誌性 Essentials 輪廓重塑經典球隊服，為棒球愛好者帶來耳目一新的街頭高級選項。
重點摘要
Fear of God 與 MLB 達成全新多年期合作
首發系列以 Fear of God Essentials 招牌輪廓重新演繹球隊服飾
首波宣傳企劃以「Picture Day」為主題，聚焦家庭與社區精神
運動與高級時裝再度交匯，Fear of God 宣布與 Major League Baseball（MLB）展開多年期戰略合作。此舉不僅為雙方寫下全新里程碑，更將透過 Fear of God Essentials 招牌剪裁與當代細節，為球迷服飾注入歷久不衰的棒球精神。
首波單品聚焦 Los Angeles Dodgers、New York Yankees、Chicago Cubs 等傳奇球隊元素。為慶祝系列登場，品牌攜手導演 Calmatic 打造首發形象片，以 Picture Day 的懷舊視角捕捉跨世代棒球文化的細膩韻味。
Fear of God 創辦人 Jerry Lorenzo 表示，這次合作水到渠成：「棒球一直是美國不變的常數，它映照出國家的現況、文化所重，以及人們如何凝聚。」他續指：「棒球既是一面鏡子，也是美國生活的時間標記，兼具傳統與演變。」
導演 Calmatic 補充：「在球場裡，Picture Day 向來是大日子…… 那關乎家庭、社區與自豪。大家都會以最講究的裝束現身 —— 既維持自己的社交身份，也展現真我。」
系列已於 9 月 10 日率先登陸 FOG 與 Fanatics 平台，未來數周將陸續登場指定零售商及球場商店。
