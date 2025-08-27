Feather & Bone十週年！全新「Roast-At-Home」自煮套裝6折 推介限量大熱威士忌熟成澳洲穀飼肉眼牛扒 Drunken Cow

居英港人製《香港搭船指南》 地圖顯示路線鼓勵坐船出遊
Feather & Bone迎來10歲生日慶，再掀「肉食狂潮」，新手也能輕鬆炮製出酒店級牛扒的「Roast-At-Home」套裝登場！想在家享受高質牛扒卻怕失手？Feather & Bone聽到你的心聲。品牌踏入10週年的第3波慶祝活動，直接把「零技巧、零失敗」的 「Roast-At-Home」自煮套裝推到6折，一鍵解鎖周末大餐！
「Roast-At-Home」懶人/新手也能焗出完美粉紅切面
Feather & Bone推出的「Roast-At-Home」自煮套裝，嚴選澳洲草飼肉眼牛扒，以傳統綁繩工藝固定形狀，確保烤焗時受熱均勻、鎖緊肉汁，成品外層焦香、內裡粉嫩，切件時更保持完美賣相，絕 對是「相機食先」之選！草飼肉眼牛扒分有1公斤及2公斤，由即日起至9月30日以低至6折發售（優惠價：$438/1公斤，原價：$730；優惠價：$876/公斤，原價：$1,460）。優惠期間更特別附送新鮮蔬菜，如洋蔥、紅蘿蔔及Three Butcher牛脂油一罐（200克），牛脂融化後與蔬菜同焗，香氣撲鼻，連配菜都充滿肉香精華！「Roast-At-Home」澳洲草飼肉眼牛扒自煮套裝於Feather & Bone全線門市及網店同步發售，立即搶購！
Whiskey 迷注意：限量版Drunken Cow 再度上架
採用澳洲穀飼肉眼牛扒炮製，經特別挑選的威士忌先後進行濕式熟成（Wet Aging）和乾式熟成 （Dry Aging）程序，時間視乎牛扒的大小和狀況而定。而牛肉眼部分最適合製作Drunken Cow，肉質纖維空間能讓威士忌充份滲透，每一口牛都充滿淡淡酒香，加上經過乾式熟成，肉的水分減少，同時肉的酵素慢慢將當中的蛋白質分解，肉味鮮味提升。想肉質更鬆更軟嫩？行政總廚James Oakley建議，當牛扒加熱至攝氏48度再靜置數分鐘，讓餘溫將牛扒溫度 提升至大約攝氏54度最為完美，牛扒入口即化！Drunken Cow售價$139/100克，並附有真空包裝，購買回家只要連包裝存放於雪櫃冰鮮 ，即可保存最佳狀態。
「ALL You Can MEAT 靚扒多重賞」：優惠繼續放送
由即日起Feather & Bone每星期於門市零售櫃枱及網店繼續連推5大激筍優惠！一星期六天，逢星期一、二、三、四、五、日，都有特惠靚肉輪流登場，選自澳洲牧場的天然牛隻，經過精心飼養、挑選和屠宰，再直送到港，即使安坐家中都可以炮製出高級餐廳水準的美食！牛 扒控必買澳洲草飼肉眼；愛甘香和濃郁牛味的，別錯過T骨牛扒和西冷；喜歡油花脂香，必試和牛肉眼；愛海鮮亦可選購新鮮挪威三文魚，各款低至半價，每日輪住搶！靚扒款式與折扣更會不時轉換，保證時刻充滿新鮮感與驚喜，捕捉心水靚扒就要密切留意 Feather & Bone 門市和社交媒體專頁！
行政總廚James Oakley按着每款肉類的味道與性質，為大家建議最佳食法！好像澳洲草飼肉眼牛扒，肉質軟滑不失口感，簡單以蒜蓉牛油煎至兩面焦脆最美味！T骨牛扒以明火燒烤最好，肉香、脂香、骨香拼發，以迷迭香一抹，或伴沙律吃，減少膩感。挪威三文魚慢煮最能保持油潤口感，烤焗配忌廉汁吃別具風味。想了解更多？親身到門市與大廚交流吧！除了全港七間零售分店有售，大家更可在優惠當日於 Feather & Bone 網店搶購，只要於2pm前訂購下單並消費滿$600或以上，即可享即日送貨及免運費優惠，慳得更多！
每週「All You Can MEAT」輪流劈價
