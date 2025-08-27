焦點

居英港人製《香港搭船指南》　地圖顯示路線鼓勵坐船出遊

Yahoo Food

Feather & Bone十週年！全新「Roast-At-Home」自煮套裝6折 推介限量大熱威士忌熟成澳洲穀飼肉眼牛扒 Drunken Cow

Feather & Bone十週年！全新「Roast-At-Home」自煮套裝6折，立即睇內文：

Yahoo Food
Yahoo Food
Feather &amp; Bone十週年！全新「Roast-At-Home」自煮套裝6折 推介限量大熱威士忌熟成澳洲穀飼肉眼牛扒 Drunken Cow
Feather & Bone十週年！全新「Roast-At-Home」自煮套裝6折 推介限量大熱威士忌熟成澳洲穀飼肉眼牛扒 Drunken Cow

Feather & Bone迎來10歲生日慶，再掀「肉食狂潮」，新手也能輕鬆炮製出酒店級牛扒的「Roast-At-Home」套裝登場！想在家享受高質牛扒卻怕失手？Feather & Bone聽到你的心聲。品牌踏入10週年的第3波慶祝活動，直接把「零技巧、零失敗」的 「Roast-At-Home」自煮套裝推到6折，一鍵解鎖周末大餐！

👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略

「Roast-At-Home」懶人/新手也能焗出完美粉紅切面

Feather & Bone推出的「Roast-At-Home」自煮套裝，嚴選澳洲草飼肉眼牛扒，以傳統綁繩工藝固定形狀，確保烤焗時受熱均勻、鎖緊肉汁，成品外層焦香、內裡粉嫩，切件時更保持完美賣相，絕 對是「相機食先」之選！草飼肉眼牛扒分有1公斤及2公斤，由即日起至9月30日以低至6折發售（優惠價：$438/1公斤，原價：$730；優惠價：$876/公斤，原價：$1,460）。優惠期間更特別附送新鮮蔬菜，如洋蔥、紅蘿蔔及Three Butcher牛脂油一罐（200克），牛脂融化後與蔬菜同焗，香氣撲鼻，連配菜都充滿肉香精華！「Roast-At-Home」澳洲草飼肉眼牛扒自煮套裝於Feather & Bone全線門市及網店同步發售，立即搶購！

Feather &amp; Bone 慶祝十週年第三擊！ 全新「Roast-At-Home」自煮套裝6折登場
Feather & Bone 慶祝十週年第三擊！ 全新「Roast-At-Home」自煮套裝6折登場
「Roast-At-Home」輕鬆焗出完美靚扒
「Roast-At-Home」輕鬆焗出完美靚扒

Whiskey 迷注意：限量版Drunken Cow 再度上架

採用澳洲穀飼肉眼牛扒炮製，經特別挑選的威士忌先後進行濕式熟成（Wet Aging）和乾式熟成 （Dry Aging）程序，時間視乎牛扒的大小和狀況而定。而牛肉眼部分最適合製作Drunken Cow，肉質纖維空間能讓威士忌充份滲透，每一口牛都充滿淡淡酒香，加上經過乾式熟成，肉的水分減少，同時肉的酵素慢慢將當中的蛋白質分解，肉味鮮味提升。想肉質更鬆更軟嫩？行政總廚James Oakley建議，當牛扒加熱至攝氏48度再靜置數分鐘，讓餘溫將牛扒溫度 提升至大約攝氏54度最為完美，牛扒入口即化！Drunken Cow售價$139/100克，並附有真空包裝，購買回家只要連包裝存放於雪櫃冰鮮 ，即可保存最佳狀態。

Drunken Cow就是飲飽酒的牛，意味渾身都是酒精！採用澳洲穀飼肉眼牛扒炮製，經 特別挑選的威士忌先後進行濕式熟成 (Wet Aging) 和乾式熟成 (Dry Aging) 程序。
Drunken Cow就是飲飽酒的牛，意味渾身都是酒精！採用澳洲穀飼肉眼牛扒炮製，經 特別挑選的威士忌先後進行濕式熟成 (Wet Aging) 和乾式熟成 (Dry Aging) 程序。
行政總廚James Oakley表示，牛肉眼部分最適合製作Drunken Cow，其肉質纖維空間能讓威士忌充份滲透其中，令每一口牛都充滿淡淡酒香。
行政總廚James Oakley表示，牛肉眼部分最適合製作Drunken Cow，其肉質纖維空間能讓威士忌充份滲透其中，令每一口牛都充滿淡淡酒香。

「ALL You Can MEAT 靚扒多重賞」：優惠繼續放送

由即日起Feather & Bone每星期於門市零售櫃枱及網店繼續連推5大激筍優惠！一星期六天，逢星期一、二、三、四、五、日，都有特惠靚肉輪流登場，選自澳洲牧場的天然牛隻，經過精心飼養、挑選和屠宰，再直送到港，即使安坐家中都可以炮製出高級餐廳水準的美食！牛 扒控必買澳洲草飼肉眼；愛甘香和濃郁牛味的，別錯過T骨牛扒和西冷；喜歡油花脂香，必試和牛肉眼；愛海鮮亦可選購新鮮挪威三文魚，各款低至半價，每日輪住搶！靚扒款式與折扣更會不時轉換，保證時刻充滿新鮮感與驚喜，捕捉心水靚扒就要密切留意 Feather & Bone 門市和社交媒體專頁！

行政總廚James Oakley按着每款肉類的味道與性質，為大家建議最佳食法！好像澳洲草飼肉眼牛扒，肉質軟滑不失口感，簡單以蒜蓉牛油煎至兩面焦脆最美味！T骨牛扒以明火燒烤最好，肉香、脂香、骨香拼發，以迷迭香一抹，或伴沙律吃，減少膩感。挪威三文魚慢煮最能保持油潤口感，烤焗配忌廉汁吃別具風味。想了解更多？親身到門市與大廚交流吧！除了全港七間零售分店有售，大家更可在優惠當日於 Feather & Bone 網店搶購，只要於2pm前訂購下單並消費滿$600或以上，即可享即日送貨及免運費優惠，慳得更多！

「All You Can MEAT 靚扒多重賞」自推出以來，深受各界歡迎，幾乎每天都引起搶購熱潮！因此 ， Feather &amp; Bone 再下一城，繼續推出驚喜優惠，讓大家以激筍價入手靚扒！
「All You Can MEAT 靚扒多重賞」自推出以來，深受各界歡迎，幾乎每天都引起搶購熱潮！因此 ， Feather & Bone 再下一城，繼續推出驚喜優惠，讓大家以激筍價入手靚扒！
買得最抵靚肉如何烹調最美味？Feather &amp; Bone集團行政總廚James Oakley按着每款肉類的 味道與性質，為大家建議最佳食法！
買得最抵靚肉如何烹調最美味？Feather & Bone集團行政總廚James Oakley按着每款肉類的 味道與性質，為大家建議最佳食法！

每週「All You Can MEAT」輪流劈價

由即日起Feather &amp; Bone每星期於門市零售櫃枱及網店繼續連推5大激筍優惠！
由即日起Feather & Bone每星期於門市零售櫃枱及網店繼續連推5大激筍優惠！

全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠<<

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區最新餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

更多優惠資訊推介

自助餐優惠丨酒店自助餐劈價推介30間！低至$383位/任食生蠔龍蝦蟹腳/無限暢飲

日式放題2025│日式放題優惠推介10間 大喜屋半價優惠/低至$138每位/45折6小時任食午市放題

點心放題2025│點心放題回本推介12間！低至$118/任食90分鐘/7折酒店級點心

長者自助餐優惠〡10間酒店自助餐優惠推介！最平$171起/自助晚餐低至$394/任食龍蝦生蠔

香港Weekend Brunch推介合集10間！早午自助餐/香檳紅白酒任飲

燒肉放題丨燒肉放題推介12間！低至$33/位任飲生啤/買3送1/無限時任食和牛

火鍋放題｜20間任食火鍋優惠合集！$178起任食和牛/任食鮑魚海鮮/150分鐘任食

酒店下午茶優惠│afternoon tea推介17間 $120甜品下午茶半自助餐/送$950奢華護膚品

下午茶自助餐│酒店下午茶自助餐優惠10間！$168/位芒果甜品buffet/低至7折任食榴槤甜品

放題優惠│放題優惠推介8間！$88燒肉放題/任食生蠔/和牛放題買一送一

更多美食推介

火鍋推介2025｜精選10+間人氣必食打邊爐推薦！優惠低至45折/送黃酒雞/本地騸牯牛

片皮鴨2025│香港北京填鴨推介20間！低至$128隻/一鴨三食/火焰胡椒片皮鴨

散水餅2025│特色散水餅推介20間！獨立包裝曲奇+拿破崙/幽默抵死散水圖案/免運費及優惠價

拉麵推介｜15間超強香港拉麵合集 Mirror成員開設/本地+過江龍拉麵/東京米芝蓮

沙嗲牛肉麵最強推介8間！好好運重開/元朗永順/慈雲山榮記沙嗲牛肉麵煲

中菜推介｜13間親民/酒店/貴價中菜餐廳推薦 世界50佳餐廳/杜琪峯包場宴客/酒店低至半價優惠

台灣牛肉麵｜港九新界10間高質牛肉麵推介 祖傳60年食譜/台北牛肉麵節冠軍/前台北市長推介

牛肉飯香港｜Top10日式牛肉飯推介 慢煮牛丼/日本過江龍/半價海膽燒牛肉三文魚籽丼

越南河粉推薦5間！有一間被譽為油尖旺最好食越南牛河？加拿大回流港人出品越南河+越南人主理

打冷潮州菜6大推介！九龍城創發/上環尚興/佐敦紅伶/新蒲崗陳儀興 最正凍蟹＋蠔餅＋滷水

韓式炸雞｜港九新界10間高質韓國炸雞店推介！炸雞界貴族/劉在石代言/一個價錢食8款炸雞配芝士

【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感

>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？

其他人也在看

鄭佩佩新抱患乳癌病情未受控 原和玉再次眾籌醫療費唯未如理想

鄭佩佩新抱患乳癌病情未受控 原和玉再次眾籌醫療費唯未如理想

已故香港資深武打女星鄭佩佩，育有3女1子。孻仔原和玉喺2022年與外籍女友Andrea拉埋天窗，翌年更誕下愛情結晶品，一家三口幸福美滿。不過喺前年11月Andrea證實患上乳癌，上年曾喺網上發起眾籌醫藥費，當時好快就達標可以接受治療。不過可惜病情未有受控，癌細胞仍然擴散，現已蔓延到乳房及腋下淋巴結，所以原和玉近日再次發起眾籌，目標係5萬美金，但眾籌未如理想，4日所籌得嘅金額不足1萬美金。

Yahoo 娛樂圈 ・ 13 小時前
無印良品在中國商標訴訟終極敗訴 不能用「無印良品」

無印良品在中國商標訴訟終極敗訴 不能用「無印良品」

據《日經》報道，日本生活雜貨企業「無印良品」的良品計劃公司在中國的業務，由於「無印良品」商標被中國當地企業率先註冊，早前向法院申請商標無效的訴訟，今年6月被中國最高人民法院駁回了再審請求，已經確定終極敗訴。

Yahoo財經 ・ 15 小時前
42歲陳妍希離婚後魅力狀態更佳？告別婚姻、回復單身的自愛哲學：兩個人不幸福，不如一個人過

42歲陳妍希離婚後魅力狀態更佳？告別婚姻、回復單身的自愛哲學：兩個人不幸福，不如一個人過

憑《那些年，我們一起追的女孩》於亞洲爆紅的陳妍希， 2025 年 2 月宣佈與陳曉結束 8 年婚姻，但陳曉竟於半年後傳出再婚，引起全網熱烈討論！

Yahoo Style HK ・ 1 天前
Taylor Swift宣布婚訊 樂壇天后擁86億身家9幢豪宅 開箱羅德島萬呎海景懸崖大宅

Taylor Swift宣布婚訊 樂壇天后擁86億身家9幢豪宅 開箱羅德島萬呎海景懸崖大宅

美國樂壇天后Taylor Swift於IG貼出與球星男友Travis Kelce的合照，並留言「Your English teacher and your gym teacher are getting married」，宣布即將結婚，粉絲隨即洗版送上祝福。

28Hse.com ・ 13 小時前
「藥倍安心」風波後涉官非　潘冬平一家四口被民事控告

「藥倍安心」風波後涉官非　潘冬平一家四口被民事控告

繼藥倍安心後，肝癌權威潘冬平再涉官非，案件涉及貝沙灣單位糾紛，原告指控滋擾及違反契約，並申請臨時禁制令。

Yahoo 地產 ・ 20 小時前
「90年代娛圈女神」楊采妮現身香港凍齡示人 多年DJ好友盛讚溫婉性格「是我人生中的柔順劑」

「90年代娛圈女神」楊采妮現身香港凍齡示人 多年DJ好友盛讚溫婉性格「是我人生中的柔順劑」

90年代娛圈女神楊采妮近年甚少露面，2017年誕下孖仔嘅Charlie多數都係出席公開活動先見到佢。尋日商台DJ雲妮喺社交平台post咗一張同楊采妮嘅合照

Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
62歲錢小豪移居中山 大曬寬敞家居內貌 形容生活無聊

62歲錢小豪移居中山 大曬寬敞家居內貌 形容生活無聊

武打男星錢小豪於8、90年代當紅，先後出演逾90部影片及經典動作電影，包括《殭屍先生》系、《大頭綠衣鬥殭屍》等等。近年錢小豪近年工作量大減，亦因剃光頭和身形消瘦，引發外界對其健康狀況關注。

Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
香港堅持輸入外勞 會否出現「澳門經驗」最悲觀情景？

香港堅持輸入外勞 會否出現「澳門經驗」最悲觀情景？

本港最新失業數字上升，再度觸發輸入外勞淘汰本地人爭議。市場早有建議提醒，本港不要重蹈澳門覆轍，要精準輸入外勞，切勿打爛本地人飯碗，然而最終還是出現本地僱員「散工變冇工」個案。盤點「澳門經驗」，若外勞持續滲透各行各業，最悲觀將出現本地人可有可無的就業環境，還會衍生監管問題，奪去本地人營商機會

Yahoo財經 ・ 1 天前
全球生活與工作平衡指數　新西蘭蟬聯冠軍　新加坡亞洲最佳　香港排「呢個位」

全球生活與工作平衡指數　新西蘭蟬聯冠軍　新加坡亞洲最佳　香港排「呢個位」

不少打工族渴望實現工作與生活的平衡，但真正能夠做到的卻寥寥可數！全球人力資源平台Remote.com最新發佈《生活與工作平衡指數》(Global Life-Work Balance Index 2025)，針對全球GDP前60名的國家及地區進行評估，結果顯示香港排名第44，表現遜於多個亞洲鄰近地區。紐西蘭連續第三年蟬聯

am730 ・ 1 天前
張致恒轉行做搬運工人黑雨仍開工 爆太太兒子曾住庇護中心

張致恒轉行做搬運工人黑雨仍開工 爆太太兒子曾住庇護中心

長期財困、多次被業主逼遷的前Boy'z成員張致恒(Steven)，近日被雜誌拍到轉行做電器搬運工人，而且黑雨期間仍冒雨工作，一洗過往「大食懶」形象。

Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
Jisoo看奈良美智展覽，穿搭單品全解析：手拿全新Lady Dior手袋，「綠色四葉草」設計細節超搶鏡

Jisoo看奈良美智展覽，穿搭單品全解析：手拿全新Lady Dior手袋，「綠色四葉草」設計細節超搶鏡

BLACKPINK 成員 Jisoo 日前去欣賞日本藝術家奈良美智的展覽，全身穿搭立刻成為焦點，特別是她手上那款全新的 Lady Dior 手袋，包身獨特的「綠色四葉草」設計，格外搶鏡！

Yahoo Style HK ・ 1 天前
外賣平台價格大戰之下 美團營收不及預期 淨利潤大跌近九成

外賣平台價格大戰之下 美團營收不及預期 淨利潤大跌近九成

【彭博】— 在與競爭對手阿里巴巴集團控股和京東集團展開全國範圍的餐飲外賣價格戰後，美團公佈了12%的季度營收增幅，低於預期。

Bloomberg ・ 13 小時前
江若琳演唱會有工人姐姐傾FaceTime？關係勁到要Elanne致歉：唔好意思

江若琳演唱會有工人姐姐傾FaceTime？關係勁到要Elanne致歉：唔好意思

江若琳（Elanne）去年相隔7年復出樂壇，先後推出歌曲《一直留在心底的事》、《流著淚寫句號》，被樂迷指「江式情歌」終於回歸。日前（24日），江若琳假旺角麥花臣場館舉行《The Witness心的見證演唱會2025》，係相隔8年後再開騷，圈中好友周慧敏、唐詩詠、方力申、鄭俊弘、何雁詩、邱士縉、余慕蓮（魚毛）等等亦有到場支持。江若琳於演唱會大唱昔日經典代表作，包括《錯愛》、《傷情路》、《大步喊過》、《Show You》、《你不在了》等等，又帶來勁歌熱舞演出，全場氣氛高漲。

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
魚樂無窮│染藍魔咒終有一天實現（唐牛）

魚樂無窮│染藍魔咒終有一天實現（唐牛）

市值夠大乃做藍籌新貴其中一項必要條件，所以他們十居其九，都累積了龐大升幅。任由一隻股票幾勁都好，增長力度總隨着時間而有一日會減慢，股價自然會由高位回落，所以染藍魔咒終有一天會實現，就係咁解。

Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
諸葛紫岐嫁入豪門享受闊太生活 獲名牌店內奢華慶生盡顯地位

諸葛紫岐嫁入豪門享受闊太生活 獲名牌店內奢華慶生盡顯地位

曾自稱是諸葛亮第63代後人的諸葛紫岐（Marie）自從於2012年嫁給Neway二少爺薛嘉麟後，便淡岀幕前專心一致做豪少奶奶。最近她獲奢侈品牌Louis Vuitton（LV）為其慶生，並跟大家分享慶生過程。

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
陳百祥譚詠麟去年傳不和突分享影片力證兄弟情：流言是娛樂圈的調味料

陳百祥譚詠麟去年傳不和突分享影片力證兄弟情：流言是娛樂圈的調味料

譚詠麟（阿倫）與陳百祥（阿叻）認識多年，一向都係好兄弟，但去年有傳因為阿叻脫離香港明星足球隊，另組精裝明星足球隊而鬧不和

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
特朗普曾4次致電 印度總理莫迪就是不接

特朗普曾4次致電 印度總理莫迪就是不接

據德媒《法蘭克福匯報》周三（27 日）報導，美國決定對印度徵收額外關稅後，美國總統特朗普最近幾周 4 次試圖撥通印度總理莫迪的電話，但莫迪均拒絕接聽。

鉅亨網 ・ 19 小時前
新盤開價｜柴灣海德園首批120伙折實均價17565元 創港島東新盤呎價11年新低

新盤開價｜柴灣海德園首批120伙折實均價17565元 創港島東新盤呎價11年新低

柴灣近20年來首個新盤開價，就是由太古地產（1972）發展的海德園。項目今日（8月26日）公布首張價單涉及12...

BossMind ・ 1 天前
「港版羅拉」朱芊佩開工被網媒記者捕獲即場訪問 網民鬧爆主持「真係好冇禮貌」

「港版羅拉」朱芊佩開工被網媒記者捕獲即場訪問 網民鬧爆主持「真係好冇禮貌」

從事運輸搬運工作嘅朱芊佩（小朱）外貌標緻卻擁有健碩身型，2017年被拍攝到爆肌搬運貨物，惹起全城熱話，被封為「最美搬運工」及「港版羅拉」

Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
【萬寧】星期三優惠大放送（只限27/08）

【萬寧】星期三優惠大放送（只限27/08）

萬寧今個星期三帶嚟精選Mannings Guardian自家品牌皇牌洗面巾系列！另外，而家購買萬寧自家品牌／Mannings Guardian 自家品牌產品滿$60獨家送萬寧$15現金優惠券；而yuu會員買單件萬寧自家品牌／Mannings Guardian 自家品牌／注目品牌產品更可專享9折優惠，出位價仲有多款健與美產品優惠！

YAHOO著數 ・ 21 小時前