黎智英遭判囚 20 年｜英擴大 BNO 簽證資格｜安永料政府本年度財赤縮至 5 億｜TVB 小花陳嘉慧第二胎出世｜2 月 10 日・Yahoo 早報

早晨！今日係 2026 年 2 月 10 日星期二，預測本港地區今日大致多雲。早上清涼，日間最高氣溫約20度。吹和緩東風，初時風勢間中清勁。

壹傳媒創辦人黎智英被控 2 項「串謀勾結外國勢力」，以及 1 項「串謀發布煽動刊物」罪成，周一早上（2 月 9 日）在西九龍裁判法院（暫代高等法院）被判處 20 年監禁，為《國安法》2020 年生效以來判處的最高刑罰。其餘 8 名被告則被控 1 項「串謀勾結外國勢力」罪成，分別判囚 6 年 3 個月至 10 年不等，《蘋果日報》3 間相關公司各被判罰款 3,004,500 元。黎智英目前正就「科技園公司欺詐案」服刑，法官下令黎智英 20 年刑期當中的 18 年，與欺詐案分期執行，換言之黎智英在服畢欺詐案刑期後，須繼續就今次串謀勾結案件服刑 18 年。經統計，黎智英最早要到 2044 年 6 月才會服畢刑期，屆時黎已屆 96 歲半；最遲要在 2046 年 5 月才會服畢，屆時黎 98 歲半。

判詞交代，法庭裁定所有被告都屬於「罪行重大」者，量刑起點為 15 年。至於黎智英是「各項串謀的幕後主腦和推動者」，故此將其量刑起點提高，總刑期為 20 年。法庭並稱，有考慮到黎智英的高齡、健康狀況及被單獨囚禁等因素，認為會令其獄中生活比其他囚犯更為艱難，已對量刑作出扣減。

黎智英昨早近 8 時半由最高級別囚車「鐵甲威龍」及反恐特勤隊押送到西九龍裁判法院。各被告於開審前陸續步入被告欄，表面見神情平靜。黎智英第一時間跟妻子李韻琴打招呼，黎太亦指向身旁的天主教香港教區榮休主教陳日君樞機示意。黎隨後掃視旁聽席，逐一向旁聽人士點頭。至於國安法指定法官杜麗冰讀出判刑後，李韻琴隨即戴上墨鏡並且流淚，兒子黎耀恩從旁安慰。約早上 10 時 20 分，李韻琴及陳日君樞機一同離開法院時，被大批傳媒包圍。有記者問到對刑期看法及會否上訴，兩人均沒回應。陳沛敏的丈夫鍾沛權離開法院時，亦被傳媒追訪。有記者問到對會否上訴、刑期是否過重等，鍾表示「我真係無嘢講，辛苦晒」。

黎智英兒子黎崇恩表示，對所有相信真相、自由和公義的人來說，今日是黑暗的一天。他形容 20 年監禁是嚴苛判刑，對他們一家是沉重打擊，更是威脅父親性命。黎智英女兒黎采表示，判刑殘忍令人心碎，過去 5 年目睹父親健康情況急劇轉差，憂慮他會在獄中離世，成為烈士。

警方國安處總警司李桂華表示歡迎法庭的判刑，認為法庭判刑足以反映事件嚴重性，突顯他罪魁禍首及幕後推手的角色。被問到現年 78 歲的黎智英或會在監獄度過餘生，李桂華稱「天先知道」，強調黎「所獲刑期係佢十分應得」。至於警方會否就刑期作上訴，李稱要先與律政司商討，並指警方仍未完成調查案件，但詳情不便透露。港府昨午 1 時 20 分發稿，引述行政長官李家超指，「黎智英罪行滔天，惡貫滿盈，被重判入獄 20 年，彰顯法治，伸張正義，大快人心。」保安局局長鄧炳強被問若英國引用移交協定安排，要求黎智英到英國服刑，港府會否配合，鄧炳強說：「黎智英係中國人，佢喺香港中國犯法，佢喺香港中國服刑係非常合理嘅。」另外，政府官員及各部門陸續在社交媒體發文，支持法庭判刑。

外交部發言人林劍今午在例行記者會上形容，黎智英是「一系列反中亂港事件的主要策劃者和參與者」，理應受法律嚴懲。港澳辦以「港澳平」名義發表評論，形容黎智英被嚴懲，是「彰顯法治伸張正義」。兩個中央駐港機構，中聯辦和國安公署都分別發文，中聯辦指依法懲處黎智英是「罰當其罪、捍衛法治、維護福祉」；國安公署就指判刑結果是「彰顯國安法治權威。」

英國外相顧綺慧發聲明指，對 78 歲的黎智英判監 20 年，無異於判處終身監禁，對其健康狀況深感憂慮，並再次促請香港當局基於人道理由釋放他，結束這種可怕的折磨。歐盟強烈譴責法庭重判黎智英監禁 20 年，再次呼籲立即無條件釋放黎。澳洲政府對黎智英判刑表達深切關注，形容本案對香港言論自由造成寒蟬效應。

(2020 年資料圖片，Photo by Anthony WALLACE / AFP)

【今日重點新聞】

壹傳媒創辦人黎智英被判刑 20 年，數小時後，英國即擴大BNO簽證資格。英國《衛報》報道，內政部發言人確認，BNO持有人1997年回歸前未滿18歲的子女，現合資格獨立申請BNO簽證，亦無須依附父母。今次擴大計劃後，內政部料未來五年將有2.6萬人抵英。

香港樹仁大學（樹仁）宣布，委任胡懷中博士出任校長，即日生效。胡懷中是樹仁大學已故創辦人鍾期榮及胡鴻烈的次子，自 2015 年起擔任樹仁常務副校監。去年胡鴻烈校長逝世，胡懷中出任署任校長，現正式接任職務。

深水埗主教山一帶山坡長年被非法霸佔官地及僭建，有人在官地放乒乓球桌等康體設施，甚至設立神壇和「毛澤東文化館」。地政總署上月發出「清場令」，下令周一（9日）需停止所有非法佔領土地，包括移除山上的毛澤東雕像。《Yahoo新聞》日前到場視察，發現毛澤東像仍存在，不過「文化館」的空間已近乎被清空。有街坊認為清拆毫無必要，大讚雕像漂亮，「你（政府）成日去搞毛澤東做咩啫？有毛澤東先有你哋今日呀！」；不過，有長年在主教山晨運的長者則支持移除，「我唔鍾意政治摻響呢度」。

【今日重點財經新聞】

安永預計政府2025/26財政年度將錄得約5億元財赤，較去年2月預算的670億元赤字大減，其中經營賬目應可恢復盈餘500多億元；估計今年3月底的財政儲備，6543億元略降至6538億元。安永提出23項財政措施建議，強調要就中長期永續發展投資未來，不必急於短期在賬目上恢復綜合盈餘。安永金融服務香港稅務主管何耀波表示，預期財赤大幅收窄，由預估的670億元，降至5億元。

中國持有美國國債規模已降至11年新低，加上市場擔心聯儲局新任主席態度偏鷹派，可能令美債息上升，外電引述消息稱，內地監管機構近日以嚴防金融風險的名義，要求銀行為增持美債設限，甚至要求持有美債比例較多的銀行要削減（pare）倉位，但指導不包括中央政府對美債的持倉。受消息影響，美國國債及美元走弱，人民幣則衝高，升穿6.93，創33個月新高。

投資者及理財教育委員會與國際同業，攜手參與由國際證券事務監察委員會組織牽頭的全球金融防騙活動，打擊網上情緣投資騙局。在香港，2024年因網上情緣而導致的騙局損失約5.62億港元。據估計，網上情緣投資騙局在全球已造成數百億美元損失。

美股三大指數在周一皆上升，延續自上周動盪走勢後的反彈。道指雖然升幅最少，但仍在五萬點樓上，繼續創歷史新高。標普500指數上升約 0.5%，同樣逼近歷史收市新高；而以科技股為主的納指表現最亮麗，上升約1%，是三大指數之中升幅最高。 面對新一輪密集的企業業績及經濟數據公布，投資者情緒轉趨審慎而偏向樂觀，其中科技股反彈持續，軟件股甲骨文彈升約9%， Nvidia及 AMD 均上升超過 3%，微軟則上升超過2%。

【今日重點娛樂新聞】

Yahoo 娛樂圈：TVB小花陳嘉慧第二胎出世 成功湊個「好」字：Welcome to the world my little Prince！

現年29歲嘅TVB小花陳嘉慧（Erica），2023年10月閃嫁圈外男友Calvin，翌年3月誕下大女Harper後，之後便停工專心照顧寶貝女，相隔一年多，噚日佢喺社交網站宣布平安誕下男B消息，成功湊個「好」字！真係恭喜晒呀！

Yahoo 娛樂圈：許紹雄愛女許惠菁簽約向主持發展 Bob大讚Charmaine思想成熟：是一個很有夢想、很有理想的女生

已故資深藝人許紹雄（Benz雄）愛女許惠菁（Charmaine）有新動向，她於IG公布簽約林盛斌（Bob）旗下的棋人娛樂，跳出Comfort Zone向主持方面發展。Bob回覆《Yahoo娛樂圈》，大讚Charmaine樣子甜美且思想非常成熟，亦是一個有夢想、有理想的女生，得悉她想有更多新嘗試和發展，便促成了今次的緣份。