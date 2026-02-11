國新辦發布一國兩制香港國安白皮書｜TVB 料去年轉賺逾五千萬｜陳凱琳鄭嘉穎 3 歲細仔被網民讚小帥哥｜Yahoo

早晨！今日係 2026 年 2 月 11 日星期三，預測本港地區今日部分時間有陽光。日間溫暖，市區最高氣溫約 24 度，新界再高一兩度。吹輕微至和緩東北風。

【今日重點新聞】

Yahoo 新聞：一國兩制香港國安白皮書｜懶人包 7 項重點 香港成為國安「新示範」 「一法安香江」推進「高質量民主」

「黎智英案」判刑後翌日，國務院新聞辦公室昨日（10 日）發布《「一國兩制」下香港維護國家安全的實踐》白皮書。全長 19,500 字的白皮書，詳述了中央和香港維護國家安全的鬥爭歷史，包括「23 條立法」、2019 年修例風波、推出國家安全相關法律。個別事件亦被定調，其中「黎智英案」亦成唯一點名「危害國安案件」，形容香港特區法院準確適用香港國安法及本地維護國家安全法例，形成了維護國家安全的判決。 白皮書形容，香港維護國家安全的實踐，保護了 750 萬香港居民的基本人權、尊嚴和福祉，「豐富了中國特色國家安全道路的內涵，也為各國各地區維護國家安全作出了新示範。」《Yahoo 新聞》整理出白皮書其中 7 項重點。

Yahoo 新聞：最低工資加 1 元｜行會通過上調至 43.1 元 5 月 1 日實施

行政長官會同行政會議，昨日（10 日）接納最低工資委員會建議，將法定最低工資水平由現行每小時 42.1 元調升至 43.1 元，增幅為 1.0 元或 2.38%。政府將於下星期五（20 日）在憲報刊登《2026年最低工資條例（修訂附表3）公告》，並於本月 25 日提交立法會；如獲立法會通過，經修訂的法定最低工資水平將於今年 5 月 1 日實施。

Yahoo 新聞：屯門井頭中村謀殺案 六旬翁倒斃屋內 警拘51歲妻子 夫妻有長期病、素有積怨

屯門井頭中村周一（9 日）傍晚 6 時許發生一宗謀殺案，一名 63 歲男子頭部嚴重受傷，當場證實死亡。警方昨（10 日）以「謀殺」罪拘捕死者 51 歲妻子，初步懷疑她用硬物擊斃事主。

法庭線：六旬漢認汽水加尿放超市貨架 判12個月感化令 官：行為幼稚

63 歲男子去年在旺角一間超市內，將多支混入尿液的汽水擺在貨架，有顧客飲用後起疑揭發。他承認兩罪，昨在九龍城裁判法院被判 12 個月感化令。被告在警誡下稱超市職員「令我不開心」。 官指被告行為非常幼稚、罔顧後果，稱「作為你呢類年紀嘅人，好奇怪點解你會干犯呢個控罪」，惟考慮他沒案底，指以其年齡而言「係非常唔錯嘅紀錄」，故接納感化官建議。

Yahoo 新聞：黎智英判刑｜彭定康批英政府未促成黎獲釋：道義外交雙重失敗

壹傳媒創辦人黎智英因串謀勾結外國勢力及串謀發布煽動刊物罪，被判監 20 年。一直為黎智英案發聲的香港末代港督彭定康（Chris Patten）批評英國政府未能向中國施加足夠壓力，促使他獲釋，「這既是道義上的失敗，也是外交上的失敗」。他強調事情不會就此告一段落，相信其兒女和世界各地支持者會繼續為爭取釋放黎奔走倡議。

【今日重點財經新聞】

信報：電視廣播料去年轉賺逾五千萬

電視廣播（0511.HK）（TVB）發盈喜，預期去年業績扭虧為盈，錄得純利逾5000萬元，前年則蝕逾4.91億元；每股盈利至少11仙，前年則為每股虧損1.09元；除息、稅、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）按年升18.64%，至超過3.5億元；TVB指出，受惠於去年11月大熱劇集《新聞女王2》的廣告及贊助推動，集團在本港地面免費頻道的廣告收入，在季度內持續增長，令去年全年廣告收入，按年錄雙位數百分比升幅。

信報：小南國滬10店停業 即瀉29% 拖欠3個月工資 老闆數月未露面

據內地傳媒報道，上海小南國（3666.HK）旗下多間位於上海的小南國餐廳，突然集體停業，多名消費者擔心，已支付年夜飯及儲值卡無法退回，更有公司員工稱數月未見老闆露面、已被拖欠3個月工資，以及供應商長期未收到貨款等。受消息影響，該股昨天大跌28.6%，以全日低位0.025元收市。

infocast：習近平北京考察期間關切詢問快遞員 稱城市運轉離不開他們

中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平，在北京考察並看望慰問基層幹部群眾，並向全國各族人民， 以及香港、澳門、台灣同胞、海外僑胞拜年。他於星期一及二在中共中央政治局委員、北京市委書記尹力和市長殷勇陪同下，深入科創園區、養老服務街區、新春市集考察，為基層幹部群眾送上黨中央的關懷與祝福。 習近平昨日上午到北京市西城區新街口街道父母食堂考察，見到在那裡休息的 3 名快遞人員。習近平關切詢問他們跑快遞多久、工作是否疲累、收入如何、春節會否回家，並讚揚他們付出的辛勞及作出的貢獻。習近平又說他們滿足千家萬戶需求，城市運轉離不開他們，希望他們都能夠生活得好及工作得好。

【今日重點娛樂新聞】

Yahoo 娛樂圈：陳凱琳鄭嘉穎細仔3歲舉行盛大生日派對 Carlos完美遺傳父母美貌 網民：小帥哥

現年34歲嘅人妻兼靚媽陳凱琳（Grace），2013年參加香港小姐競選奪得冠軍、「最上鏡小姐」、「旅遊大使獎」及「最受傳媒歡迎獎」獎項，以「四料冠軍」姿態簽約TVB。自2018年與鄭嘉穎結婚並先後誕下三名囝囝鄭承悅（Rafael）、鄭承亮（Yannick）及鄭承太（Carlos），一家五口幸福滿瀉。陳凱琳減少幕前拍劇工作，轉型做KOL兼進軍飲食界，吸金力驚人。最近佢為細仔Carlos搞派對慶祝三歲生日，並上載相關短片到社交網站與網民分享。

Yahoo 娛樂圈：66歲車保羅消瘦惹關注 與過往判若兩人 粉絲擔憂其狀況：瘦到認唔出

66歲資深演員車保羅於影壇活躍超過40年，曾先後效力麗的電視和TVB，其中《鹿鼎記》「胖頭陀」一角為人熟悉，不過車保羅2003年因不滿TVB以2千蚊一年續約條件而離巢。近年，車保羅因參與內地節目《無限超越班》重新受到矚目，事業重心逐漸轉往內地。然而，最近網上流出車保羅財神造型嘅工作照，其消瘦身形及面容卻引人關注，加上臉頰凹陷及顴骨明顯突出，與過往判若兩人，令唔少粉絲既驚又憂，直言：「瘦到認唔出」，並且擔憂其身體狀況。