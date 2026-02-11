黎智英案判刑｜相關報道列表一次睇
國新辦發布一國兩制香港國安白皮書｜TVB 料去年轉賺逾五千萬｜陳凱琳鄭嘉穎 3 歲細仔被網民讚小帥哥｜Yahoo
早晨！今日係 2026 年 2 月 11 日星期三，預測本港地區今日部分時間有陽光。日間溫暖，市區最高氣溫約 24 度，新界再高一兩度。吹輕微至和緩東北風。
【今日重點新聞】
Yahoo 新聞：一國兩制香港國安白皮書｜懶人包 7 項重點 香港成為國安「新示範」 「一法安香江」推進「高質量民主」
「黎智英案」判刑後翌日，國務院新聞辦公室昨日（10 日）發布《「一國兩制」下香港維護國家安全的實踐》白皮書。全長 19,500 字的白皮書，詳述了中央和香港維護國家安全的鬥爭歷史，包括「23 條立法」、2019 年修例風波、推出國家安全相關法律。個別事件亦被定調，其中「黎智英案」亦成唯一點名「危害國安案件」，形容香港特區法院準確適用香港國安法及本地維護國家安全法例，形成了維護國家安全的判決。 白皮書形容，香港維護國家安全的實踐，保護了 750 萬香港居民的基本人權、尊嚴和福祉，「豐富了中國特色國家安全道路的內涵，也為各國各地區維護國家安全作出了新示範。」《Yahoo 新聞》整理出白皮書其中 7 項重點。
Yahoo 新聞：最低工資加 1 元｜行會通過上調至 43.1 元 5 月 1 日實施
行政長官會同行政會議，昨日（10 日）接納最低工資委員會建議，將法定最低工資水平由現行每小時 42.1 元調升至 43.1 元，增幅為 1.0 元或 2.38%。政府將於下星期五（20 日）在憲報刊登《2026年最低工資條例（修訂附表3）公告》，並於本月 25 日提交立法會；如獲立法會通過，經修訂的法定最低工資水平將於今年 5 月 1 日實施。
Yahoo 新聞：屯門井頭中村謀殺案 六旬翁倒斃屋內 警拘51歲妻子 夫妻有長期病、素有積怨
屯門井頭中村周一（9 日）傍晚 6 時許發生一宗謀殺案，一名 63 歲男子頭部嚴重受傷，當場證實死亡。警方昨（10 日）以「謀殺」罪拘捕死者 51 歲妻子，初步懷疑她用硬物擊斃事主。
法庭線：六旬漢認汽水加尿放超市貨架 判12個月感化令 官：行為幼稚
63 歲男子去年在旺角一間超市內，將多支混入尿液的汽水擺在貨架，有顧客飲用後起疑揭發。他承認兩罪，昨在九龍城裁判法院被判 12 個月感化令。被告在警誡下稱超市職員「令我不開心」。 官指被告行為非常幼稚、罔顧後果，稱「作為你呢類年紀嘅人，好奇怪點解你會干犯呢個控罪」，惟考慮他沒案底，指以其年齡而言「係非常唔錯嘅紀錄」，故接納感化官建議。
Yahoo 新聞：黎智英判刑｜彭定康批英政府未促成黎獲釋：道義外交雙重失敗
壹傳媒創辦人黎智英因串謀勾結外國勢力及串謀發布煽動刊物罪，被判監 20 年。一直為黎智英案發聲的香港末代港督彭定康（Chris Patten）批評英國政府未能向中國施加足夠壓力，促使他獲釋，「這既是道義上的失敗，也是外交上的失敗」。他強調事情不會就此告一段落，相信其兒女和世界各地支持者會繼續為爭取釋放黎奔走倡議。
【今日重點財經新聞】
電視廣播（0511.HK）（TVB）發盈喜，預期去年業績扭虧為盈，錄得純利逾5000萬元，前年則蝕逾4.91億元；每股盈利至少11仙，前年則為每股虧損1.09元；除息、稅、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）按年升18.64%，至超過3.5億元；TVB指出，受惠於去年11月大熱劇集《新聞女王2》的廣告及贊助推動，集團在本港地面免費頻道的廣告收入，在季度內持續增長，令去年全年廣告收入，按年錄雙位數百分比升幅。
信報：小南國滬10店停業 即瀉29% 拖欠3個月工資 老闆數月未露面
據內地傳媒報道，上海小南國（3666.HK）旗下多間位於上海的小南國餐廳，突然集體停業，多名消費者擔心，已支付年夜飯及儲值卡無法退回，更有公司員工稱數月未見老闆露面、已被拖欠3個月工資，以及供應商長期未收到貨款等。受消息影響，該股昨天大跌28.6%，以全日低位0.025元收市。
infocast：習近平北京考察期間關切詢問快遞員 稱城市運轉離不開他們
中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平，在北京考察並看望慰問基層幹部群眾，並向全國各族人民， 以及香港、澳門、台灣同胞、海外僑胞拜年。他於星期一及二在中共中央政治局委員、北京市委書記尹力和市長殷勇陪同下，深入科創園區、養老服務街區、新春市集考察，為基層幹部群眾送上黨中央的關懷與祝福。 習近平昨日上午到北京市西城區新街口街道父母食堂考察，見到在那裡休息的 3 名快遞人員。習近平關切詢問他們跑快遞多久、工作是否疲累、收入如何、春節會否回家，並讚揚他們付出的辛勞及作出的貢獻。習近平又說他們滿足千家萬戶需求，城市運轉離不開他們，希望他們都能夠生活得好及工作得好。
【今日重點娛樂新聞】
Yahoo 娛樂圈：陳凱琳鄭嘉穎細仔3歲舉行盛大生日派對 Carlos完美遺傳父母美貌 網民：小帥哥
現年34歲嘅人妻兼靚媽陳凱琳（Grace），2013年參加香港小姐競選奪得冠軍、「最上鏡小姐」、「旅遊大使獎」及「最受傳媒歡迎獎」獎項，以「四料冠軍」姿態簽約TVB。自2018年與鄭嘉穎結婚並先後誕下三名囝囝鄭承悅（Rafael）、鄭承亮（Yannick）及鄭承太（Carlos），一家五口幸福滿瀉。陳凱琳減少幕前拍劇工作，轉型做KOL兼進軍飲食界，吸金力驚人。最近佢為細仔Carlos搞派對慶祝三歲生日，並上載相關短片到社交網站與網民分享。
Yahoo 娛樂圈：66歲車保羅消瘦惹關注 與過往判若兩人 粉絲擔憂其狀況：瘦到認唔出
66歲資深演員車保羅於影壇活躍超過40年，曾先後效力麗的電視和TVB，其中《鹿鼎記》「胖頭陀」一角為人熟悉，不過車保羅2003年因不滿TVB以2千蚊一年續約條件而離巢。近年，車保羅因參與內地節目《無限超越班》重新受到矚目，事業重心逐漸轉往內地。然而，最近網上流出車保羅財神造型嘅工作照，其消瘦身形及面容卻引人關注，加上臉頰凹陷及顴骨明顯突出，與過往判若兩人，令唔少粉絲既驚又憂，直言：「瘦到認唔出」，並且擔憂其身體狀況。
其他人也在看
鄭少秋喪女神隱3年 為亡友許紹雄激罕蒲頭
人稱「秋官」的78歲資深藝人鄭少秋今年入行踏入60年，近年淡出幕前的他自2019年ViuTV劇集《詭探前傳》後就再無香港劇集新作，同年尾與汪明荃在雲頂開演唱會後亦幾乎絕迹舞台，鮮有再作公開露面，只在2022年女兒鄭欣宜開演唱會時低調現身撐場，並在2023年年頭在機場巧遇好友汪明荃而露面，之後就再未有照片流出，近兩年可謂完全銷聲匿迹，就連汪明荃去年開演唱會時被問到請鄭少秋做嘉賓，亦坦言不想驚動他出山，又曾表示私底下難以聯絡。不過他仍心繫娛圈好友，早前許紹雄離世時，他亦有與太太官晶華送上花牌致意。
金像獎2026 提名名單｜衛詩雅宣布陳家樂入圍影帝爆喊 DQ事件爾冬陞：若見諸相非相，則見如來
第44屆香港電影金像獎，今日(10日)公布提名名單。董事局爾冬陞主席率先致辭，表示香港電影金像獎的協會成員已經增加至17個，總共有超過2,500位個人及公司會員。
台北北投溫泉情侶離奇命案｜女友泡湯時間過長、男友受驚過度雙亡
台北北投發生一宗離奇溫泉命案。一對中年情侶在北投行義路一間溫泉餐廳浸溫泉時，女方疑因身體不適或環境因素在湯屋內猝死；男方隨後入內察看，疑因目睹摯愛慘狀受驚過度，引發心血管疾病發作，雙雙撒手人寰。
山頂陽光花園大宅兩度流拍 9,000萬劈到7,000萬都冇人要 銀主出奇招求甩手
再有罕見豪宅銀主盤推出拍賣。忠誠拍賣行公布，山頂加列山道48號陽光花園一幢單號洋房，將於本月26日以「一開即售」形式推拍。
傳S媽請律師防具俊曄爭大S遺產 小S發聲：心思非常骯髒
台灣女星徐熙媛（大S）去年2月2日不幸因病離世，其家人好友及粉絲都傷心不已。上星期，大S離世一周年，由其丈夫具俊曄設計打造的紀念雕像揭幕，S媽、小S、具俊曄及大S生前一眾好友都有現身墓園。不過近日有傳S媽因大S遺產事宜請來律師團隊，在遺產事宜上防範具俊曄。
屯門謀殺案死者女兒失聲驚叫 街坊入屋赫見男子頭顱布滿乾涸血漬
【on.cc東網專訊】屯門新秀街井頭中村昨日發生謀殺案。一名63歲男子頭部有嚴重受傷當場證實死亡，人員經調查後拘捕死者妻子。
英超 ｜曼聯連勝斷纜 絕平韋斯咸 紅魔死忠「髪再生」
曼聯絕平韋斯咸，未能5連勝，令紅魔死忠球迷「髪哥」Frank Ilett未能如願剪髪，他已493日未曾踏入理髮店，繼續「髪再生」。
屯門酒樓片皮鴨放題驚現發霉餅皮 網民：應該係黑松露
近日有屯門街坊在社交平台群組爆料，指於區內一間酒樓光顧片皮鴨點心放題時，竟發現自助取用的餅皮疑似發霉，畫面相當嚇人。帖文一出即在網上引起熱議，不少網民直呼「好恐怖」，亦有人忍不住以黑色幽默回應，帖文隨即引起街坊對該酒樓衛生環境的關注。
食客怒斥酒樓團年飯套餐七個餸 網民：加一味「美點雙輝」就解決問題
農曆新年將至，不少家庭都會預訂酒樓團年飯，寓意一家人齊齊整整、好意頭。不過近日就有食客因為「七個餸」問題而大感不滿，在網上發文怒斥酒樓安排失禮，隨即引爆網民熱議，更掀起一場關於「食七」與傳統圍菜規矩的討論。
川普威脅：戈迪豪大橋至少給一半 否則別通車！加拿大氣炸：瘋了！自殘行徑
川普威脅若未取得戈迪豪跨國大橋至少一半產權，將阻止大橋通車，引發加拿大政商界強烈反彈。隨著跨境基建與貿易爭議升溫，美加關係再度面臨重大考驗。
周吉佩與老婆盛裝現身銅鑼灣惹熱議 女方以手掩胸舉動被網民嘲：心口痛咩
周吉佩2022年參加《中年好聲音》奪得冠軍而重新出發，再次以歌手身份出道，工作機會增多。周吉佩曾坦言，港姐出身嘅太太黃彥欣本身係激烈反對佢參賽，曾因此爭執及冷戰3日
2026丙午馬年，農曆新年初一穿錯色小心破財？Threads熱討12生肖「漏財色」，火太旺會燒掉財運
2026丙午馬年，看到丙午同為火的屬性就知道今年火很旺！火旺的話，對於屬土的人可以加強運勢，但太旺又不是太好，小心隨時旺到燒走財運！Threads就有貼文提醒12生肖在2026的「漏財色」，穿了隨時會令火氣太旺太衝動而漏財呢！
【Aeon】周三新鮮日（只限11/02）
聽日係AEON周三新鮮日，精選多款TOPVALU產品、新鮮蔬果、肉類海產、糧油雜貨、零食飲品；今期精選有中國香印提子 $25、加拿大海參 $45、卡樂B北海道薯條三兄弟 $75！特定aeon分店指定特許銷售商仲有周三新鮮日優惠！
醫美直擊 首爾篇 ｜何依婷主持醫美旅遊攻略節目 57歲綠葉黃梓瑋醫美應對「豪華臀」
由何依婷（Regina）主持連同兩位「花生友」關嘉敏、陳嘉佳合作，共12集攻略式扮靚旅遊節目《醫美直擊 首爾篇》。
22歲谷愛凌冬奧摘銀，強心臟堅定金句令自己更強大：我以我的滑雪表現為榮
谷愛凌在2026年的米蘭冬奧會上，於女子自由式滑雪坡面障礙技巧賽奪銀，也是她個人冬奧生涯的第4枚獎牌。谷愛凌賽後表示，「這絕對是我完成過最棒的一次坡面障礙技巧（slopestyle）滑行。我的第一輪滑行的落地就是我希望來這裡能有的表現，我感到開心，亦以我的滑雪表現為榮。」
容羨媛分享媽媽加拿大入急症室經歷 住院5日埋單約23萬港元：呆咗
前TVB節目《東張西望》主持容羨媛於2024年結束與TVB 16年賓主關係，一家四口移居加拿大溫哥華，搖身一變成KOL
港股異動｜傳小南國突全面停業 年夜飯訂金及儲值卡餘額無法退款 股價急挫逾28%
據內地多家媒體報道，上市餐飲集團上海小南國（3666.HK）近期旗下多間位於上海的小南國餐廳突然全面停業。消息傳出後，該股今日股價急挫，收市大跌28.6%，低見0.025元。
卻奧斯：C朗一走沙超聯玩完
【Now Sports】有關基斯坦奴朗拿度最近與沙特阿拉伯聯賽之間的爭拗，前皇家馬德里隊友卻奧斯直言，如果他們趕走了這名超級球星，這個聯賽不會有人看。基斯坦奴朗拿度因不滿沙特阿拉伯公共投資基金（PIF）資源分配不公，沒有給予他所效力的艾拿素足夠支持度，因此罷踢了該隊最近的兩場比賽，以示抗議，但也有官員走出來指責C朗此舉是得罪了「米飯班主」。卻奧斯（Toni Kroos）最近在自己的網上平台節目，則認為C朗如果決定離開沙特的話，損失的是沙特：「C朗到來前，幾乎無人知曉這個聯賽的存在，而現在他們卻對這位將他們推向世界球壇的功臣如此不敬。如果C朗明天離開，這個聯賽將失去所有魅力，沒有他，根本沒有會問沙特聯賽的賽果。」事實上，這名退役球星一向不同意球星為錢而去沙超聯征戰，而他重申：「沙特聯賽就是一種奇怪的現象，突然因為球星加盟而得到關注，所以沒有了球星，他們根本難成氣候。」
康城租樓中伏！ 簽咗臨約先知同層有凶宅 代理搬「合約精神」拒退訂金 網民教路報《東張》：搞大件事通常有彎轉｜消委會曾引案例：代理須賠償
將軍澳日出康城近日有租樓個案引起熱議。有網民於Threads發文表示，透過連鎖地產公司租入日出康城首都一個單位，惟在簽訂臨時租約後才發現同層有凶宅，質疑負責代理違反操守。
東張西望︳廁所漏水工程天花鑿出大窿 苦主驚見神秘之手從天而降 涉事網紅裝修師傅爆粗鬧人
《東張西望》日前報導屯門有大廈單位去年11月起發現慘遭樓上漏水影響，廁所天花滲水之外，揭開假天花更驚見石屎裂痕同大量水滴。