曾俊華籲官員多搭巴士了解實況｜陳茂波指今財年首九月盈餘逾四百億｜邱士縉與李炘頤訂婚｜2 月 2 日・Yahoo 早報

早晨！今日係 2026 年 2 月 2 日星期一，預測本港地區今日大致天晴。日間乾燥，最高氣溫約 21 度。吹和緩東北風，稍後風勢間中清勁。

【今日重點新聞】

Yahoo 新聞：曾俊華評巴士安全帶風波 指立法後急撤回「匪夷所思」 籲官員多搭巴士了解實況

政府早前實施強制巴士乘客佩戴安全帶新法例，惟生效數日後因法律條文與立法原意有出入而宣佈暫緩。前財政司司長曾俊華昨（1 日）於社交平台撰文，直指政府大力推動可判監的新例後，經提醒才發現問題並撤回，情況令人感到「匪夷所思」。他建議主事官員應藉此機會「搭多啲巴士」，親身體驗市民面對設施損壞的實際困難，並檢討罰則是否過重。

Yahoo 新聞：八號花園業主大會直擊︱九成票通過叫停大維修、踢走工程顧問 小業主：都知道畀人圍硬標

大埔八號花園大維修早前估價高達 1.4 億元，特別業主大會昨日（1日）召開，超過七成業主出席，以大比數逾九成票數通過撤銷進行大維修及終止聘用工程顧問「卓越展圖建築師有限工程」。有業主認為屋苑仍未收到強制驗樓令，不應急於做大維修，「都知道被人圍硬標，倒不如睇吓邊啲緊急做咗先，我哋或者法團獨立招標做，唔一定一次過做晒」，另認為法團管委會及屋苑屋理公司置邦興業（ISS集團子公司）未有盡責，期望於 3 月管委會選舉時選出更理想的代表。

Yahoo 新聞：前政務司司長許仕仁病逝 享年 77 歲 曾捲新地案入獄

前政務司司長許仕仁昨日（ 1 日）下午在東區尤德夫人那打素醫院因病逝世，享年 77 歲。 許仕仁曾任積金局行政總監及政務司司長，2007 年換屆時離開政府。許其後被廉政公署拘捕，在 2014 年因涉嫌收受新鴻基地產利益，被裁定公職人員行為失當等罪名成立，判監 7 年半，成為香港歷來被定罪的最高級官員。他在赤柱監獄服刑期間表現良好，於 2019 年 12 月 18 日刑滿出獄。

Yahoo 新聞：47人案︱岑敖暉出獄後首露面 與朱凱廸擁抱 笑稱對方更早獲釋「天理何在」

民主派初選 47 人案被告、前荃灣區議員岑敖暉在服畢 4 年 6 個月刑期後，1 月 26 日離開赤柱監獄，由七人車接送離開。岑敖暉近日在社交平台上傳相片，岑敖暉與另一早前獲釋的朱凱廸見面，雙方看到對方後立即擁抱，更稱對方比他早十多日獲釋，笑言是「天理何在」，並透露接他出獄時遲到。

【今日重點財經新聞】

信報：陳茂波：今財年首九月盈餘逾四百億

財政司司長陳茂波在網誌表示，隨着盛事活動接連舉行，加上資產市場回暖，私人消費去年亦回升1.6%，扭轉前年的跌勢，本周公布去年12月零售業銷貨額亦將繼續增長，增速亦較前一個月稍為加快。踏入今年，環球市場勢態動盪，外圍地緣政局不穩定不明確因素進一步增多。

信報：花旗：半數利好金價因素年內消退

貴金屬市場上周五迎來「黑色星期五」，金價迭創新高的升勢逆轉，創下40年來單日最大跌幅，一度失守每盎斯4700美元，令1月成為史上最動盪月份。花旗分析，黃金投資配置受到多種地緣政治和經濟風險影響，但這些支撐金價的風險因素，其中約一半可能今年稍後時候消退。

信報：「A+H」300億市值門檻虛驚一場

上周市場流傳一則頗具話題的消息：外媒報道中證監正考慮為赴港發行H股的內地企業設立一道「市值門檻」，傳聞規模須達300億元人民幣以上，方可布局「A+H」上市。消息一出，頓時引起業界高度關注，賓架們四出打聽，對此番論調亦半信半疑。奇趣的是，情節隨後竟出現微妙轉折。市場耳語謂，內地監管機構上周低調訪港，與本地部分證券業界交流，席間竟反問業界「收緊之說」從何而來，甚至笑言「是否你們也希望監管出手加強審查？」與會者自然連連否認，但心中着實鬆一口氣。

Bloomberg：黃仁勳稱英偉達將參與OpenAI最新融資輪 投資規模或為公司迄今最大

英偉達執行長黃仁勳表示，該公司將參與OpenAI的最新一輪融資，並稱這可能是「我們迄今為止最大的一筆投資」。黃仁勳周六在台北對記者表示：「我們將投入巨資。我相信OpenAI。他們所做的工作令人驚嘆，是當今最具影響力的公司之一。」黃仁勳並未透露公司具體投資金額，但稱數額「巨大」。黃仁勳表示，「讓Sam宣布他要籌集多少資金吧，這由他自己決定。」他還補充說，Altman正在進行此輪融資的收尾工作。「但我們肯定會參與下一輪融資，因為這是一項非常好的投資。」

【今日重點娛樂新聞】

Yahoo 娛樂圈：Stanley@MIRROR與李炘頤訂婚 九年愛情長跑開花結果 深情致謝家親友及粉絲

恭喜Stanley(邱士縉）與Alina（李炘頤）！這對被譽為MIRROR隊內「元祖情侶」的甜蜜伴侶，在周日（2月1日）同步在社交平台上公布訂婚消息，並分享多張溫馨照片，正式宣告愛情長跑邁入全新階段。

東方日報：金宣虎被爆開空殼公司逃稅 父母為社內理事

韓國「臉蛋天才」車銀優最近被爆疑借母親開設的空殼公司逃稅，遭國稅廳追繳逾200億韓圜（約1億港元）稅金及罰款，是目前逃稅金額最高的韓國藝人，而與車銀優同屬Fantagio事務所的男星金宣虎周日（1日）被爆同樣有疑似通過空殼公司逃稅的行為，韓媒指雖然金宣虎是Fantagio旗下藝人，但同時有經營演出企劃事務所，事務所的登記地址是金宣虎位於首爾龍山區的住所，而金宣虎是事務所的代表理事。