孫玉菡轉軚指地盤吸煙擬改為定額罰款 3 千｜去年 12 月零售升 6.6%｜彭羚 57 歲生日上載運動短片獲好友祝福｜2 月 4 日・Yahoo 早報

早晨！今日係 2026 年 2 月 4 日星期三，預測本港地區今日大致多雲，初時有一兩陣微雨。早上清涼。日間短暫時間有陽光，最高氣溫約 21 度。吹和緩偏東風，初時風勢間中清勁。

【今日重點新聞】

Yahoo 新聞：地盤全面禁煙︱業界斥 15 萬罰款過高 孫玉菡急轉彎：擬改為定額罰款 3000 元

政府計劃修例規定建築地盤全面禁煙，早前建議違例吸煙者最高可被罰款 15 萬元，引起業界關注。勞工及福利局局長孫玉菡昨日（3 日）表示，留意到前線工友意見及相關憂慮，正研究將罰則改為定額罰款 3000 元，與現行吸煙相關法例的罰款水平一致。

Yahoo 新聞：新地執董馮秀炎因健康理由請辭 集團不評論馮於內地商場營運涉貪傳聞

新鴻基地產（00016）宣布，執行董事馮秀炎因為健康理由提出請辭，董事局昨日（3 日）接納其辭任，即日生效；新地已安排合適同事接替馮秀炎職務，相關工作及日常運作均一切如常。新地並且說，「至於近日媒體報導提及的有關事項，新地正進行檢視並會作出適當跟進。」

Yahoo 新聞：宏福苑五級火｜市建局向1700名業主發放樓宇更新全額資助 合安協助送支票

大埔宏福苑去年 11 月 26 日發生五級火，造成 168 人死亡。民政及青年事務局昨（3 日）公布，在發展局及民青局協調下，市建局改變發放「樓宇更新大行動 2.0」做法，將以支票形式，直接向大埔宏福苑約 1,700 名合資格自住業主及長者自住業主發放 100% 資助，金額分別為 4 萬及 5 萬港元，宏福苑現時管理人合安將協助支票發放工作。

Yahoo 新聞：政府擬准狗隻入食肆 首階段 500 至 1000 名額 顧客須牽狗帶 即睇相關要求

政府擬准許狗隻進入食肆，預計今年中批出首輪申請，首階段擬設 500 至 1000 個名額。如收到超額申請，會以抽籤作分配。政府指出，基於安全考慮，不會接受火鍋店和烤肉店申請，包括鐵板燒、韓式燒烤等。

【今日重點財經新聞】

信報：12月零售升6.6% 商戶展望新春旺 消費氣氛有改善 訪港旅客續增加

本港零售額連升8個月。政府統計處昨日公布，去年12月零售額臨時估計為350億元，按年升6.6%，遜於市場預期增長7.9%，同時銷貨量臨時估算上升5.1%。經濟師指出，12月零售表現差過預期，主要是聖誕節期間市民外遊踴躍，影響本地零售；展望農曆新年市況，有九成零售商料生意持平甚至錄得增長，看好今年農曆新年零售市道。

信報：大摩料IPO續旺 美資來港意欲增

香港IPO市場在2025年大部分時炒得火熱，摩根士丹利認為，今年市旺情況不遜去年，而且供需兩旺。新股供應方面，跟去年相比，今年有更多優質的大型IPO，很多都是行業龍頭公司，近日亦見到美國投資者對參與中資股市場的興趣逐步增加，可望令港股市場流動性進一步提升。

AASTOCKS：多間大行撐金價 金價反彈6%

多間投資銀行發表報告支持金價，德意志銀行表示，黃金和白銀的整體投資價值依然不變，近日拋導致售的催化劑是短期因素。而美銀則預期金銀波動續高企，但近日大跌的極端走勢或不會再現。黃金和白銀價格在經歷拋售後周二反彈，帶動全球股市和與金屬相關基金走高。

Bloomberg：比特幣跌至特朗普重返白宮以來最低水平

比特幣跌至特朗普一年多前重返白宮以來的最低水平。 這個市值最大的加密貨幣延續近四個月下行勢頭，跌破74,424.95美元，創2025年最低價格水平。在特朗普對等關稅計畫引發全球金融市場巨震後，2025年4月7日比特幣曾跌至該價位。本周二，比特幣一度下跌 5.9%至73,847美元。

【今日重點娛樂新聞】

Yahoo 娛樂圈：彭羚57歲生日上載運動短片 圈中好友齊送祝福

90年代樂壇天后彭羚（Cass），1998年與林海峰結婚，婚後誕下囡囡林泳及林清，淡出樂壇專心相夫教女，生活非常低調。考獲禪柔運動導師牌嘅彭羚，不時喺社交網站上載運動短片，周一（2日）係佢57歲生日，並喺IG上載做運動嘅短片，記錄過去做運動鍛鍊身體嘅日子。

Yahoo 娛樂圈：滕麗名梁靖琪同框盡顯熟女魅力 阿滕為謝票忍痛放棄機票唔去滑雪 爆《尋秦記》特別版「ready咗」

《尋秦記》電影版票房衝破8千萬元，唔少觀眾都期待有冇加長版。梁靖琪Toby主持嘅podcast節目最新一集搵到因為《尋秦記》而人氣急升嘅滕麗名做嘉賓。被問到《尋》係咪會有特別版時，阿滕就露口風表示「ready咗，準備進行中」，又指身為老闆嘅古天樂唔想食言，到咗佢想嘅要求就會出，所以要準備好特別版。但究竟有幾多嘢添加，滕麗名話唔知道，甚至可能連古生都唔知。