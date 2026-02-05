警拘 4 人涉「新型碰瓷黨」包括兩醫生｜港超豪宅交投全球第二多｜韓國節目爆大 S 離世完整時間軸｜2 月 5 日・Yahoo 早報

早晨！今日係 2026 年 2 月 6 日星期四，預測本港地區今日大致天晴。早上沿岸有薄霧。日間溫暖，市區最高氣溫約 24 度，新界再高兩三度。吹微風。

【今日重點新聞】

Yahoo 新聞：涉「碰瓷黨」案 4 人被捕 夫婦佯裝交通意外受傷索償 涉 22 宗案件 警方另拘 2 名醫生

警方近日打擊 「新型碰瓷黨」，即涉懷疑交通意外索償詐騙案，發現一對本地夫婦涉 22 宗可疑申索個案，二人會佯稱為的士或私家車司機、乘客、或被車撞到的路人，在輕微交通事故中報稱受傷，然後向涉事司機及保險公司索償，最高一宗索償金額為逾 30 萬元。警方昨（4 日）以「串謀詐騙」罪在多區拘捕 3 男 1 女，年齡介乎37至69歲 ，包括案中夫婦，及 2 名發出虛假醫生證明的本地醫生，四人正被通宵扣查。

Yahoo 新聞：渣馬｜江旻憓倡馬拉松賽事結合美食活動 羅淑佩稱可考慮 讓遊客感受香港魅力

渣打香港馬拉松一直吸引大量本地和海外跑手報名參加，今年參賽人數達 7.4 萬人。有立法會議員關注渣馬未來發展，包括會否與田總商討擴大賽事規模，將海濱場地納入為賽道，爭取賽事升級等。其中，旅遊界議員江旻憓建議馬拉松結合美食活動，讓來港參賽的旅客可在香港逗留更長時間，增加消費。文化體育及旅遊局局長羅淑佩認為，若為了讓遊客感受到香港及香港馬拉松的魅力，這是可考慮的方向，認同針對一般跑手來說的確可以加入香港特色元素。

Yahoo 新聞：啟德 AIRSIDE 餐廳 Chef's Cuts 爆食物中毒 6 人屙嘔曾進食生蠔

衞生署衞生防護中心昨日（4 日）公布，正調查兩宗有流行病學關連的食物中毒個案群組，合共涉及 6 人，事件涉及位於啟德 AIRSIDE 的餐廳 Chef's Cuts，受影響人士包括 2 男 4 女，年齡介乎 29 歲至 35 歲。

法庭線：支聯會案Day8 辯方盤問提八九民運及政府鎮壓 控方反對 官指適可而止

支聯會被指煽顛案周三（4 日）踏入第八天審訊，控方案情完結，官押後至 3 月 9 日續審，將處理李卓人一方提出毋須答辯，以及「共謀者原則」爭議。辯方透露若法庭裁定表證成立，李卓人擬作供，包括講述支聯會成立的歷史。 2020 年六四集會首次被禁，警司周詠儀在盤問下稱當年考慮衞生安全，是「國家安全觀」一部分，其後確認當時《國安法》尚未實施，故反對理由不包括其他範疇的國家安全。周又供稱，不知道支聯會有五大綱領，亦不知其中一綱領是「結束一黨專政」。 辯方在盤問時說出八九民運背景，稱「六四事件係愛國民主運動嘅轉捩點⋯在政府鎮壓之下結束」。控方反對，官准提問但着辯方「適可而止」，指內容對雙方案情都沒幫助。

Yahoo 新聞：愛潑斯坦案︱比爾蓋茨稱後悔與愛潑斯坦相處 前妻：相關細節勾起了「非常痛苦的回憶」

美國司法部近日公開與已故性犯罪者愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）相關的大量文件，當中提及微軟創辦人比爾蓋茨（Bill Gates）。蓋茨其後受訪表示，對曾與愛潑斯坦接觸感到後悔；其前妻梅琳達（Melinda French Gates）亦回應，指相關細節令她回想起婚姻中「非常、非常痛苦的回憶」，並形容感到「難以置信的悲傷」。

【今日重點財經新聞】

信報：港超豪宅交投全球第二多 續向旺 上季共81宗總額122億 僅遜杜拜

私營房地產顧問服務公司萊坊發布新一季《全球超級豪宅報告》，全球12個主要市場樓價1000萬美元以上的住宅銷售中，去年第四季香港超豪宅成交量達81宗，是2021年第三季的91宗之後最多，成交額更增至15.66億美元（約122.15億港元），創2021年第一季開始統計以來新高，成交量及成交額分別按季增45%及51%，均升至季度全球排名第二位，僅次於杜拜。

信報：港新出口訂單增速近三年最快

本港商業活動連續6個月擴張，1月標普全球香港特區採購經理指數（PMI）經季節調整後，由上月的51.9升至52.3，反映本地營商環境持續好轉；而期內新出口訂單的擴張速度為近3年最快。

Bloomberg：黃仁勳駁斥AI引發的軟件股拋售潮 稱其為「世界上最不合邏輯的事情」

英偉達執行長黃仁勳表示，本周市場因擔心人工智能帶來的顛覆性影響而拋售軟件股，這毫無道理。英偉達的設備位於全球人工智能數據中心建設的核心。黃仁勳在思科周二晚些時候的一場活動中表示，軟件產品是工具，人工智能會使用這些工具，而不是重新發明它們。他表示，「這是世界上最不合邏輯的事情。有人認為工具正在衰落，將被人工智能取代。你是會用螺絲刀還是發明一把新的螺絲刀呢？」

【今日重點娛樂新聞】

Yahoo 娛樂圈：韓節目爆大S離世完整時間軸！返台途中心臟驟停搶救14小時離世 具俊曄「親授權」：永遠不要忘記她

台灣藝人大S（徐熙媛）於2025年2月2日在日本旅遊期間因流感併發肺炎病逝，享年48歲，其丈夫具俊曄在愛妻離世一周年忌日，特地為紀念雕像揭幕，與岳母及一眾親友見證大S與大家同在。而韓國節目《名人生老病死的秘密》早前特地派攝製隊追蹤報道，播出的內容首度完整還原大S病逝前幾天的詳細時間軸。製作單位透露，相關內容是獲得具俊曄授權，其目的十分單純：「希望所有愛熙媛的人，永遠不要忘記她。」

Yahoo 娛樂圈：網傳鄧兆尊日收4萬利息 拍片回應網民唔賣帳：怕被綁匪盯上

58歲鄧兆尊身家豐厚，近年生活過得悠哉遊哉，又擁3位伴侶，包括：「正印」Carmen、「阿二」車厘子（Cherry）及「阿三」陳小姐，被稱「現代韋小寶」。由於鄧兆尊身為已故新馬司曾（鄧永祥）嘅兒子，所以佢嘅身家一直成為外界嘅焦點，而佢亦曾經承認每年一房有形容為「長期合約」嘅50、60萬家用，亦有傳佢繼承爸爸15億遺產，最近更有傳佢日收4萬利息，所以佢拍片上載到社交站就謠言澄清。澄清影片出街後，唔少網民都唔賣帳，留言話：「絕對唔止四萬」、「點止四萬吖⋯⋯」、「怕被綁匪盯上。」