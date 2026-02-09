本港過去三周 94 人染諾如病毒｜高才通申請跌三成｜古天樂暢所欲言自爆已戒甜 10 年｜2 月 9 日・Yahoo 早報

早晨！今日係 2026 年 2 月 9 日星期一，預測本港地區今日大致多雲，天氣清涼。日間短暫時間有陽光。最高氣溫約 17 度。稍後有一兩陣微雨。吹清勁東風，離岸及高地間中吹強風。

【今日重點新聞】

Yahoo 健康、Yahoo 新聞：黃竹坑 Chef's Cuts 爆食物中毒 本港過去 3 周 94 人染諾如病毒 全部曾進食生蠔

衞生署衞生防護中心昨日（8 日）公布，正調查兩宗有流行病學關連的食物中毒個案群組，共涉及 5 人，均曾進食生蠔。受影響的 2 男 3 女年齡介乎 30 歲至 38 歲，1 月 30 日曾到黃竹坑 THE SOUTHSIDE 一間名為 Chef's Cuts 的食肆用膳，其後約 14 至 49 小時內先後出現腹瀉、腹痛、嘔吐及發燒等病徵。當中 3 人曾求醫，全部無須入院，目前情況穩定。衞生防護中心總監徐樂堅表示，近數周食物中毒個案明顯上升，由去年 12 月底每周平均 1 宗，增加至上月每周平均 4 宗，至 2 月首周更急升至 27 宗。

am730：大埔宏福苑五級火｜原址重建需8至9年 何永賢：難負擔長期租津

宏福苑五級大火發生已逾兩個月，政府至今未有敲定重置方案。房屋局長何永賢昨日(8日)表示，已收集超過九成居民意見，正積極分析；又提到若原址重建，要在2035年才落成，政府是否一直提供租金津貼，強調要平衡各方資源。何永賢出席電視節目《講清講楚》時表示，早前透過「一戶一社工」向災民收集賠償方案意向，其中以頌雅路西的安置方案時間最短，至於原址重建則需時10年，即2035年才能落成。她指，目前的租金津貼暫時是兩年，若要原址重建，則要再多8年，「咁係唔係呢8年都要做租金津貼呢？財政負擔計落去，會成為一個點樣嘅數字呢？」若然選擇頌雅路西，則可考慮延長租金津貼一至兩年。

now 新聞：錦綉花園失水｜水務署指業主要求署方更換水管本末倒置 屋苑大部分水管不屬地契特別條款範圍

元朗錦綉花園失水事件，業主聯會不滿水務署未能釐清失水源頭及責任，計劃周二向發展局請願，要求局方介入。水務署指聯會說法失實，重申地契特別條款列明只負責由政府鋪設，並且位處道路已移交政府的屋苑內部水管。

Yahoo 新聞：日本眾議院選舉｜高市早苗領導自民黨破紀錄成績 單獨掌 2/3 議席 中道改革聯盟慘敗

日本眾議院選舉周日（8 日）舉行，點票工作今日（9 日）凌晨完成。首相高市早苗領導的自民黨取得壓倒性勝利，寫下 1955 年創黨以來最佳成績，在眾議院 465 席當中取得 316 席，較選舉前增加 118 席。除了較選前民調普遍預期約 300 席為佳，議席數量也超越全院 2/3 即 310 席。今次亦是戰後《日本國憲法》建立以來，首次有單一政黨取得 2/3 議席。 同屬執政聯盟成員的日本維新會就取得 36 席，兩黨合共取得 352 席，佔全院逾 3/4。高市早苗表示，會繼續維持「自民黨 + 維新會」的執政聯盟結構，同時歡迎其他黨派加入。至於立憲民主黨和公明黨合組的「中道改革聯盟」慘敗，只取得 49 席，聯盟共同主席野田佳彥和齊藤鐵夫表明將會辭職。

高市早苗 (Photo by Kim Kyung-Hoon - Pool/Getty Images)

另外，高等法院今早將會就「黎智英案」宣布 9 名被告刑期，《Yahoo 新聞》將會緊貼過程。

【今日重點財經新聞】

信報：高才通申請跌30% 改道投資移民

港府2022年底推出一系列政策吸納人才，「高才通」推出至今逾3年，去年申請數字按年回落三成，優才計劃申請更減少七成。綜合移民顧問分析，「高才通」及優才計劃申請高峰已過，由爆發性增長轉為平穩階段。據悉，由於「高才通」續簽要求申請者在香港工作及發展，不少有經濟能力的申請人「用錢解決問題」，轉向申請新資本投資者入境計劃（CIES）。

信報：錢大媽IPO背水一戰 力阻大額贖回

傳聞來港上市已久的錢大媽，終於湊夠數向港交所（0388.HK）遞表。這家靠「不賣隔夜肉」口號起家的生鮮品牌，11年來在市場殺出一條血路，2024年商品交易總額（GMV）達148億元（人民幣．下同），確實有一番本事。不過，亮眼數字背後卻隱藏多重挑戰：「日日清」模式損耗不少、毛利薄過紙；加上早年引入的18名上市前投資者，手握逾17億元可贖回優先股，一旦錢大媽今年未能成功上市，分分鐘要面臨大額贖回。

Bloomberg：金價緣何大起大落 貝森特稱中國的投機者「亂來」

美國財政部長貝森特表示，上周黃金市場的劇烈波動背後有中國投機者，令金價大上大落。「黃金的波動 —— 中國的情況有點亂來了，」 貝森特在福克斯新聞的節目上說，「他們不得不收緊了保證金要求。所以黃金在我看來有點像是典型的投機衝頂回落。」貝森特是在回答有關貴金屬價格創紀錄上漲的問題時做出上述表態的——這波上漲是由投機性購買、地緣政治動盪以及聯儲會獨立性之憂刺激的貴金屬漲勢上周突然逆轉。

【今日重點娛樂新聞】

Yahoo 娛樂圈：絲打圍爐│古天樂與唐詩詠娟姐暢所欲言 自爆戒甜10年 即席獻唱冧爆兩主持

《尋秦記》電影版自大除夕上映至今，一個月來港澳票房已錄得逾8,700萬元，近日更推出「Plus+多元宇宙版」，望能爭取過億票房。而男主角古天樂仍馬不停蹄為電影宣傳，更罕見現身網台節目《絲打圍爐》，接受唐詩詠及練美娟（娟姐）訪問，期間古仔把唐詩詠擬定的問題紙拋走，與兩女暢所欲言，更自爆喜歡拍喜劇，未來更會推出新歌，在生活習慣上則已「戒甜10年」。至於與宣萱的關係，古仔坦言雙方都沒有視對方為異性，而是當對方是超越性別的「物體」存在。

東方日報：陳凱琳出動92歲外婆吸金 出身富裕竟有家族成員住公屋

近年轉型做KOL的前港姐冠軍陳凱琳吸金力驚人，更成去年搵得最多錢的KOL。為了吸流量經常出動老公鄭嘉穎、3個可愛兒子、甚至爸爸陳桂祥出動拍片。近日陳凱琳的「吸金」團隊再添一名新成員，她的高齡外婆罕有地粉墨登場，與陳媽媽和陳凱琳三代同堂拍賀年廣告。影片中，她憶述新年探望婆婆的兒時回憶，並加入不少家庭相，本是溫馨的家庭樂，卻因兩個場景再度引發網民熱議。