Fed主席誰接任？川普暗示經濟顧問哈塞特

（法新社華盛頓2日電） 美國總統川普今天暗示，他希望提名他的首席經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）於明年接替即將卸任的聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）。

川普在一場哈塞特也有出席的白宮活動上介紹賓客時說：「這是一個很棒的團體，我想一位可能的聯準會主席也在這裡。」

他補充說：「我不知道，我們可以這樣說嗎？我可以告訴你，他是一位備受尊敬的人。謝謝你，凱文（哈塞特）。」

在同一天稍早的內閣會議上，川普表示，他「可能會在明年初」宣布他對新任聯準會主席的提名人選。

他說：「我想我們大概考慮了10個人選，現在已經縮減到1人。」

擁有經濟學博士學位的哈塞特，目前是為總統及內閣提供決策建議的白宮機構「白宮國家經濟會議」（National Economic Council）主席。

他經常出現在電視上，宣傳川普的政策。

在川普的第一個任期內，他曾擔任更側重於研究與分析的機構「經濟顧問委員會」（Council of Economic Advisers）主席。

儘管哈塞特對川普的忠誠可能為他打開通往聯準會提名的大門，但在他尋求由共和黨控制的聯邦參議院確認提名時，這也很可能成為政治與金融界的關鍵討論話題。

他必須說服參議員及市場，讓他們相信他有能力維護央行的獨立性，且不會讓全球最大經濟體美國的通貨膨脹失控。

現任聯準會主席鮑爾的任期將於2026年5月結束。

川普曾試圖加速讓鮑爾離任但未成功，並對這位他在白宮第一任期內親自挑選的人選多所侮辱和指責。

川普今天稱鮑爾是頭「頑固的牛」，並指控他沒有更快降息的決定是出於個人敵意。