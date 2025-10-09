Fed內部分歧 會議紀要揭部分成員原本支持不降息

（法新社華盛頓8日電） 美國央行聯邦準備理事會（Fed）今天公布最新利率決策會議紀要，指出決策委員會內部對是否應降息存在明顯分歧，部分成員曾表達希望維持利率不變的立場。

根據會議紀要，9月16、17日的會議中，聯準會決策委員會多數成員最終投票同意降息1碼（0.25個百分點），將利率區間下調至4.00%至4.25%。白宮新任命的聯準會理事米蘭（Stephen Miran）是唯一主張降息幅度較大者。

不過，其他幾位成員原本傾向「不降息」，後來被說服才改變立場。

會議紀要指出：「少數與會者表示，這次會議維持聯邦基金利率不變是有道理的，或者他們本可支持這樣的決定。」這些成員認為，今年以來通膨率朝2%目標的進展停滯，擔心若通膨長期未能回到目標水準，長期通膨預期可能上升。

這次幾乎一致的投票結果掩蓋了成員間對通膨、勞動市場等議題的重大分歧，顯示聯準會在平衡「抗通膨」與「促就業」雙重使命時面臨了挑戰。

聯準會依據美國國會授權，必須同時穩定物價與維持充分就業。近幾個月以來，美國總統川普多次施壓要求聯準會快速降息以刺激經濟與就業，但包括主席鮑爾（Jerome Powell）等多位官員回應，川普對主要貿易夥伴實施的高額關稅反而推升物價，使聯準會不得不維持較高利率。

會議紀要指出，「關於今年關稅調高對通膨影響仍存在不確定性，但多數與會者預期這些影響將在明年底前消退。」同時也提到，部分成員認為通膨上行風險已略低於先前。

根據會議紀要，「多數成員認為，在今年剩餘時間內進一步放寬政策可能是適當的」，與上次利率決策時成員預估今年還將再降息兩次、每次1碼的預測一致。

根據芝加哥商品交易所集團（CME Group）數據，期貨交易員目前預期聯準會年底前再降息2碼（0.5個百分點）機率在78%左右。（編譯：徐睿承）