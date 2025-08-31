葵涌廣場連日大批警察巡邏 消防查走火通道
FeliCa 被爆有技術安全漏洞！大量 Suica 卡受影響唯一款避過一劫
2017 年前發行的 Suica 卡甚至是 ICOCA 、PASMO 卡都會受影響。
去日本旅遊必定手執 Suica「西瓜卡」等 IC 卡，一張卡就可以搭車購物甚至坐新幹線，十分便利。唯最近爆出所使用的 Felica 技術存在安全漏洞，其加密系統存在突破點，不法分子可透過漏洞而令資料遭篡改。Sony 表示已確認漏洞的存在，並指在正在努力確認其影響範圍及研究對策。
Sony 宣布，於 2017 年以前出貨的「FeliCa」的部分晶片，經外部報告發現潛在的資料安全問題，並依據日本獨立行政法人「資訊處理推進機構（IPA）」的《資訊安全早期預警夥伴關係指導方針》進行通報與調查。結果確認在特定的操作下，這些舊型號 FeliCa 晶片可能會出現資料被篡改的風險，也就是說 2017 年前發行的 Suica 卡甚至是 ICOCA 、PASMO卡都會受影響。然而，Sony 指出 FeliCa 所使用的服務安全性，並非僅依賴晶片本身，而是還結合各個服務系統整體的防護設計，因此仍可安心使用。至於最受影響的 Suica 卡，JR 東日本就表示「已為整個Suica系統實行各式安全對策」，用戶可繼續放心使用，但如對卡有疑問則可盡快轉換至新版 Suica 卡，如大家已轉用「Mobile Suica」等智能手機使用的 FeliCa 系統，則不受影響。對於經常遊日的香港及台灣人來說，相信很多人都已習慣在手機上使用 Suica 卡，是次安全漏洞對我們影響相當輕微。
