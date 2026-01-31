Fender AUDIO MIX 靚聲長氣 ANC 耳機發佈！100 小時馬拉松續航、支援 L2HC 編碼早鳥價有著數

殿堂級美國音響品牌 Fender，早前在 CES 發佈的數碼音訊新品 Fender AUDIO MIX 頭戴無線耳機、跟 ELIE 6 / ELIE 12 多功能無線音箱，日前已正式在港發佈，其中 Fender AUDIO MIX 耳機支援 Hybrid ANC、L2HC 並具長達 100 小時續航力。

據代理方公佈資訊，Fender AUDIO MIX 港版具黑白雙色款選擇，現以早鳥價 $1,980 開放預售（原價 $2,380），出機再送一對啡色磁吸耳罩（價值 $250）。

Fender AUDIO MIX 採高度模組化設計，由耳罩、頭樑包覆到內置電池均可更換，滿足 DIY 及個人化配色需求；內置電池具達 100 小時 / 52 小時（ANC）續航。

值得一提是 Fender AUDIO MIX 內藏 FWD Tx USB-C Dongle 無線發射器，讓僅支援 AAC 的 iPhone （限 USB）等裝置，透過配接發射器即可享 96kHz/24bit 美聲。

聲樂部份 Fender AUDIO MIX 採 40mm 石墨烯單元、具 20 至 40,000Hz 廣域頻率響應；內置 Hybrid ANC 有效隔絕外間聲音、亦支援 360 度 Spatial Audio。

另外 Fender 又在港推出 ELIE 6 / ELIE 12 多功能無線音箱，全線具 3.5mm 端子、藍牙 5.3 跟 XLR 1/4 吋組合，支援 LC3 / LDHC 及 AAC 等編碼。

其中 ELIE 12（售價 $3,280）配備 2 組全頻單元、2 組高頻單元及 2 組低音被動幅射器，支援達 120W 功率可輸出達 15 小時 101dB@1m 澎湃音樂。

而體積僅 123 x 104 x 196mm 的 ELIE 6（售價 $2,380）則由各 1 組全頻、高頻單元及低音被動幅射器組成，具 60W 功率、96dB@1m 音壓續航力達 18 小時。

Mobile Magazine 短評：Fender AUDIO MIX 具大型耳罩能全面包覆雙耳、除發射器耳機亦兼容 LC3、LHDC、AAC 編碼，擁有 15 分鐘快充 8 小時播放使用方便。

查詢：2771 8209（SOUNDWAVE）