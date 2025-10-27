Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

Fendi手袋突發低至55折？FARFETCH限時Pre-Owned手袋額外減價！Baguette折後平近$5,000

如果一直想入手一個經典及復古款的名牌手袋，FARFETCH的Pre-Owned區是一個不錯的尋寶之地！最近FARFETCH突發推出Fendi二手手袋限時低至65折優惠，而且更加碼推出指定款式額外85折，折上折後最平55折就買到，簡直不可思議！Yahoo購物專員率先望過，FARFETCH入面不少Fendi手袋的品質及款式都幾吸引，經典款如Baguette、Peekaboo、水桶袋等都有，非常難得。想輕鬆以半價入手夢寐以求的Fendi手袋的話，不容錯過今次FARFETCH Pre-Owned減價！

立即查看Fendi二手手袋優惠頁

名牌二手手袋減價55折起？Fendi Pre-Owned數百款手袋有平

復古名牌二手手袋系列近年愈來愈受歡迎，不少人鍾情於手袋那份帶點復古味的時尚感，而且有時更可以買到一些較舊款的Monogram設計，是一個寶藏地！今次FARFETCH推出的指定Pre-Owned手袋額外85折優惠，多個熱門系列如Baguette、Peekaboo等都列入減價中，折扣更高達55折，是難得一遇的好機會！

首先要介紹Fendi Pre-Owned 2010至2023 Medium Zucca PVC Baguette Satchel，這款中型尺寸的Baguette結合經典Zucca Monogram圖案及PVC材質，設計時尚又耐用。PVC外層光澤感十足，為手袋多添一份現代感，而且更易於打理及清潔，非常適合日常使用。原價$10,329減至$8,263，額外85折後低至$7,024，十分超值！

Fendi Pre-Owned 2010-2023 Medium Zucca PVC Baguette satchel

額外85折後價：$7,024｜ 特價：$8,263 ｜ 原價：$10,329

SHOP NOW

Fendi Pre-Owned 2010-2023 Medium Zucca PVC Baguette satchel

另一款值得留意是Fendi Pre-Owned 2000-2010 Leather Selleria Convertible Baguette satchel，此手袋系列以精緻的手工縫線及高級意大利皮革見稱，袋身以柔軟皮革打造，配以可拆式肩帶，大家當作手提袋或日常斜背袋都得，一物兩用。限時折上折後低至$10,049，足足平近$5,000，性價比極高！

Fendi Pre-Owned 2000-2010 Leather Selleria Convertible Baguette satchel

額外85折後價：$10,049｜ 特價：$11,822 ｜ 原價：$14,778

SHOP NOW

Fendi Pre-Owned 2000-2010 Leather Selleria Convertible Baguette satchel

Fendi Pre-Owned 2010-2025 Micro Leather Baguette satchel

85折特價：$5,005｜ 原價：$5,888

SHOP NOW

Fendi Pre-Owned 2010-2025 Micro Leather Baguette satchel

Fendi Pre-Owned 2000-2010 Mini Zucca Canvas Selleria boston bag

85折特價：$5,815｜ 原價：$6,841

SHOP NOW

Fendi Pre-Owned 2000-2010 Mini Zucca Canvas Selleria boston bag

Fendi Pre-Owned 2010-2025 FRGMT x Zucca Embroidered Canvas Baguette satchel

額外85折後價：$15,886｜ 特價：$18,689 ｜ 原價：$21,988

SHOP NOW

Fendi Pre-Owned 2010-2025 FRGMT x Zucca Embroidered Canvas Baguette satchel

Fendi Pre-Owned 2000-2010 Medium Pebbled Leather Peekaboo satchel

85折特價：$10,101｜ 原價：$11,883

SHOP NOW

Fendi Pre-Owned 2000-2010 Medium Pebbled Leather Peekaboo satchel

