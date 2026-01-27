FENNEL重新設立LoL部門，將與QT DIG∞合作目標是挑戰「LJL 2026」！以參加2030年Worlds為目標的長期專案

職業電競戰隊「FENNEL」宣布，將重新設立英雄聯盟(以下簡稱LoL)，並將參加日本國內官方聯賽「英雄聯盟 日本聯賽2026冬季系列賽主舞台(以下簡稱LJL 2026)」。

本次的再次挑戰被定位為與QT DIG∞合作的「 長期專案 」。

此外，一份注重培養人材的新陣容名單也已公佈。

FENNEL決心重新設立LoL部門！由短期決戰轉為長期專案

職業電競戰隊「FENNEL」重新設立LoL部門，並宣布參加「LJL 2026」。

該部門成立的公告影片現已在FENNEL官方YouTube頻道「FFL」上公開。

廣告 廣告

根據以往的活動，這次FENNEL的LoL部門重新設立是一個與QT DIG∞一起征服世界的長期專案・・・

2030年: World Championship (Worlds)出場

2035年: Worlds獲勝

・・・有上述2個目標。

為了實現他們的目標，他們不僅專注於短期的勝負，還會致力於培養選手，並在數年內創造一個良好的環境，為日本英雄聯盟的發展做出貢獻。

透過利用合作夥伴QT DIG∞的知識和實踐設施，目的在於在從中長期加強自己的團隊。

這項挑戰的基礎是一個結合了FENNEL對「長期專案」的決心，與QT DIG∞的「實際管理能力」體系。

一份著眼於未來世界而組成的新成員名單

這次公佈的陣容注重​​的是達到世界級水準所需的成長，而不是短期的勝利。

擁有國內外有潛力的年輕球員與經驗豐富的選手以及教練，陣容均衡。

kkkkkkkkk /K Nine (19歳)(@kkkkkkkkkjp1)

K Nine

來自VARREL YOUTH的國內前途無量選抵。

將在這個專案中扮演核心角色。

Ellim

來自 T1 Academy的LCK 老將。

將以經驗與知識支持團隊。

DICE

一位來自韓國的中路選手，在KR SERVER常能達到王者段位。

微操與英雄池在日本都屬於頂尖程度。

從本季起角色互換為輔助。

raki

擁有高水準的日本人ADC。

今後也相當期待他的成長。

Bruce

從打野轉輔助。

擁有四分之一秘魯與日本血統的選手，溝通能力極佳，能說一口流利的關西腔。

Head Coach: SON / (35歳)(@xxxtttxxx56)

SON

經驗豐富的教練帶領團隊在曾2020年LJL聯賽中取得勝利。

擁有高水準的遊戲理解能力與溝通技巧。

Sub Coach: Motive / (25歳)(@motivel0l)

Motive

為LJL2025的勝利做出了貢獻的對自己很嚴格的教練。

角色互換後幫助Bruce成長的關鍵人物。

QT DIG∞ 董事長 西田 圭 留言

我們很榮幸能夠與 FENNEL 合作，這是一家對日本英雄聯盟的未來有著遠大願景和抱負的公司。

透過將 QT DIG∞ 多年來累積的營運知識和設施資產與 FENNEL 的長遠願景相結合，我們將為競爭激烈的市場帶來一股新鮮空氣。

透過結合兩家公司的優勢，我們將建立一個穩固的體系，使玩家能夠向世界邁進，並將竭盡全力為LJL的永續發展做出貢獻。

讓我們攜手共創世界。

FENNEL 董事長兼總經理 高島 稜 留言

英雄聯盟是一款歷史悠久、全球競技水平極高的遊戲，在這個領域取得成績並非易事。

這就是為什麼FENNEL重返賽場，不是為了追求短期成績，而是決心長期應對這項運動。

我們與 QT DIG∞ 合作，旨在創造一個讓選手與工作人員都能成長的環境，並成為一支能夠在日本英雄聯盟競技領域留下持久價值的隊伍。

我們將繼續關注FENNEL LoL部門今後的發展。

詳細資源請上FENNEL官方網站，或是FENNEL官方X(@FENNEL_official)確認。

League of Legends Div. — Rebuilding Put LoL Pros On.

We came back for this, here for the long haul. pic.twitter.com/GFOOjB9e8x — FENNEL (@FENNEL_official) January 26, 2026