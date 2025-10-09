Ferrari 發佈超過 1,000 匹馬力的電動車技術

Ferrari 在意大利的資本市場日上首次向外界展示了其即將推出的全電動車型，目前稱為 Elettrica。雖然這家汽車製造商並未透露最終設計，但卻分享了有關該車性能和硬件的詳細技術資訊。Ferrari 承諾 Elettrica 將提供真正的 Ferrari 駕駛體驗，擁有超過 1,000 馬力，從 0 加速到 62 英里每小時僅需 2.5 秒，並且續航里程將超過 329 英里。這些數據顯示了 Ferrari 在電動車技術上的雄心，顯示其希望在電動車市場中保持競爭力。

該車配備了由 Ferrari 自主開發的電動馬達、電池組和軟件，所有這些技術均在 Maranello 進行研發。Ferrari 電動馬達部門負責人 Davide Ferrara 表示：「我們可以控制設計的每一個步驟，包括尺寸、幾何形狀、容差等，並且能夠精確選擇材料。」Elettrica 擁有後部雙馬達的「e-axle」，能夠產生 620 kW（831 馬力），而前部馬達的總功率為 210 kW（282 馬力）。其底部集成的 122-kWh 電池組支持高達 350 kW 的快速充電，同時增強底盤的剛性。

Ferrari 對其鋁合金底盤進行了調整，配備了 48 伏的主動懸掛系統和後輪轉向，以提高操控性和舒適性。這輛電動車還通過一個加速度計驅動的音頻系統生成真實的電動馬達聲音。Ferrari 音質經理 Antonio Palermo 強調：「我們從第一天起就確定不想製造內燃機的複製品，並且不希望通過數位合成來創造新的聲音。」這種對聲音的重視顯示了 Ferrari 對於品牌傳承和駕駛體驗的堅持，旨在讓駕駛者在電動車中也能感受到 Ferrari 的靈魂。

駕駛者可以選擇全自動的安靜駕駛模式或運動手動模式。Ferrari 產品開發主管 Gianmaria Fulgenzi 表示：「駕駛者還可以手動駕駛，以體驗駕駛的刺激感，像往常一樣，感受到與車輛的完全聯繫。」Elettrica 將配備四個車門，軸距接近 116.5 吋。CEO Benedetto Vigna 透露，該車將由 LoveFrom 設計，並計劃在 2026 年春季進行全面揭曉，屆時也會公布生產和定價的具體資訊。這些計劃顯示了 Ferrari 在電動車領域的長期願景與承諾。

