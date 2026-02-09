Ferrari 首部純電跑車 Luce 內飾曝光：Jony Ive 操刀設計，「Apple 味」細節惹熱議

Ferrari 首款純電車 Luce 內櫳正式揭曉，由 Jony Ive 創立嘅 LoveFrom 負責設計，採用大量玻璃與陽極氧化鋁物料，仲保留大量實體控制。5 月先會作「完整亮相」，包括外觀同價格等關鍵資訊仍有待公布。

唔係 Apple Car，但可能係最接近答案之一

自從 Apple 放棄「Project Titan」之後，外界一直好奇如果由 Jony Ive 設計嘅 Apple Car 會係咩樣，而呢次公開嘅 Ferrari Luce 內飾可能就係一個最接近嘅線索。Luce 原本外界多以「Elettrica」稱呼，而今次正式確認新名，同時亦係 Ferrari 旗下首款全電動量產車型（以往只係混能）。

Ferrari Luce

設計班底：LoveFrom 落場，Jony Ive + Marc Newson 最佳拍檔

Luce 嘅座艙設計由 LoveFrom 操刀，而 LoveFrom 係 Jony Ive 於 2019 年離開 Apple 後創立嘅設計公司。去年 OpenAI 以 65 億美元將其收購，今次 Luce 可能係 LoveFrom 最大型嘅作品之一。

除咗 Jony Ive，本項目亦牽涉 LoveFrom 共同創辦人 Marc Newson。兩人都表明對汽車有深厚興趣，並強調要將「觸感」帶返入現代車嘅介面之中。

Ferrari Luce

內櫳第一眼：圓角矩形 + 極致對稱，熟悉嘅 iPhone 4 設計語言

如果你熟悉 Ive 主導 Apple 設計時期，特別係由 iPhone 4 開始嗰種極度克制、對稱同圓角矩形語言，Luce 內櫳會令人有強烈嘅既視感。

乍看之下，成個座艙風格偏工整，但細心留意就會發現佢加咗好多小巧思同實體操控嘅手感，令整體唔止係冷冰冰嘅極簡。​呢種「精準到極致」嘅取向，可能引發討論：沖淡咗經典 Ferrari 嗰份原始、硬朗嘅駕駛味道？

Ferrari Luce

40+ 塊 Gorilla Glass、陽極氧化鋁、E Ink 車匙添儀式感

座艙內有「40 多件」Corning Gorilla Glass 零件分佈於不同位置，包括波棍周邊同儀表位置嘅微凸鏡片等，玻璃用量幾乎可以用瘋狂形容。

非玻璃部份大量用鋁金屬，並提供灰色、深灰、玫瑰金等陽極氧化鋁色系選擇，聽落好似講緊一部新 iPhone 多過講緊一架 Ferrari。

車匙亦係重點，黃色面板加 E Ink 背景，插入中控磁吸底座後，黃色會淡出並轉移到玻璃波棍頂部發光，設計意象係一種「生命轉移」嘅儀式感。

Ferrari Luce

互動反其道而行，大玩機械感

同近年消費電子傾向刪減實體按鍵相反，Luce 內飾刻意加入大量可摸得到嘅機械操作。波棍有明確段落感、冷氣風口開合有清脆回饋、軚盤後撥片亦強調手感。​

軚盤右上角設有雨刷控制旋鈕，仲有小型放大鏡效果去顯示設定。背後係由 Samsung 提供、客製形狀嘅 OLED 面板，清晰度達 200 ppi 等級。​

儀表採用 OLED 疊加設計並加入實體指針，營造「冇引擎都要有轉數錶」嘅擬態體驗。而中控就係 10.12 吋 OLED，帶孔位畀實體撥桿穿出，加上玻璃音量旋鈕，仲可以整個面板旋轉同擺位調整。

Ferrari Luce

何時見真章？5 月「完整亮相」

關於 Luce 嘅外觀設計、定價目前未有答案，Ferrari CEO Benedetto Vigna 表示要到 5 月先會作「完整亮相」。​

從現階段曝光內容睇，內櫳嘅材料規格同介面設計明顯係要吸引新一批客群，但市場究竟接唔接受超豪華高性能純電 Ferrari，仍有待之後更多資訊同口碑驗證。

