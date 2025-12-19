《FF 7 重製版》Switch 2 版，玩家稱畫面直逼 PS5

文章來源：Qooah.com

Square Enix 正式發佈《Final Fantasy VII 重製版 INTERGRADE》的 Switch 2 與 Xbox Series X|S 平台試玩版。這款備受期待的經典重製作品完整版本定於下月發售，而 Switch 2 版本的表現尤為搶眼，其畫質被玩家稱贊可媲美 PS5。

作為次世代主機中的熱門機型，Xbox Series X|S 運行該作的流暢度早已在外界預期之中，而 Switch 2 作為手提機與主機雙模式裝置，能否呈現高質量遊戲畫面一直是關注焦點。隨著試玩版上線，ResetERA 論壇玩家分享的實機截圖與體驗反饋給出了答案。

用戶 Neiteio 直言「手提機模式下的畫面幾乎與 PS5 的『質量模式』一模一樣，雖然頭髮偶爾會出現噪點，但整體效果令人難以置信。」這一評價迅速獲得社區廣泛共鳴，不少玩家表示該移植版圖像質量遠超預期，紋理細節、光影表現都達到了高水平，帶來了極佳的視覺體驗。

此次試玩版為玩家開放了遊戲序章經典的「一號魔晄爐爆破任務」，玩家可操控古蘭特（Cloud）與巴雷特（Barret）兩位核心角色，與神羅公司展開激烈對抗，提前感受遊戲的戰鬥節奏與劇情魅力。值得一提的是，Square Enix 確認試玩版支援存檔繼承功能，玩家在 Switch 2 或 Xbox 平台積累的遊戲進度，可直接同步至下月發售的正式版中，無需重復體驗初期內容。

此外，官方還為導入試玩版存檔的玩家準備了專屬福利，包括「復活耳環（Revival Earrings）」和「生存套裝（Survival Set）」兩項實用遊戲內特典，將為玩家的正式冒險提供有力助力，進一步提升遊戲體驗。