不斷更新｜累計 21 名議員宣布棄選立法會
FF7》 重製版最終章玩法將有大改動！總監更解釋拆三部曲的原因
Square Enix 從 2020 年開始的《Final Fantasy 7》（FF7）重製計畫，如今最終第三部曲正在開發中，讓全球無數粉絲都非常期待。而近日，巴西電玩展 Brasil Game Show 2025 上，《FF7》重製版三部曲的遊戲總監濱口直樹透露了系列最終章的一些細節。
濱口直樹向期待已久的粉絲保證，這部重製計畫的最終作將會同時滿足新舊玩家的期待。他還特別強調，第三部曲將為玩家帶來「全新的遊戲體驗」，暗示了遊戲玩法有別於前兩作。
濱口直樹接著解釋，三部曲中的每一款遊戲都有其獨特的設計重點。首部曲《FF7 Remake》著重於劇情推進；第二部曲《FF7 Rebirth》則是以廣闊的開放世界和高自由度的探索為核心。而即將到來的第三部曲，將在《FF7 Rebirth》的基礎上再次創新，提供不同的玩法，而非單純延續前作的開放世界，或是一般的劇情導向模式。
另一方面，濱口直樹也解釋了為什麼，《FF7》重製版要拆成三部曲。因為把所有內容濃縮成一款作品，那肯定要刪減許多粉絲喜歡的橋段，這是他們不願意見到的，這樣粉絲永遠也不會原諒他們。最終開發團隊才做出艱難的決定，那就是把《FF7》重製版拆成三部曲。
