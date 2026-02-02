《FF7 重製版》製作人終於承認，Switch 2 性能「舉步維艱」，但移植已完成

文章來源：Qooah.com

距離任天堂 Switch 2 發售一週年已近，這款主機自推出以來便獲得全球第三方遊戲廠商的廣泛關注與支援，但圍繞其硬件規格的討論始終未曾停歇。近日，《Final Fantasy VII 重製版》製作人濱口直樹在採訪中，分享了這款主機的適配難題與開發團隊的應對之道。

濱口直樹坦言，Switch 2 雖屬出色硬件，但相較於市面其他主機，規格規格存在明顯差距。這一現狀讓眾多遊戲發行商在適配過程中舉步維艱，多家工作室均難以實現理想的運行性能目標。不過值得欣慰的是，Square Enix 團隊已成功完成《Final Fantasy VII 重製版》在該平台的適配工作，讓系列登陸任天堂平台這一意義重大的時刻得以實現。

談及後續計劃，濱口直樹表示期待盡快公佈系列下一款作品的相關消息，同時也透露原定於今年晚些時候登陸 Switch 2 的《Final Fantasy VII 重生》，將面臨更高的移植難度。其核心挑戰在於該作擁有更龐大的開放世界地圖與更具野心的架構設計，如何在硬件限制下保障流暢體驗，成為團隊亟待攻克的難題。