「FFVII 重製版 INTERGRADE」Switch 2、Xbox、Windows 版發售！MTG 聯名商品與抽選活動同步展開

株式會社SQUARE ENIX已於 2026 年 1 月 22 日（四） 推出《FINAL FANTASY VII 重製版 INTERGRADE》的 Nintendo Switch 2、Xbox Series X|S 以及 Windows 版。

為紀念發售，官方同步公開了最新宣傳影片，並依各平台準備了不同的首批／早期購入特典，同時也推出免費體驗版與抽選活動。

「FFVII 重製版 INTERGRADE」於 Switch 2、Xbox、PC 發售！最新宣傳影片公開

廣告 廣告

《FINAL FANTASY VII 重製版 INTERGRADE》的 Nintendo Switch 2、Xbox Series X|S 以及 Windows 版，已於 2026 年 1 月 22 日（四）正式發售。

收錄內容

本次推出的作品為「FINAL FANTASY VII 重製計畫」三部曲的第 1 作。

本作收錄了以克勞德為主角的《FINAL FANTASY VII 重製版》，以及描寫忍者少女「尤菲」活躍表現的外傳篇章《FF7R EPISODE INTERmission》。

依平台推出 3 種特典版，購買期限至 2026 年 1 月 31 日（六）為止

本次共準備了以下 3 種特典版。

Nintendo Switch 2 實體版「首批封入特典」

Nintendo Switch 2 實體版

Nintendo Switch 2 實體版的首批特典，包含 1 包《魔法風雲會：FINAL FANTASY》遊戲補充包（內含 14 張卡片），封入卡片為隨機內容。

特典詳細資訊請至《魔法風雲會》官方網站確認！

Nintendo Switch 2、Xbox Series X|S、Windows 版 下載版「早期購入限定版」

早期購入限定版

下載版的「早期購入限定版」為《FFVII 重製版 INTERGRADE》與原作《FINAL FANTASY VII》的套裝商品。

Nintendo Switch 2 版購買：My Nintendo Store

Xbox Series X|S、Windows 版購買：Microsoft Store

「早期購入限定版」的販售期間至 2026 年 1 月 31 日（六） 為止。

未包含套組內容的一般版與「數位豪華版」預計將於 2026 年 2 月 1 日（日）開始販售。

數位豪華版「早期購入限定版」

數位豪華版

「數位豪華版」除了包含遊戲本篇與原作套組外，還收錄了過去販售的《FFVII 重製版》與《FFVII 重製版 INTERGRADE》豪華版中所包含的數位美術設定集與迷你原聲帶（全 24 曲）的豪華內容。

特典內容可透過「Square Enix Digital Content Viewer」進行閱覽與收聽。

Nintendo Switch 2 版購買：My Nintendo Store

「Xbox Series X|S」「Windows」版購買： Microsoft Store

「早期購入限定版」的販售期間至 2026 年 1 月 31 日（六） 為止。

未包含套組內容的一般版與「數位豪華版」預計將於 2026 年 2 月 1 日（日）開始販售。

更多詳細資訊，請至《FINAL FANTASY VII 重製版 INTERGRADE》官方網站或官方 X(@ffviir_cloud)確認。

「FFVII 重製版 INTERGRADE × 魔法風雲會」硬質卡片收納盒抽選活動實施中

硬質卡片收納盒

Square Enix e-STORE 目前正舉辦可抽中「FFVII 重製版 INTERGRADE × 魔法風雲會」硬質卡片收納盒的活動。

凡購買《FINAL FANTASY VII》相關指定商品，單筆消費 滿 5,000 日圓（含稅） 即可取得報名資格，將抽選贈送給 550 名 幸運得主。

活動期間至 2026 年 1 月 22 日（四）23:59 為止，有意參加者請儘早確認。

詳細內容請至 Square Enix e-STORE 活動特設頁面查看！

可將資料繼承至正式版的免費體驗版現正上線中

《FINAL FANTASY VII 重製版 INTERGRADE》免費體驗版現正上線中。

體驗版可遊玩遊戲開頭的「CHAPTER 1．壹號魔晄爐爆破作戰」，其存檔資料可繼承至正式版使用。

此外，還可獲得特典道具「精靈耳環＆冒險道具組」。

Nintendo Switch 2 免費體驗版： My Nintendo Store 或下載序號：D3GM3304H3DBB2VB

「Xbox Series X|S」「Windows」免費體驗版：Microsoft Store

商品概要 FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE RPG Nintendo Switch 2、Xbox Series X|S、Windows

（PlayStation 5、Steam、Epic Games Store 版現正好評發售中） 2026 年 1 月 22 日（四） 5,478 日圓（含稅） CERO：C（15 歲以上）