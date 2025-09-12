FGA信託亮相上海外灘大會，彰顯香港製度優勢

香港 - Media OutReach Newswire - 2025年9月12日 - 受香港投資推廣署邀請，香港持牌機構FGA數字信託于近日參加2025上海外灘大會，並作爲演講嘉賓參與香港合規範式的圓桌討論，強調了香港作為全球資本流動與亞洲數位資產快速發展的橋樑角色。此次參會凸顯了香港監理創新與中國金融開放的綜效，正重塑跨國財富管理的新格局。



信託架構滿足多元化配置需求



隨著全球高淨值人群遷移加速，市場對制度化財富管理架構的需求持續上升。隨著全球高淨值人群遷移加速，市場對製度化財富管理架構的需求持續上升。根據香港證券及期貨事務監察委員會（2024）的數據，香港信託市場－約有 1.45 兆港元資產與家族辦公室及私人客戶相關－正在突破以往專注於傳承與稅務規劃的定位，向更廣泛的資產配置方向演進。 FGA 信託在大會上強調，其平台能夠幫助國際家族在股票、債券、房地產及快速崛起的數字資產 之間實現多元化配置，並在合規透明的框架下有效運作。



RWA監管成為核心議題





香港FGA信託首席戰略官陳修竹女士在外灘大會現場。

在大會的政策系列環節中，FGA 首席戰略官 Helen Chen 分享了香港在RWA監管方面的最新進展，強調這一機制將如何在合規試點環境下實現創新與風險管理的平衡。她指出，香港的監管思路正在從單一框架向可演進的測試平台轉型，為包括信託業在內的財富管理機構提供了數位資產整合的新路徑。



香港與上海的財富管理協同



外灘大會進一步凸顯香港與上海在財富管理上的互補性。對中國企業家與家族辦公室而言，香港的信託與跨境框架 提供了國際化管道，而上海則代表龐大的在岸資本基礎。 FGA 信託藉此契機與內地投資者展開對話，展示其AI驅動的開戶流程、資產關聯信託方案與混合型財富架構，以建立聯通兩地市場的橋樑。



透過在外灘大會的發聲，FGA 信託不僅展現了香港在全球資本遷徙、監管創新與數位資產應用方面的優勢，也凸顯了信託業在新時代的使命：從單一的資產載體，進化為融合傳統與數位財富管理的動態平台。





Hashtag: #FGATrust #FGA信託



