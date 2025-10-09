衞生署盼重啟討論器官捐贈「預設默許」
FGA信託擴充託管業務 迎合香港穩定幣發牌制度
香港 - Media OutReach Newswire - 2025年10月9日 - 香港FGA信託今日宣布拓展其託管服務版圖，旨在支援香港未來獲發牌的穩定幣發行機構，此舉將使公司在本地新推出的數字資產監管框架中佔據核心地位。
是次戰略部署旨在應對香港《穩定幣條例》的實施，該法例已於2025年8月1日正式生效，為與法定貨幣掛鈎的穩定幣發行機構建立全面發牌制度。條例明確規定發行機構必須透過完善的儲備資產管理維持幣值穩定，並要求相關儲備必須由合資格獨立託管機構持有。FGA信託此次業務拓展正是為滿足此關鍵市場需求，確保客戶資產獲得妥善分隔保管，並以優質流動資產提供十足支持。
融合人工智能與鏈上合規 搭建傳統金融與Web3橋樑
為把握這個新興市場機遇，FGA信託正充分運用其最新升級的人工智能平台。該技術系統不僅實現了認識你的客戶（KYC）流程自動化，更整合了先進的鏈上反洗錢（AML）合規監控，為傳統金融與Web3生態系統構建安全對接渠道。此創新方案完全符合《穩定幣條例》與《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》的嚴格要求。
FGA信託董事夏理萊Kavi Harilela表示：「《穩定幣條例》實施標誌著數字資產領域邁向新里程，清晰法律框架不僅提升市場透明度，更保障金融體系穩定。我們擴充的託管服務不僅協助發行機構符合監管要求，更致力建立用戶的基礎信任。」
把握監管機遇 布局數字資產未來
香港明確的監管方向正持續鞏固其作為亞洲領先數字資產中心的地位，吸引眾多主要機構投資者進駐。繼穩定幣規管制度實施後，政府已於2025年6月公布虛擬資產交易及託管服務發牌框架的立法建議，預計相關制度將很快落實。
FGA信託此時拓展面向未來的託管服務，充分顯示公司支持數字資產機構化發展的戰略承諾。透過提供必需的合規與安全基建，公司希望促進穩定幣與更廣泛的資產通證化在香港受監管金融環境中的穩健發展。
FGA Trust
FGA 信託是一家在香港持牌的金融機構，專注於銀行級資產保護和可定制的信託解決方案。我們的服務提供了一個安全的框架，用於管理和保護客戶的資產，確保他們的資產根據其意願得到保留。我們擁有來自信託、金融服務和支付領域的專家團隊，利用尖端的合規技術提供以客戶為中心的服務，優先考慮客戶資金的安全和私隱。在 FGA 信託，我們協助客戶享有自信的生活，並精心優化他們的安排，以實現他們的利益與願景。
