FIGARO相簿全是私人彩蛋？ かっぱ寿司廣告嚇哭小孩！

東京寶寶高中就飛巴黎賣臉

1981年夏天東京某醫院，啪一聲來個183公分長腿嬰兒。齊藤工高中還在背書包，就被塞上飛機去巴黎走台，鏡頭前那眼神深到讓老外攝影師直接按壞快門。

回來他想「先拍個片玩玩」，2001年《時の香り リメンバー・ミー》直接當主角，20歲就站大銀幕。粉絲翻舊照：「這傢伙是含著聚光燈出生的吧？」🛫

白天讓主婦哭晚上自己導片

2014年《昼顔》跟上戸彩演午間偷情，收視16%，全國阿姨邊看邊偷抹淚。同年他卻躲起來拍《半分ノ世界》，還跑去短片節拿獎。粉絲抓狂：「白天搞亂我們心，晚上自己當老闆，這什麼雙重人格？」😭

blank13拍爸爸剩三天命

2017年他用本名導《blank13》，講老爸離家13年回來只剩三天壽命。上海電影節直接給最優秀監督獎，ゆうばり也頒作品賞。放映完全場靜默三秒後爆掌聲，觀眾留言：「這不是片，是人生一巴掌。」他後台只說：「我只是想拍我爸。」🎞

ゾッキ把整座城市變攝影棚

2021年拉竹中直人、山田孝之一起導《ゾッキ》，蒲郡居民變臨演，路邊狗都入鏡。上映前還拍《∞ゾッキ》花絮，粉絲笑到噴飯：「這哪是電影，根本全市運動會！」票房一開紅，IG直接被「蒲郡朝聖團」霸屏。🏙

2024年躲後台當黑手

今年他企画《大きな家》，導演棒丟給竹林亮，自己躲幕後。訪談說：「我超信竹林，這傢伙能拍出商業片沒有的真東西。」預告一出粉絲刷：「齊藤工不演了改幕後搞亂，這什麼大計？」結果首映口碑爆，影評直接五星。🕴

IG35.5萬人搶看他的旅行照

@takumisaitoh_official每次貼旅行照都像國家地理，蒲郡小巷、巴黎舊書店、路邊野貓特寫，35.5萬粉絲天天蹲。有人問「為啥老旅行？」他回：「旅行是我的插頭，沒電拍不出東西。」粉絲秒喊：「下次包團！」🗺

2025年Netflix直接丟三顆炸彈

明年一口氣上《This is I》、《新幹線大爆破》、《港のひかり》，還有《MAD MASK》情報。《誘拐の日》7月開播，他演新庄政宗，預告那句「綁架不是結束」直接讓人起雞皮。粉絲倒數：「這男人要佔領全球串流？」📡

かっぱ寿司廣告把小孩嚇哭

3月拍かっぱ寿司「かっぱの挑戦ACTION」，戴頭套變壽司怪，路過小孩直接嚇到找媽媽。粉絲截圖瘋傳：「這誰？哦齊藤工？？？」他笑說：「終於不用靠臉吃飯。」結果廣告後店裡業績衝，店員說：「現在小孩都點齊藤工餐。」🍱

FIGARO專欄107篇私人相簿

Madame FIGARO.jp開「齊藤工 活動寫眞館」，107篇了，從深澤辰哉到アイナ・ジ・エンド，每篇附自拍。粉絲留言：「這不是專欄，是你家相簿吧！」他回：「相機就是我的日記。」現在專欄變粉絲聖地。

網站彩蛋等你挖

saitoh-takumi.jp每月更新TAKUMIX攝影，10月蒲郡夜景放大看，路牌寫「blank13」，粉絲標記：「這男人連網站都藏梗！」他留言區冒泡：「被抓包，哈哈。」工程師看了都想加班。

