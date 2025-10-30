Figma 新應用程式整合多個 AI 模型與編輯工具

Figma 近日宣佈收購了 Weavy，這是一個創意平台，讓用戶能夠將 AI 模型和編輯工具聯結在一起，並在同一畫布上同時使用。根據 Figma 的公告，該平台將在新母公司名下以「Figma Weave」的身份運作，並為 Figma 不斷擴展的設計生態系統增添了一個影像和視頻編輯工具。

Weavy 採用基於節點的方式，讓創作者在製作 AI 生成內容時擁有更大的控制權。用戶不需要在單一的 AI 應用中重複使用提示，而是可以創建分支，為過程添加多個步驟，指示該平台在不跳轉到其他應用的情況下使用多個工具來編輯項目，或同時將一組指令輸入多個 AI 模型，以比較最佳結果。

Figma 在公告中表示：「我們將 AI 的輸出視為一種新的媒介，我們相信人類工藝與 AI 生成的結合能夠解鎖更多表達方式，並提供更大膽的觀點。若要脫穎而出，必須超越提示，尋求更卓越的成果。」

