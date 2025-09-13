Final Cut Camera 2.0 本月底上線：支援 Genlock、 Open gate recording、更新對 Apple Log 2 支援

Final Cut Camera

Apple iPhone 17 Pro 系列又再加強錄影能力，而要用盡其錄影的效能，就要配合相關的攝錄應用程式，一是 Blackmagic Design 的 Blackmagic Camera，另外一款就是 Apple 自家開發的 Final Cut Camera。新機推出後 Final Cut Camera 也迎來 2.0 更新，為新功能提供完整支援，將於本月底上線。

新的 Final Cut Camera 2.0 可完整支援 iPhone 17 Pro 系列的ProRes RAW 與 Genlock 功能，前者為拍攝者帶來以 ProRes 格式直接從感光元件取得RAW 影像數據，再提高於後製中可擁有的調整空間，也令 iPhone 17 Pro 系列成為首款可錄影 ProRes RAW 格式的智能手機，而且支援 Open Gate 錄影模式，能使用整個感光元件拍攝超越 DCI 4K 的寬廣視角，使後製時可在無損畫質的情況下，自由裁切畫面、穩定影像並設定最終比例；Genlock 功能就容許 iPhone 17 Pro 及 iPhone 17 Pro Max 與其他錄影設備同步，確保每一格畫面都可對齊。Final Cut Camera 2.0 還支援 Apple Log 2，當使用 ProRes 或 HEVC 格式錄製時，可捕捉更寬廣的色域。Timecode 功能則可支援多種模式，今個版本更令 iPhone 17 Pro 可使用 200 mm長焦鏡頭錄製最高 4K60fps 的 ProRes 影片，加強構圖彈性選擇。Final Cut Camera 2.0 預計於本月底於 App Store 推出，可免費下載或更新，有用開而且準備換機的朋友就要留意。

