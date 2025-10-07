中秋節｜「暴龍媽媽」製作環保薯條盒燈籠
Fire TV 多款電視棒狂降，Stick 4K 平歷史低價僅 HK$190｜Amazon Prime Day 優惠 2025
老電視救星。
Amazon 已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口手續費押金且免費送貨至香港」。見到「無進口費用押金且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，不過就會收取運費。假如貨品不直送香港，都可以選用集運服務。
家裡的電視正好缺一根電視棒？不妨考慮一下秋季 Prime Day 正在 Amazon 上大促的多款 Fire TV 電視棒。其中 Fire TV Stick HD 和 4K 都是歷史低價，僅需 US$18（約 HK$140）和 US$25（約 HK$190）即可入手。旗艦款 4K Max 也只要 US$40（約 HK$310），要升級老電視的話正是絕佳的購買時機喔。
Fire TV Stick 4K
Amazon 特價 US$25（約 HK$190，需要代運）｜原價
US$50
Fire TV Stick HD
Amazon 特價 US$18（約 HK$140，需要代運）｜原價
US$35
Fire TV Stick 4K Max 搭載了 4 核心處理器，而且有非常實用的 16GB 儲存且支援 Wi-Fi 6E。它可以播放杜比視界、HDR10+ 和杜比全景聲內容，同時還提供了 Ambient Experience 功能可像 Samsung Frame TV 一樣展示超過 2,000 件「博物館品質」的畫作、照片。除此之外，Fire TV Stick 4K Max 還整合了 Amazon Luna 遊戲平台，並能透過雲端串流 Xbox Game Pass Ultimate 遊戲。遙控器也整合了 Alexa 助理，讓用家可以更好地進行語音互動。
Fire TV Stick 4K Max
Amazon 特價 US$40（約 HK$310，需要代運）｜原價
US$60
除了旗艦 Fire TV Stick 4K Max，其它幾款 Fire TV 產品也都值得考慮。
Fire TV Stick 4K
Amazon 特價 US$25（約 HK$190，需要代運）｜原價
US$50
Fire TV Stick HD
Amazon 特價 US$18（約 HK$140，需要代運）｜原價
US$35
Fire TV Cube
Amazon 特價 US$100（約 HK$780，需要代運）｜原價
US$140
