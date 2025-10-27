本港錄首宗本地基孔肯雅熱確診
Fitbit 發佈全新應用程式及 AI 健康教練服務
Fitbit 今日發佈了以 Gemini 為基礎的健康教練，作為全新應用體驗的一部分，該體驗早在八月已經宣布。根據 Fitbit 產品經理 Taylor Helgren 的說法，這項服務將首先在美國的 Android 平台上向 Premium 訂閱用戶開放，並計劃稍後在今年擴展至 iOS。
這款新的健康教練是重新設計的 Fitbit 應用的基石。與其將 AI 功能附加到現有應用，不如說這個健康教練作為一個選擇性體驗，融入了重新設計的 Fitbit 應用中。目前功能尚未完全實現，例如營養和生理周期追蹤等功能將在未來的計劃中添加。選擇參加的用戶可以隨時在新應用和常規應用之間切換。初始設置將透過與 AI 教練進行五到十分鐘的對話（文字或語音）來確定用戶的目標及系統將會提供的建議。這一切都基於用戶的輸入以及 Fitbit 的歷史數據，健康教練將能根據應用內的運動庫為用戶制定每週的訓練計劃，並考慮用戶擁有的器材及想要進行的訓練類型，例如希望逐步提升到 5 公里跑或建立力量訓練計劃。
一旦設置完成，用戶可以使用自然語言進行調整，並詢問與健康和健身相關的問題；這些對話將在名為「教練筆記」的區域中進行記錄。如果用戶正在應對受傷或特別繁忙的日程，可以告知教練，系統會為其調整計劃。這是一個異常全面的 AI 建議整合，正如我的同事、資深可穿戴設備評測員 Victoria Song 所言，這種整合常常感覺是附加上去的，並且會產生「顯而易見的總結」。
不過，這樣的 AI 中心化改造也存在一定風險。特別是在健康教練設計上需要處理一些醫療問題以及與健身相關的話題時，產生錯誤信息將會是一個真正的問題。Helgren 表示，團隊與「內部和外部臨床醫生及健身專家」以及顧問小組進行了交流，以建立教練的安全框架。重要的是，系統還設計了必要時轉介用戶就醫的功能。
這是一項雄心勃勃的更新，而今天僅僅是邁向全面推出的第一步。Google 表示，健康教練的推出可能還會有漫長的路要走。
推薦閱讀
其他人也在看
LexisNexis 執行長表示 AI 法律時代已經來臨
今日，我與 LexisNexis 的首席執行官 Sean Fitzpatrick 進行了對話。LexisNex […]TechRitual ・ 5 小時前
小米 17 Ultra 相機配置詳情洩露
小米已經發佈了 17、17 Pro 和 17 Pro Max，然而其最新旗艦系列中仍然缺少一位成員——17 U […]TechRitual ・ 3 小時前
LG Energy Solution 發佈全新 B.once 診斷工具 可於五分鐘內檢測電動車電池
LG Energy Solution 發佈全新 B.once 診斷工具 可於五分鐘內檢測電動車電池TechRitual ・ 6 小時前
Tesla Optimus 現身時代廣場 派發萬聖節糖果
Tesla 的人形機器人 Optimus 最近在其最新的工作任務中現身，這次卻不是在公司的製造或生產設施內，而 […]TechRitual ・ 4 小時前
Qualcomm 將手機晶片轉型為 AI 晶片以與 Nvidia 競爭
Qualcomm 正在推出一對新的 AI 晶片，以挑戰 Nvidia 在市場上的主導地位。在本週一，Qualc […]TechRitual ・ 7 小時前
Tesla 在加州灣區推出新的叫車服務
Tesla 在加州灣區的叫車服務與該公司在德克薩斯州奧斯丁所進行的 Robotaxi 項目有些相似。這兩項服務 […]TechRitual ・ 8 小時前
Tesla 執行官透露 Optimus 機器人進步顯著，能夠折疊衣物
根據高層的說法，這款人形機械人目前能夠執行更具目的性的任務，例如摺衣服。這標誌著 Tesla 在人工智能和機器 […]TechRitual ・ 7 小時前
Apple iPhone 18 將提升至 12GB LPDDR5X RAM
Apple 預計將基礎版 iPhone 的 RAM 升級至 12GB，較 iPhone 17 增加 4GB，並 […]TechRitual ・ 7 小時前
《大行》高盛：地平線(09660.HK)征程6平台在新車款應用增加 上調目標價至15.3元
高盛表示，見到地平線機器人-W(09660.HK)旗下征程6平台在新車款應用增加，包括J6P及SuperDrive高階智能駕駛(HSD)應用於奇瑞(09973.HK)星途ET5，J6E應用於上汽MG4 530，以及J6M應用於長安(000625.SZ)啟源Q07及吉利(00175.HK)銀河A7，以實現高速及城市自動輔助導航駕駛(NOA)功能。其中征程6系列的J6P及HSD已在奇瑞星途ET5量產，下月起交付。 該行指，地平線機器人提供從5 TOPS到560 TOPS的全面系統單晶片(SoC)平台解決方案，涵蓋不同價格區間型號，以及基於客戶需求的軟、硬體整合解決方案。該行對公司出貨量增加以及產品組合向高端SoC轉型持樂觀態度。維持該股「買入」評級，目標價由14.11元上調至15.3元，相當於企業價值對EBITDA的28倍。(fc/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 19 小時前
LG優惠｜LG OLED Flex 自動曲面電視限時 4 折，再送 xboom Grab 喇叭！
你夢想中的優質視聽組合，現在只要一台螢幕的價格就能全部擁有！LG 限時快閃優惠，OLED Flex 4K 自動曲面電視限時直降至 4 折，價格大減 HK$15,000, 而且再免費加贈 xboom Grab 無線喇叭，無論是沉浸式電競對戰、4K 影視觀賞，還是戶外音樂派對，這個螢幕+喇叭組合皆能輕鬆駕馭！Yahoo Tech HK ・ 11 小時前
小米 HyperOS 3 全球發佈啟動
小米 HyperOS 3 全球發佈啟動TechRitual ・ 9 小時前
M5 MacBook Pro VS. M4 MacBook Pro，速度竟提升211%!!!!
文章來源：Qooah.com 前段時間 Apple 發佈了新款 M5 MacBook Pro，因為外觀沒有明顯變化，且官方沒有過多的介紹，給消費者造成「新款 M5 MacBook Pro 只是升級了 M5 處理器」的印象。 在最新的測試中，新款 M5 MacBook Pro 的 SSD 速度提升顯著，對比 M4 MacBook Pro，其讀寫速度最高提升了211%。 據 Max Tech 的對比拆解，可以看到 M5 和 M4 MacBook Pro 的內部佈局、單風扇和單熱管散熱方案設計基本一致，均採用兩粒 NAND RAM 晶片以獲取最大化 SSD 性能。雖然結構設計方案類似，但在實際的 Blackmagic 測速中，M5 MacBook Pro 卻表現優異。 在順序讀取方面，M4 MacBook Pro 為 2031MB/s，M5 MacBook Pro 為 6323MB/s，提升了211.3%。 在順序寫入方面，M4 MacBook Pro 為 3293MB/s，M5 MacBook Pro 為 6068MB/s，提升了84.31%。 通過數據對比可以明細的看到 M5 MacBoQooah.com ・ 6 小時前
OnePlus 15、Ace 6 聯袂而至：Snapdragon 旗艦晶片搭配 165Hz 螢幕
今天 OnePlus 15 正式發佈後，國產手機副牌旗艦的這一輪更新基本就告一段落了。Yahoo Tech HK ・ 10 小時前
小米 Xiaomi 17 Ultra 已經準備好，依舊圓鏡模組，不會用背屏方案
文章來源：Qooah.com 網上傳言稱，小米17 Ultra 有望在農曆新年前發佈。近期博主 @數碼閒聊站 帶來了小米17 Ultra 的部分細節爆料。 據博主介紹，小米17 Ultra 取消了背屏設計，且後置鏡頭更改為圓形。主鏡為 5000萬像素，擁有超級大底（預計達到1吋），支援更強悍的 ISZ 變焦功能，實現潛望鏡銜接無損焦段，變焦更流暢。此外，小米17 Ultra 還配備 2億像素全新潛望長焦鏡頭支援長焦微距和多焦段無損變焦，動態範圍進一步提升。 其他方面，小米17 Ultra 搭載高通 Snapdragon 8 Elite Gen5 處理器，內置大容量電池，支援有線、無線快充等。 此前小米集團總裁盧偉冰表示，在過去的4年時間與 LEICA 合作推出了20多款機型，合作愉快且卓有成效，相信小米17 Ultra 將會是移動影像的新高度。表現出小米對於小米17 Ultra 影像能力的自信，值得一提的是，盧偉冰還透露 Ultra 就是 Ultra，Pro Max 就是 Pro Max，意味著 Ultra 也會有新的技術或設計，帶來不一樣的使用體驗。 目前小米17 Ultra 已經入Qooah.com ・ 6 小時前
Amazon 美國的最佳充電器選擇：家用、車載及旅行款式一覽
Amazon 美國的最佳充電器選擇：家用、車載及旅行款式一覽TechRitual ・ 1 天前
Nothing Phone (3a) Lite 放片露出新透明機身設計，10月29日發佈
文章來源：Qooah.com 科技品牌 Nothing 官方通過 X 平台正式官宣，旗下首款入門級智能手機 Nothing Phone (3a) Lite 將於香港時間 10 月 29 日 21 點（對應國際標準時間 13:00 GMT）舉辦發佈活動。目前，有意向瞭解發佈會動態的用戶，可通過訪問品牌官網 nothing.tech 完成註冊，以便及時接收關於新品發佈的相關通知。 從官方釋放的資料來看，Nothing Phone (3a) Lite 最顯著的亮點在於延續了品牌標誌性設計語言。作為品牌首款入門機型，該機不僅採用了辨識度極高的透明機身，從預熱影片中還能清晰看到，其擁有品牌標誌性的白色配色，機身底部配備 LED 呼吸燈組件，結合行業慣例推測，該燈組大概率搭載 Nothing 經典的 Glyph Matrix 光效系統，可在來電、充電等場景呈現獨特燈光效果，兼顧實用性與設計感。 Nothing Phone (3a) Lite 將搭載聯發科天璣 7300，硬件組合為 8GB RAM + 128GB ROM 空間，能滿足日常基礎使用需求；配色上提供黑、白兩種經典選項，適配不同用戶審美偏Qooah.com ・ 6 小時前
工信部：9月底5G移動電話用戶近11.7億戶 5G基站總數逾470萬個
工信部發布通信業經濟運行情況表示，今年首三季，電信業務收入累計完成1.33萬億元人民幣(下同)，按年增長0.9%。按照上年不變價計算的電信業務總量按年增長9%，顯示電信業務收入穩步增長，電信業務總量增速小幅回升。 截至9月底，三家基礎電信企業及中國廣電的移動電話用戶總數達18.28億戶，比上年末淨增3,795萬戶。其中，5G移動電話用戶達11.67億戶，比上年末淨增1.53億戶，佔移動電話用戶的63.9%。 期內，5G基站總數達470.5萬個，比上年末淨增45.5萬個，佔移動基站總數的36.6%，佔比較上半年提高0.9個百分點。(ta/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 23 小時前
許紹雄驚傳病危入院 家人圈中好友前往醫院
現年76歲嘅資深藝人「Benz雄」許紹雄，近年與家人移居新加坡享受半退休生活，雖然鮮有幕前演出，不過經常喺社交網站發布影片分享生活日常。今日（27日）驚傳許紹雄病危入院，有傳媒報道指其家人及唔少圈中好友前往醫院。Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
美財長罵陸「不尊重」？紐時：中國還有一張比稀土能讓美國更痛的王牌
繼稀土管制引發美國產業鏈震盪後，中國在原料藥領域的主導地位再度成為博弈焦點。美藥典委員會最新報告顯示，全美 679 種原料藥 (佔總量的 37%) 至少依賴一種中國關鍵起始材料，其中 211 種的核心原料更被中國獨家掌控。 《紐約時報》報導，若中方在原料藥領域採取措施，衝擊恐遠鉅亨網 ・ 3 小時前
前主播梁凱寧晒婚照 網民羨幕男方抱美人歸：上一世扶阿婆過馬路一萬次
前TVB新聞主播梁凱寧於2013年加入無綫新聞部，直至2019年離職。近年，梁凱寧除咗主持、KOL工作，亦為香港浸會大學傳理學院擔任新聞系客席講師，同時相當好學，修讀香港中文大學醫學院耳鼻咽喉—頭頸外科學系—言語及病理理學碩士課程，於前年正式成為衞生署認可言語治療師。梁凱寧一直有個大學時期就開始拍拖嘅男友，今年7月藉33歲生日，於社交平台宣布與男友訂婚。昨日（26日），梁凱寧PO出二人婚紗照，梁凱寧穿上若隱若現嘅婚紗款式，呈現好身材，被網民大讚「最美新娘子」，唔少網民留言恭喜，希望二人幸福滿滿，又有網民表示羨幕梁凱寧老公：「老公贏了99.99％香港人」、「天造地設嘅一對」、「好完美的靚😍😍congratulations ♥️」、「十分美麗，百看不厭」、「能娶得美嬌娘，夫復何求！」、「又有多一個人上一世扶阿婆過馬路一萬次」等等。Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前