Fitbit 發佈全新應用程式及 AI 健康教練服務

Fitbit 今日發佈了以 Gemini 為基礎的健康教練，作為全新應用體驗的一部分，該體驗早在八月已經宣布。根據 Fitbit 產品經理 Taylor Helgren 的說法，這項服務將首先在美國的 Android 平台上向 Premium 訂閱用戶開放，並計劃稍後在今年擴展至 iOS。

這款新的健康教練是重新設計的 Fitbit 應用的基石。與其將 AI 功能附加到現有應用，不如說這個健康教練作為一個選擇性體驗，融入了重新設計的 Fitbit 應用中。目前功能尚未完全實現，例如營養和生理周期追蹤等功能將在未來的計劃中添加。選擇參加的用戶可以隨時在新應用和常規應用之間切換。初始設置將透過與 AI 教練進行五到十分鐘的對話（文字或語音）來確定用戶的目標及系統將會提供的建議。這一切都基於用戶的輸入以及 Fitbit 的歷史數據，健康教練將能根據應用內的運動庫為用戶制定每週的訓練計劃，並考慮用戶擁有的器材及想要進行的訓練類型，例如希望逐步提升到 5 公里跑或建立力量訓練計劃。

廣告 廣告

一旦設置完成，用戶可以使用自然語言進行調整，並詢問與健康和健身相關的問題；這些對話將在名為「教練筆記」的區域中進行記錄。如果用戶正在應對受傷或特別繁忙的日程，可以告知教練，系統會為其調整計劃。這是一個異常全面的 AI 建議整合，正如我的同事、資深可穿戴設備評測員 Victoria Song 所言，這種整合常常感覺是附加上去的，並且會產生「顯而易見的總結」。

不過，這樣的 AI 中心化改造也存在一定風險。特別是在健康教練設計上需要處理一些醫療問題以及與健身相關的話題時，產生錯誤信息將會是一個真正的問題。Helgren 表示，團隊與「內部和外部臨床醫生及健身專家」以及顧問小組進行了交流，以建立教練的安全框架。重要的是，系統還設計了必要時轉介用戶就醫的功能。

這是一項雄心勃勃的更新，而今天僅僅是邁向全面推出的第一步。Google 表示，健康教練的推出可能還會有漫長的路要走。

推薦閱讀