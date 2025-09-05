Flat Iron Steak聯乘香港海景嘉福洲際酒店推出限時牛扒優惠

人氣平鐵牛扒餐廳Flat Iron Steak將於2025年9月16日起，與香港海景嘉福洲際酒店的意大利餐廳The Mistral展開為期兩個月的美食聯乘合作。這次合作將在尖沙咀東為牛扒愛好者帶來全新的用餐體驗，大家可在The Mistral優雅的意大利氛圍和迷人的維港美景襯托下，享受Flat Iron招牌牛扒的香濃美味。









超值牛扒優惠震撼登場

是次合作的最大亮點是每週限定的超值優惠。逢星期二，食客可以 $599的價錢（原價$1,198）享用重達1公斤的黑毛安格斯T骨牛扒。而星期四則推出更驚喜的優惠，大家亦只需$649（原價$1,298）即可品嚐份量驚人的1.5公斤黑毛安格斯斧頭牛扒。所有牛扒都是即叫即燒，確保肉質的鮮嫩多汁，每份套餐更附送薯條、沙律及牛油，為食客提供完整的用餐體驗。

這次合作精選澳洲Angus Pure安格斯牛肉，以其細嫩多汁的肉質和豐富份量著稱，非常適合與親友共享。牛扒由專業團隊匠心烹調，務求為食客帶來超值的美味享受。





專業團隊攜手打造美食體驗

是次聯乘由Flat Iron創辦人兼專業屠夫Johnny Glover與The Mistral的意籍主廚Fabio Guaglione攜手策劃。香港海景嘉福洲際酒店餐飲總監Lars Ruecker亦對這次合作表示興奮，認為這是一個完美的組合——迷人的海港景致、地道的意大利料理，以及鮮嫩多汁的牛扒。

優惠日期：2025 年 9 月 16 日至 11 月 21 日

預訂網址： https://book.bistrochat.com/flatironsteak-themistral?l=zh_TW





The Mistral

地址：香港尖沙咀東麼地道 70 號香港海景嘉福洲際酒店 1 樓

營業時間：週一至週六 12:00 - 15:00 及 18:30 - 22:30；週日 11:00 - 15:00 及 18:30 - 22:30

電話：2731 2870



