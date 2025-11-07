FloorTime「原地躺平」解救心累壓力！「地板時間療法」爆紅，5分鐘大休息深度放鬆減壓法

香港人的生活節奏急促得讓人喘不過氣，身心俱疲已成為常態。近期，在社交平台TikTok上掀起一股名為「FloorTime」的減壓熱潮，一種無需複雜器材的放鬆技巧，只需找個地板讓自己完全躺平即可。到底為何如此外簡單的躺臥動作能夠產生減壓效果？背後又隱藏著甚麼科學原理？以下即深入拆解Floor Time的神秘面紗！

Floor Time是甚麼？

TikTok上不少用戶紛紛記錄自己躺臥在地板上的片段，並標註上「#Floor Time」，並在短短數月內已累積超過數百萬次的標籤瀏覽量。其實Floor Time並非全新的減壓方法，它與瑜伽中的大休息動作有異曲同工之妙，只需在安全、乾淨且平整的地方以自然舒適的躺姿，肌肉逐步鬆弛，呼吸自然延長，讓注意力回到身體。

圖片來源：getty images

猶他大學心理學榮譽教授在接受《紐約時報》訪問時表示進行Floor Time時，必須完全放鬆身體，彷彿讓自己沉入地面之中才能獲得最佳減壓效果。這種專注的過程能夠幫助身心徹底放鬆，從而避免陷入胡思亂想的困境。

圖片來源：getty images

Floor Time為何有減壓效果？

平躺的姿態能減少肌肉為了維持姿勢所花的力氣，神經系統因此有機會從緊繃的應急狀態，轉入相對安穩的調節模式。相較於柔軟的床墊或沙發，堅硬的地板能讓我們更敏銳地感知身體的各種感官訊號，當你把注意力放回身體接觸地面的觸覺時，雜訊會自然變小，心跳與呼吸也較容易進入穩定節奏。Floor Time不用強迫自己不要亂想，而是把注意力交給身體，如同把飄散的心拉回體內。

圖片來源：getty images

Floor Time的5大好處

Floor Time好處1. 舒緩壓力

Floor Time的優點在於能夠啟動副交感神經系統，將身體從戰鬥的緊張狀態轉換為休息的平和模式。研究數據顯示與Floor Time類似的正念練習能夠有效改善抑鬱、焦慮及壓力症狀，透過簡單的躺臥配合深呼吸，大腦會接收到安全的訊號，繼而降低壓力荷爾蒙皮質醇的水平。

圖片來源：getty images

Floor Time好處2. 減輕肌肉痠痛

有時候身體就是渴望徹底休息的時刻，Floor Time能夠讓你深層伸展並放鬆肌肉。瑜伽導師建議在Floor Time期間可以搭配一些簡單的瑜伽姿勢，例如快樂嬰兒式、靠牆抬腿式、仰臥英雄式以及仰臥脊椎扭轉式等。任何讓你躺在地面時感覺舒適的伸展動作，都能提升Floor Time的效果。

圖片來源：getty images

Floor Time好處3. 建立身心連結

Floor Time具有強大的接地效果，當我們將整個身體平放在地面上時，自然會察覺到與地板接觸的各個部位。這樣能夠加深我們與呼吸、身體及當下時刻的連結，這正是Floor Time能有效地平靜身心的關鍵所在。

圖片來源：getty images

Floor Time好處4. 改善姿勢與脊椎健康

現代人常常久坐在辦公桌前，或是長時間窩在未能充分承托背部的柔軟沙發上，令脊椎無法完全減壓。然而，當躺臥在地板上時，重力會均勻地將身體各部位往下拉，讓脊椎得以重新排列，修正日常姿勢與動作所造成的失衡狀態，長期實踐能緩解下背緊繃並改善整體姿態。

圖片來源：getty images

Floor Time好處5. 容許無愧疚感的休息

許多現代人都難以在休息時擺脫罪惡感，Floor Time則能幫助人們正常化靜止的狀態，提醒自己休息不需要有任何限制，這種心態轉變對於長期處於高壓環境的人而言尤為重要。

圖片來源：getty images

甚麼時候最適合進行Floor Time？

Floor Time沒有固定的使用時間規範，可以在任何時候進行。很多人把Floor Time用在下班後轉換心情、睡前收束思緒、運動或會議之間重整狀態，或者在焦慮升溫時作為快速重置。若中午只有短短10分鐘，也足以讓精神重新集中。

圖片來源：getty images

