foodpanda優惠碼2025｜9月最新promo code！新加盟餐廳/高達$125限時優惠/外賣自取高達6折/免運費

炎炎夏日，要拋棄厚重的長靴，選擇可以解放雙腳的涼鞋。不過對於需要進出辦公場合、或是不習慣露出腳趾的朋友而言，一雙「不露腳趾」的涼鞋絕對是兼顧清涼和得體的最佳選擇。無論是追求極致舒適、戶外機能，還是時尚造型，都有相對應的品牌可以選擇。本篇為您精選5大品牌，包括Crocs洞洞鞋、Birkenstock Boston密頭鞋、KEEN UNEEK系列編織鞋等，更為大家揭秘宋慧喬在西班牙時穿上的同款羅馬涼鞋品牌，讓大家的雙腳在夏天也能保持優雅與清爽！

Yahoo Style HK ・ 1 天前