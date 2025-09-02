新一批銀債保底息3.85厘 本財年不再發行其他零售債券
foodpanda優惠碼2025｜9月最新promo code！新加盟餐廳/高達$125限時優惠/外賣自取高達6折/免運費
foodpanda於9月繼續推出多款優惠給大家，想知詳情即睇內文：
foodpanda推9月最新優惠！無論是新客戶或是現有客戶，美食外送或是外賣自取，今個9月繼續為大家送上最新優惠！大家快點趁優惠未完結和親朋戚友一起享受優惠喇！
👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略
美食外送/外賣自取
即時生活百貨
Chef’s Cuts
香港街市
「pandapro WEEKS」9月限定會員尊享加碼優惠全單最高慳$125!
foodpanda香港於9月推出「pandapro WEEKS」震撼加碼優惠，涵蓋超過四千間餐廳及多間foodpanda生活百貨商戶。活動期間會員於指定餐廳訂購美食外送更可享無限次高達75折優惠,精選餐廳包括Motorino、Burger Circus、Taqueria Super Macho、星巴克、沙嗲王、老馮茶居等。外賣自取亦可享高達6折優惠,精選餐廳包括FRITES Belgium On Tap、十二味、Häagen-DazsTM等。生活百貨優惠加碼，超過300件指定商品及今期精選的水果、雞蛋、牛奶及雪糕優惠低至半價,一站式買齊各類日常必需品！
指定pandapro會員優惠
美食外送優惠
消費滿HK$150即可享$75優惠
消費滿HK$200即可享$90優惠
消費滿HK$300即可享$125優惠
無限次外送高達75折
外賣自取優惠
外賣自取高達6折
生活百貨優惠
指定產品高達5折優惠
foodpanda 9月新美食外送及外賣⾃取優惠
foodpanda優惠停不了！當中包括外賣自取、美食外送、pandamart及pandapro等，更多星級餐廳及套餐選擇，優惠詳情如下
即日起至9月30日
優惠碼「PANDADEAL」
生活百貨及pandamart新客戶於指定生活百貨或pandamart買滿$240的首張訂單,憑優惠碼「PANDADEAL」即減$60!
即日起至9月30日
外賣自取優惠高達6折!
即日起至9月30日
pandapro會員外賣自取訂單 憑優惠碼「PUPRO10」即減$10!
即日起至9月30日
生活百貨及pandamart新客戶於指定生活百貨或pandamart買滿$200的首張訂單,憑優惠碼「PROQC」即享40%折扣(折扣上
即日起至12月31日
新客戶於平台首次訂購滿$80憑優惠碼「FP120」即享半價優惠!
即日起至12月31日
pandapro新客戶可免費體驗 1 個月 pandapro 訂閱計劃!
即日起至9月30日
首張外賣自取訂單 憑優惠碼「PU50」即享半價優惠!
foodpanda「一人餐」免運費!
信用卡及PayMe優惠
優惠碼「PAYME12」
pandapro會員以PayMe訂購美食外送訂單滿$120憑優惠碼「PAYME12」即減$12
優惠碼「PAYMEPU5」
以PayMe訂購外賣自取訂單滿$80憑優惠碼「PAYMEPU5」即減$5
即日起至12月31日
pandapro會員以指定滙豐信用卡週末消費滿$200專享5%PandaPay 回贈獎賞
全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！
更多優惠資訊推介
自助餐優惠丨酒店自助餐劈價推介30間！低至$383位/任食生蠔龍蝦蟹腳/無限暢飲
日式放題2025│日式放題優惠推介10間 大喜屋半價優惠/低至$138每位/45折6小時任食午市放題
點心放題2025│點心放題回本推介12間！低至$118/任食90分鐘/7折酒店級點心
長者自助餐優惠〡10間酒店自助餐優惠推介！最平$171起/自助晚餐低至$394/任食龍蝦生蠔
香港Weekend Brunch推介合集10間！早午自助餐/香檳紅白酒任飲
燒肉放題丨燒肉放題推介12間！低至$33/位任飲生啤/買3送1/無限時任食和牛
火鍋放題｜20間任食火鍋優惠合集！$178起任食和牛/任食鮑魚海鮮/150分鐘任食
酒店下午茶優惠│afternoon tea推介17間 $120甜品下午茶半自助餐/送$950奢華護膚品
下午茶自助餐│酒店下午茶自助餐優惠10間！$168/位芒果甜品buffet/低至7折任食榴槤甜品
放題優惠│放題優惠推介8間！$88燒肉放題/任食生蠔/和牛放題買一送一
更多美食推介
火鍋推介2025｜精選10+間人氣必食打邊爐推薦！優惠低至45折/送黃酒雞/本地騸牯牛
片皮鴨2025│香港北京填鴨推介20間！低至$128隻/一鴨三食/火焰胡椒片皮鴨
散水餅2025│特色散水餅推介20間！獨立包裝曲奇+拿破崙/幽默抵死散水圖案/免運費及優惠價
拉麵推介｜15間超強香港拉麵合集 Mirror成員開設/本地+過江龍拉麵/東京米芝蓮
沙嗲牛肉麵最強推介8間！好好運重開/元朗永順/慈雲山榮記沙嗲牛肉麵煲
中菜推介｜13間親民/酒店/貴價中菜餐廳推薦 世界50佳餐廳/杜琪峯包場宴客/酒店低至半價優惠
台灣牛肉麵｜港九新界10間高質牛肉麵推介 祖傳60年食譜/台北牛肉麵節冠軍/前台北市長推介
牛肉飯香港｜Top10日式牛肉飯推介 慢煮牛丼/日本過江龍/半價海膽燒牛肉三文魚籽丼
越南河粉推薦5間！有一間被譽為油尖旺最好食越南牛河？加拿大回流港人出品越南河+越南人主理
打冷潮州菜6大推介！九龍城創發/上環尚興/佐敦紅伶/新蒲崗陳儀興 最正凍蟹＋蠔餅＋滷水
韓式炸雞｜港九新界10間高質韓國炸雞店推介！炸雞界貴族/劉在石代言/一個價錢食8款炸雞配芝士
【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感
>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？
其他人也在看
Swarovski飾品快閃低至半價！最平$347買到水晶手鏈/生日禮物之選Birthstone系列 Minecraft聯名登場
想入手飾品點綴自己的穿搭，價錢親民、閃亮耀眼的Swarovski是一個好選擇！今次Swarovski官網的Outlet專區推出水晶飾品低至半價，近900款首飾有優惠，經典款Swan手鍊、Una項鏈、Stella鏈墜以及瑞士製造的腕錶都有減價！官網更有生日禮物之選的Birthstone系列首飾，9月誕生石是具有神秘氣質的深藍色寶石。此外，Minecraft聯名系列全新登錄官網，每一款都精緻耐看，擺在家中彷彿置身於場景，可以慢慢欣賞。而且官網購物相當有保障，買夠$500即免運費，享有7日可退貨服務，讓大家無後顧之憂入手心水款式。Yahoo Style HK ・ 22 小時前
宋慧喬也愛穿！盤點5大「不露腳趾」涼鞋品牌 Birkenstock密頭鞋低至53折/$295起入手Crocs洞洞鞋
炎炎夏日，要拋棄厚重的長靴，選擇可以解放雙腳的涼鞋。不過對於需要進出辦公場合、或是不習慣露出腳趾的朋友而言，一雙「不露腳趾」的涼鞋絕對是兼顧清涼和得體的最佳選擇。無論是追求極致舒適、戶外機能，還是時尚造型，都有相對應的品牌可以選擇。本篇為您精選5大品牌，包括Crocs洞洞鞋、Birkenstock Boston密頭鞋、KEEN UNEEK系列編織鞋等，更為大家揭秘宋慧喬在西班牙時穿上的同款羅馬涼鞋品牌，讓大家的雙腳在夏天也能保持優雅與清爽！Yahoo Style HK ・ 1 天前
2025最新9月生日優惠｜54個食買玩優惠 免費唱K/主題公園門票/酒店自助餐/65折住迪士尼酒店、送生日蛋糕/Pizza/$100購物折扣
Yahoo著數專員集合55個2025年9月生日優惠，包括免費歎自助餐、放題、和牛套餐、甜品拼盤、酒店Staycation優惠、餐飲優惠、電競場地、海洋公園/迪士尼樂園門票優惠及購物優惠等，讓大家與8月生日的親友過一個精彩生日！YAHOO著數 ・ 1 天前
【西樹泡芙】指定泡芙 買2送2（只限02/09）
西樹泡芙於9月2日推出泡芙感謝日優惠，購買 「天使榛子」泡芙2件，即送「芒果忌廉」泡芙2件！YAHOO著數 ・ 19 小時前
【屈臣氏】買精選屈臣氏及獨家品牌產品滿$99 額外88折+送$20電子現金券（只限02/09）
屈臣氏星期二醒醒你，今個星期二有一連串優惠，易賞錢App 會員買精選屈臣氏及獨家品牌產品滿$99更有額外88折，再送$20屈臣氏電子現金券！同時，本週限時屈臣氏蜜糖牛奶清香/薰衣草洋甘菊清香潔手乳補充裝500毫升優惠價$15/3件、Target Pro By Watsons 肌膚專研全效益活卸妝凝膠優惠價$89/件、屈臣氏維他命C+鋅水溶片 30片 優惠價$89/件！YAHOO著數 ・ 18 小時前
Amazon優惠｜Razer Kishi V3 手掣歷史新低，HK$680 購手遊最佳搭檔
各位手遊玩家，是否正缺一款好用的控制器配件？Razer 今年 6 月剛發的 Kishi V3 拉伸手掣最近第一次打出了比較可觀的折扣。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
Amazon優惠｜Lexar Professional Go Portable SSD 新低，最低 HK$820 防水 ProRes 拍攝伴侶直送香港
在為自己的手機找一款即插迷你固態硬碟？Lexar 的 Professional Go Portable SSD 目前正以歷史新低價在 Amazon 上大力促銷。Yahoo Tech HK ・ 8 小時前
魚肝油推薦｜魚肝油是童年回憶定陰影？魚肝油作用及副作用解構！魚油丸及魚肝油分別大
有網民在Facebook群組「90年代回憶」懷緬過去，表示兒時經常被逼飲魚肝油，腥味極重，難飲到「打冷震」，不明白為何父母堅持買魚肝油回來逼其飲，深得其他網民共鳴。Yahoo Food ・ 1 天前
阿里收市升18.5%！外送大戰燒錢數百億 卻換來電商生態終極勝利
阿里巴巴今 (1) 日開高走高，終場暴漲 18.5% 至每股 137.1 港元，專家最新指出，阿里巴巴股價的驚人飆升背後，是一場以百億補貼換取用戶規模和市場格局重塑的戰略勝利，這場外賣大戰正在改變中國電商和即時零售的生態規則。鉅亨網 ・ 1 天前
43歲孫藝真「孫仙」威尼斯仙氣穿搭馬上收藏！同款testoni手袋、高跟鞋，百搭程度讓人忍不住入手
韓國女神孫藝真近日在 Instagram 分享海量威尼斯美照，一身仙氣造型瞬間吸引全球粉絲目光！韓國女神完美示範如何將意大利精品 Testoni 單品融入日常穿搭，舉手投足間盡顯優雅氣質，同款單品更即時成搶購目標！Yahoo Style HK ・ 1 天前
香港小姐2025丨決賽8大重點 張敬軒被指似樓面帶位 李治廷被彈走晒音 馮盈盈靚爆全場出鏡率高
《2025香港小姐競選決賽》於昨晚（8月31日）圓滿落幕，陳詠詩勇奪冠軍，亞軍及季軍則分別為施宇琪和袁文靜，李尹嫣則奪得「友誼小姐」和「最上鏡小姐」。今屆香港小姐以「Do You Wanna Be…」主題， Fashion Show作決賽亮點Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
呂宇健筆｜富二代李根興點解要「認低威」？｜Ken Lui
盛滙商舖基金創辦人李根興向來活躍於各大媒體及社交平台，但近日他的曝光率比之前更加高，連日接受不同媒體的訪問，分...BossMind ・ 1 天前
秘戀下屬｜雀巢CEO上任一年即被炒 全因同下屬拍拖冇申報 曾被視為「可靠接班人」
繼早前在 Coldplay 演唱會偷食斷正，被逼辭職的 Astronomer 公司CEO Andy Byron...BossMind ・ 12 小時前
香港小姐2025丨決賽冠亞季軍名單出爐 陳詠詩狀態大勇奪冠 曾展望及葉蒨文「公然拍拖」搶晒鏡 李尹嫣大熱倒灶
《2025香港小姐競選》決賽今晚（31日）圓滿結束，冠軍、亞軍、季軍、「最上鏡小姐」以及「友誼小姐」等獎項塵埃落定Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
仙氣學生「反正都遲了」道出社會潛規則？打工仔遲到扣薪有規管
學生一句「反正都遲了」引發網民熱議，被讚懂得社會潛規則，現實中返工遲到，僱主能否扣薪？勞工法例早有明文規定。Yahoo財經 ・ 23 小時前
「意大利愛馬仕」Valextra手袋名媛貴婦都愛 低調奢華、無Logo設計！8折起入手Quiet Luxury熱潮下超值得投資手袋款
奢華不一定要靠全身Logo才算高級，近年時尚圈大熱的「Quiet Luxury」風潮下，愈來愈多人開始追求低調奢華的品味。而來自米蘭的Valextra，正是這種態度的最佳代表。這個創立於1937年的意大利品牌被譽為「意大利愛馬仕」，始終堅持不做大規模廣告、不以誇張標誌取勝，而是專注在皮革工藝與極簡設計上。其獨特的極簡哲學征服名流與時尚愛好者，如果你正在尋找一款不追隨潮流又長青的奢華手袋，Valextra無疑是最值得入手的選擇。Yahoo Style HK ・ 17 小時前
《績後》一文綜合大行於阿里巴巴(09988.HK)公布業績最新目標價及觀點
阿里巴巴(BABA.US)(09988.HK)上周五(8月29日)公布2026財年首財(截至今年6月底止財季)季業績，外媒《華爾街日報》報道阿里擬打造新AI晶片後，今早裂口高開近15%後，盤中曾高見137.5元一度彈高18.8%，半日報135.7元搶上17.3%，成交額375.5億元。摩根士丹利發表題為「中國最優質的人工智慧賦能者(指阿里)正在上演」報告，指阿里雲第二財季(截至今年9月底止財季)進一步加速增長，收入增速達30%以上，雖料即時零售第二財季錄350億人民幣虧損，但管理層承擔未來一至兩個月每單位經濟虧損半，估計此應會見頂。AASTOCKS ・ 1 天前
金價突破3,500美元創歷史新高 減息預期刺激需求
金價觸及紀錄高點，聯儲會減息前景以及對其未來前景的擔憂給黃金漲勢注入新動力。Bloomberg ・ 21 小時前
待嫁新娘Selena Gomez的愛情哲學：如沒有遇到對的人，我會選擇繼續單身亦不投入有毒關係
Taylor Swift 宣佈訂婚，大家隨即想起 Taylor Swift 與 Selena Gomez 16 年前討論真愛的對話，現時兩位都已是待嫁準新娘，幸福又甜蜜。 Selena Gomez 愛情路亦非一帆風順，一起來看看 Selena Gomez 的愛情哲學吧！Yahoo Style HK ・ 1 天前
BLACKPINK Lisa秘遊日本「瞎忙褲」穿搭意外爆紅！潮牌Praying出品，Boxer褲頭意外道盡打工仔心聲
BLACKPINK Lisa與Minnie東京銀座逛街被野生捕獲！焦點全在Lisa身上那條美國潮牌Praying的工裝褲，腰間赫然印著嗆口中文標語，意外地直戳打工人心聲！Yahoo Style HK ・ 18 小時前