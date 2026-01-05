Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

foodpanda優惠碼2026｜1月最新外賣自取Promo Code合集！大家樂/KFC減$120、Pandapro免費試用一個月

foodpanda優惠碼2026｜不想出街同人逼，留在家中或 Office 嗌外賣是常識吧！foodpanda 香港推出 1 月份最新一輪強勁優惠，不僅有多間連鎖餐廳如大家樂、KFC、譚仔加入折扣行列，更有高達 $120 的外賣折扣碼！無論你是外賣常客、pandapro 會員定是新客戶，即睇以下必搶優惠重點，幫你個荷包慳到盡！

按此查詢優惠

全城必搶！憑碼「PANDADEAL」外賣激減$120

今個月最強優惠碼登場！由 1月1日至1月31日，指定客戶於精選餐廳訂購美食外送，輸入優惠碼 「PANDADEAL」，即享高達 $120 折扣！

廣告 廣告

參與此優惠的餐廳陣容鼎盛，總有一間啱你口味，其中包括：

連鎖快餐及粉麵 ：大家樂、KFC、譚仔三哥米線（留意自取優惠日期）、堅信號上海生煎皇、銀龍粉麵茶餐廳、一粥麵。

人氣台式及多國菜 ：那個ㄋㄚ ㄍㄜ、阿元來了、Pici、The Pizza Project、Puradak Chicken、芽莊越式料理。

輕食及點心：天仁茗茶、添好運點心專門店、7-Eleven。

(註：不同消費門檻有不同折扣，最高滿$300減$120，名額有限，送完即止。)

foodpanda優惠碼2026｜1月最新外賣自取Promo Code合集！大家樂/KFC減$120、Pandapro免費試用一個月

外賣自取低至6折！譚仔/MOS Burger無需優惠碼

想行多步慳運費？外賣自取優惠同樣吸引，指定餐廳無需輸入優惠碼即享高達 6折 優惠。不過要留意，部分熱門餐廳的優惠期有所不同：

全月適用 (1月1-31日) ：堅信號上海生煎皇 (6折)、Goobne Chicken (6折)、那個ㄋㄚ ㄍㄜ (6折)、水門雞飯 (6折) 等。

1月1日至15日限定 ：譚仔三哥米線 (7折)。

1月1日至22日限定 ：7-Eleven (65折)。

1月8日起適用 ：天仁茗茶 (6折)。

1月16日起適用：沙嗲王 (65折)、MOS Burger (65折)、譚仔雲南米線 (7折)。

pandapro 會員額外著數：由1月1日至31日，pandapro 會員做外賣自取訂單滿指定金額，輸入優惠碼 「PUPRO10」 可額外減 $10。

foodpanda優惠碼2026｜1月最新外賣自取Promo Code合集！大家樂/KFC減$120、Pandapro免費試用一個月

生活百貨新客減$80！「沙田友」獨家再減

除了熟食，買日用品都有折！生活百貨及 pandamart 新客戶於指定商店首張訂單買滿指定金額，輸入優惠碼 「PANDADEAL」 即減 $80。適用商戶包括惠康、百佳、屈臣氏、Market Place 等。

沙田區居民注意：如果你住在沙田、大圍、馬鞍山或馬料水，沙田區生活百貨及 pandamart 新客戶憑優惠碼 「SHATIN」，首單即減 $85！

foodpanda優惠碼2026｜1月最新外賣自取Promo Code合集！大家樂/KFC減$120、Pandapro免費試用一個月

新手福利：Pandapro 免費試用一個月＋首單4折

還未註冊 foodpanda？現在是最佳時機！

新客戶首單4折 ：首次訂購外賣或自取滿 $80，輸入優惠碼 「FP120」 即享 4 折，最高減 $120。

Pandapro 免費試用 ：所有全新登記 pandapro 的用戶，在訂閱頁面結賬時可享 免費體驗 1 個月 (原價$99)，盡享無限次免運費優惠。

一人餐免運費：即日起，訂購「一人餐」更可享免運費優惠，一個人都食得豪！

優惠受條款及細則約束，詳情請參閱 foodpanda App 內資訊。

foodpanda優惠碼2026｜1月最新外賣自取Promo Code合集！大家樂/KFC減$120、Pandapro免費試用一個月

foodpanda優惠碼2026｜1月最新外賣自取Promo Code合集！大家樂/KFC減$120、Pandapro免費試用一個月

foodpanda優惠碼2026｜1月最新外賣自取Promo Code合集！大家樂/KFC減$120、Pandapro免費試用一個月

全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠<<

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區最新餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

更多優惠資訊推介

自助餐優惠丨酒店自助餐劈價推介30間！低至$383位/任食生蠔龍蝦蟹腳/無限暢飲

長者自助餐優惠2026〡10間酒店自助餐優惠推介！最平$171起/自助晚餐低至$394/任食龍蝦生蠔

香港Weekend Brunch推介合集10間！早午自助餐/香檳紅白酒任飲

香港酒店Staycation包自助餐優惠推介11間 文華44折有客房升級/$970自助午餐+無邊際泳池

放題2026│日式放題優惠推介10間 大喜屋半價優惠/低至$138每位/45折6小時任食午市放題

放題2026│點心放題回本推介12間！低至$118/任食90分鐘/7折酒店級點心

燒肉放題2026丨燒肉放題推介12間！低至$33/位任飲生啤/買3送1/無限時任食和牛

火鍋放題2026｜20間任食火鍋優惠合集！$178起任食和牛/任食鮑魚海鮮/150分鐘任食

酒店下午茶優惠2026│afternoon tea推介17間 $120甜品下午茶半自助餐/送$950奢華護膚品

酒店優惠2026｜香港Staycation酒店住宿最新優惠合集（持續更新）

下午茶自助餐2026│酒店下午茶自助餐優惠10間！$168/位芒果甜品buffet/低至7折任食榴槤甜品

放題優惠2026│放題優惠推介8間！$88燒肉放題/任食生蠔/和牛放題買一送一

更多美食推介

片皮鴨2026│香港北京填鴨推介20間！低至$128隻/一鴨三食/火焰胡椒片皮鴨

散水餅2026│特色散水餅推介20間！獨立包裝曲奇+拿破崙/幽默抵死散水圖案/免運費及優惠價

拉麵推介2026｜15間超強香港拉麵合集 Mirror成員開設/本地+過江龍拉麵/東京米芝蓮

沙嗲牛肉麵最強推介8間！好好運重開/元朗永順/慈雲山榮記沙嗲牛肉麵煲

中菜推介｜13間親民/酒店/貴價中菜餐廳推薦 世界50佳餐廳/杜琪峯包場宴客/酒店低至半價優惠

台灣牛肉麵｜港九新界10間高質牛肉麵推介 祖傳60年食譜/台北牛肉麵節冠軍/前台北市長推介

牛肉飯香港｜Top10日式牛肉飯推介 慢煮牛丼/日本過江龍/半價海膽燒牛肉三文魚籽丼

越南河粉推薦5間！有一間被譽為油尖旺最好食越南牛河？加拿大回流港人出品越南河+越南人主理

打冷潮州菜6大推介！九龍城創發/上環尚興/佐敦紅伶/新蒲崗陳儀興 最正凍蟹＋蠔餅＋滷水

韓式炸雞｜港九新界10間高質韓國炸雞店推介！炸雞界貴族/劉在石代言/一個價錢食8款炸雞配芝士

【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感

>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？