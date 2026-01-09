尖沙咀Fortnum & Mason結業！1.25撤出旗艦店 突發低至4折清貨 皇室御用茶葉/餅乾最後召集

尖沙咀Fortnum & Mason結業！尖沙咀K11 MUSEA 再有震撼變動，於2019年進駐，曾是品牌「全球唯一海外分店」的英國皇室御用食品品牌 Fortnum & Mason，今日正式宣布將於2026年1月25日結束其位於 K11 MUSEA 的旗艦店及餐廳 181 Fortnum & Mason 營運。官方更突發宣布推出「低至 4 折 (Up to 60% off)」的告別優惠，想平價入手皇牌茶葉、餅乾的朋友，絕對要把握最後機會去掃貨！

廣告 廣告

👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略

Fortnum & Mason正式宣布將於2026年1月25日結束其位於 K11 MUSEA 的旗艦店及餐廳 181 Fortnum & Mason 營運。

官方突發：告別前夕推 In-store 限定優惠 全場低至 4 折

面對旗艦店即將拉閘，Fortnum & Mason 官方除了感謝顧客支持，更發出最後邀請：「在結束這個篇章之前，我們希望能再次歡迎您，並邀請您享受店內高達 60% 的折扣（Up to 60% off）。」這次結業清貨（Closing Down Sale）只在 K11 MUSEA 旗艦店進行，是入手品牌皇牌產品的絕佳時機。無論是經典的 Earl Grey 茶葉、旋轉木馬餅乾禮罐，還是著名的野餐禮籃，都有機會以超抵價錢買到。

這次結業清貨（Closing Down Sale）只在 K11 MUSEA 旗艦店進行，是入手品牌皇牌產品的絕佳時機。

告別尖沙咀地標：開業7年 曾是全球唯一海外分店

Fortnum & Mason 於 2019 年以強勢姿態登陸香港，選址尖沙咀 K11 MUSEA 開設兩層高的旗艦店，是該商場的初始重磅商戶之一。這家分店地位舉足輕重，不僅設有精品店，其附設的餐廳 181 Fortnum & Mason 更因坐擁無敵維港景色及正宗英式下午茶體驗，多年來一直是港人及遊客的熱門打卡點。官方聲明中確認，店舖及餐廳將營業至本月25日（2026年1月25日），結束在該地標約 7 年的營運。

Fortnum & Mason 於 2019 年以強勢姿態登陸香港，選址尖沙咀 K11 MUSEA 開設兩層高的旗艦店，是該商場的初始重磅商戶之一。

這不是最後的再見！茶葉餅乾日後3大購買途徑

雖然旗艦店即將結業，但各位「茶迷」不用擔心！品牌強調「這不是最後的再見 (This isn’t a final goodbye)」。Fortnum & Mason 將繼續保留在香港的銷售點，日後仍可透過以下3大渠道入手：

Fortnum & Mason的皇室御用茶葉是很多人的最愛。

以後在香港，就不能在Fortnum & Mason吃到這麼漂亮的下午茶了！

趁結業清貨去買Fortnum & Mason的餅乾吧！

Fortnum & Mason (K11 MUSEA 旗艦店)

最後營業日： 2026年1月25日

告別優惠： 店內指定貨品低至 4 折 (Up to 60% off)

地址： 尖沙咀梳士巴利道18號 K11 MUSEA 地下 002 & 122 號舖（地圖按此）

全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠<<

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區最新餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

更多近期熱話

結業潮2026｜灣仔人氣法式小酒館 jean may宣布三月結業 必食「世一」手切炸薯條/牛肉他他/香橙鴨胸

食粒糖就減到肥？日本 MSINC × PEACH JOHN「減脂小熊軟糖」爆紅 稱可減少內臟脂肪/改善BMI

尖沙咀合味道紀念館明年1月11日暫別香港 預告未來以嶄新的形式和形象再見

網民熱議世衛已將加工肉製品列為1級致癌物 港式早餐仲食唔食得？

Threads爆紅日本「神級」朱古力奶香港都買到 網民另外大推幾款「一生必推」

北角酒樓「零蟹膏」長腳蟹 經理態度惡劣 食客：食到要報警！

網民熱議黑芝麻取代開心果成「甜品界一哥」Threads友接力大推各款黑芝麻甜品

台網民訪港驚見「鬼畫符」餐牌 港人熱心助解讀花碼

Threads友分享麥當勞早餐「配搭」 引熱議 火腿扒芝士漢堡沾熱朱古力 網民：你係咪有反社會人格

8大香港手信推介（送俾黑人憎上司版）網民：神回覆！秒記下！

藍田飯店時光倒流價雙拼燒味飯售$23 有人讚「良心」有人著眼呢樣？

Threads友呻因「燒賣餸飯」想炒家傭 有人笑稱：聽晚改蝦餃 網友接力分享家中「地獄料理」

屯門「半份」手工意粉惹熱議 網民意見兩極 「以為食淨」定樓主「唔識食」？

長沙灣日式餐廳蒸蛋底部驚現「贈品」磨刀石 食客公審店家反應 網民：咁我覺得報食環會抵d

>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？