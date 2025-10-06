Francfranc指定水樽、化妝收納袋、Tote Bag、以及旅行用收納袋等以限時8折優惠發售中！

Francfranc多款旅行及外出用品，每款產品設計都用心精緻，從不同的細節出展現出獨特魅力，讓我們在外遊的特別日子中，融入自己喜愛的設計、風格以及色彩，擺脫不一樣的日常，以最時尚的自己逃離平凡，盡情享受自我！

【Francfranc】指定外出及旅行用品8折（即日起至14/10）

【Francfranc】指定外出及旅行用品8折（即日起至14/10）

【Francfranc】指定外出及旅行用品8折（即日起至14/10）

按此下載全新Yahoo APP，緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士，仲有新人禮等你拎，立即下載！

廣告 廣告

—

日期：即日起至2025/10/14

地點：Francfranc門市及網店

＝＝＝＝＝＝＝

雅虎於本頁中的角色只是為你提供資訊及商戶連結，而並非買賣一方或其代表或代理。所有資料根據連結內商戶直接提供為準，商戶並可能隨時更改。所有買賣均由用戶及商戶雙方自行負責。

「Yahoo購物」現已推出，我哋將會為你搜羅每日購物情報，話你知最新購飲食嘅著數消息、免費或折扣優惠，幫你慳錢慳時間。

想知仲有咩最筍嘅優惠著數？快啲禁入嚟睇下啦！：https://hk.news.yahoo.com/jetso

歡迎提供優惠情報，快啲同我哋一齊搜羅全港優惠著數喇！

https://yahoohk.app.link/discountsubmit