【Francfranc】最後3日 iSQUARE開倉最少半價起

Francfranc尖沙咀iSQUARE店進行傢俬開倉，近50款傢俬產品以最少半價，最低低至3折優惠價出售，多款人氣產品低至$186起！每樣款式庫存只有數件，先得先到，售完不補。

日期：即日起至2025/12/22

地點：尖沙咀國際廣場iSQUARE2樓211號舖

