fresh玫瑰系列不只Toner保濕好用，面膜面霜「穩藏用法」加1物即變「乾燥肌救星」
這陣子天氣非常乾，加上又會開暖風機，皮膚非常易乾燥。在物色保濕神器嗎？fresh玫瑰系列是品牌皇牌的保濕系列，其柔膚水Toner都很受歡迎，原來還有一個「隱藏用法」，可以幫助護膚品的保濕度推至next level，乾敏肌朋友也許來參考一下！
蘊含人手採摘的珍貴大馬士革玫瑰成分的fresh玫瑰系列，大馬士革玫瑰會再經超濾及納濾技術濃縮為高活性萃取精華，護膚品能為肌膚瞬間注水保濕兼強化肌膚屏障。品牌的Toner玫瑰深層保濕柔膚水是皇牌單品，很多入門fresh的朋友都有在用大豆潔面Gel以及這款Toner，其柔膚及收細毛孔的功效都幾明顯，而且Toner會散發淡淡玫瑰香氣，補水柔膚同時賦予感官享受。
玫瑰深層保濕柔膚水 $420/250ml
undefined at undefined
系列另外兩款皇牌是面霜以及面膜，玫瑰深層保濕面霜不油膩黏笠，雙重透明質酸持續深層提升保濕力，72小時強效保濕，強化肌膚屏障；玫瑰保濕面膜也很暢銷，其成分有真正玫瑰花瓣，助鎮靜紓緩，妝前敷上更可即時深層注水，妝容會更透亮、貼妝。
玫瑰深層保濕面霜 $435/50ml
玫瑰保濕面膜 $580/100ml
但由於近期天氣確是很乾，而且都有不少朋友面對「偽油內乾肌」問題，有個「穩藏用法」給大家參考，就是配合「玫瑰深層保濕雙效精華」使用。雙效精華融合珍貴玫瑰萃取、玫瑰水與玫瑰精油，有助肌膚水油平衡，快吸收，紓緩繃緊脫皮肌膚。
在面霜或面膜使用前加少少精華，就令面霜或面膜的保濕度到next level，急救乾燥肌。特別是虎紋、眼底好易乾，化妝時好易起紋，這做法以溫和方式在妝前急救保濕，令妝容更貼。如果是晚間護膚，精華亦會在晚間「工作」鎖水，第朝醒來肌膚相對不會太乾太緊，這保濕小tips可以試試。
玫瑰深層保濕雙效精華 $620/100ml
如果時間急到連mask都來不及使用，就用玫瑰瞬間保濕噴霧，在妝前當作Toner般使用又得，或是妝後想補水亦可。隨身攜帶一物多用，外遊上機出街必備傍身的保濕小物，而且玫瑰香氣亦很宜人！
玫瑰瞬間保濕噴霧 $240/100ml
