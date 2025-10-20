Friend AI 項鍊創辦人在紐約發起抗議活動

在紐約市生活的人幾乎無法錯過 Friend AI 項鍊的地鐵廣告引發的熱議。無論是拍攝隧道內廣告的靈感塗鴉，還是試圖避開地鐵車廂內不斷出現的裝置影像，或是朋友發訊息詢問「那是什麼東西？」都顯示出這個產品的影響力。

雖然 Friend 成立於 2023 年，但售價 $129 的聊天機器人項鍊直到今夏才開始發貨，與此同時，為其廣告活動花費超過 100 萬美元的地鐵廣告也在上個月首次亮相。評價普遍對這個裝置提出批評，認為它常常令人感到不適，且在執行預期功能（即傾聽對話和日常事件並提供回應）方面表現不佳。

在全球 No Kings 抗議活動的同一週末，還出現了一場類似於 Friend 的抗議。Friend 創始人 Avi Schiffmann 發佈了一張貼有裝置圖片的告示，內容寫道：「我聽說你們紐約人對我有意見。讓我們在破產之前徹底解決這個問題。」告示上還提供了會面時間和地點，以及手寫的「帶上你的記號筆」的提醒。

根據未必是 Sora 生成的圖片和視頻，這場星期天的「活動」確實發生了。Schiffmann 的帖子顯示，有人用馬克筆在 Friend 的橫幅上塗鴉，包括一人寫下「去你的 AI」；還有一幅以粉筆畫出的悲傷 Friend 裝置；以及一些人似乎在持有 Friend 裝置的紙板剪影的同時打籃球。

在被問及 Friend 是否組織了這場抗議，以及參加者是否自發時，Schiffmann 向《The Verge》表示，他並未參與活動的策劃，並補充說他是因為收到有人發送的廣告照片而搭乘紅眼航班趕往紐約。他寫道：「在活動中，我站在講台上對人群發言，晚上又在公園裡找到他們，我們圍坐成一個大圈交談。他們都非常認真。我覺得這是一場富有成效的對話，最後我們握手言和。這確實是一場真正的抗議。」

Schiffmann 還發佈了一張似乎簽署了手寫文件的照片，文件中他宣稱「不會將 friend.com 出售給大型科技公司以用於監控目的。」

