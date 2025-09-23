FT：中國貨櫃輪涉嫌停泊受制裁港口 疑發放假航程資料遭識破

由廣西長海船務擁有的恒洋 9 號，據報近月最少三次停泊於受制裁的烏克蘭港口。 （vesselfinder.com）

一艘由中國船務公司擁有的貨櫃輪，近月多次被發現停泊於被制裁的烏克蘭港口 Sevastopol。烏克蘭官員相信，俄羅斯利用該港口從頓湼茨克（Donesk）及赫爾松（Kherson）運送貨物出口到其他國家。烏克蘭政府批評該艘貨櫃輪的行動不能接受，呼籲所有國際企業避免接觸被俄羅斯佔領的地區。

港口 2014 年被佔領引發國際制裁

位於克里米亞的 Sevastopol 原屬烏克蘭國土，2014 年隨克里米亞被被俄羅斯強行佔領後落入俄羅斯手中。自此，西方國家採取制裁採施，禁止各國使用 Sevastopol，防止莫斯科利用克里米亞，阻止其他國家把克里米亞當作俄羅斯的國土。

廣告 廣告

《金融時報》報道，由廣西長海船務擁有的貨櫃輪恒洋 9 號在過去數月至少在克里米亞港口停泊三次。今年 4 月，克里米亞一條新鐵路落成，容許貨櫃由俄羅斯運送至港口上船。烏克蘭政府相信，俄羅斯利用鐵路把俄烏戰爭以來佔領的頓湼茨克及赫爾松的貨物運送至港口，再出口到其他國家。報道指，恒洋 9 號在今年夏季最少兩次前往 Sevastopol，時間是 6 月 19 至 22 日及 8 月 15 日，在 8 月一次，恒洋 9 號上載了 101 個貨櫃。

掌管制裁政策的烏克蘭專員 Vladyslav Vlasiuk 稱，烏方已曾表明，這類行動不能接受，期望所有國際企業避免接觸受制裁的地區。烏克蘭駐華大使館已就事件向中國外交部表達強烈不滿，而涉事船隻將面臨制裁。Vlasiuk 引述中國外交部回應說，當局建議中國公民及公司避免接觸被佔領的烏克蘭國土，承諾檢視每宗個案，以採取適當行動。

報道稱，恒洋 9 號在今年 9 月於黑海運作期間，使用了儀器發出虛假的地理位置訊號，以偽裝其行蹤。該艘貨櫃輪看似駛往俄羅斯位於黑海的港口 Novorossiysk，然後駛往另一俄羅斯港口 Kavkaz。但歐洲太空總署人造衞星的偵測結果，並無發現恒洋 9 號曾經在報告時間內現身於上述兩個港口。國際權威船務情報機構 Lloyd’s List 確認了烏克蘭的指控，證實恒洋 9 號發出了虛假航程資料。