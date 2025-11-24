焦點

張繼聰自資 6 位數拍拳擊電影《金童》

Yahoo 娛樂圈

FTISLAND香港開SHOW 李洪基爛玩突襲粉絲狂拋香蕉、結他pick 自嘲大叔有肚腩令PRIMADONNA騷動

Yahoo 娛樂圈
Yahoo 娛樂圈
更新時間
FTISLAND香港開SHOW 李洪基爛玩突襲粉絲狂拋香蕉、結他pick 自嘲大叔有肚腩令PRIMADONNA騷動
FTISLAND香港開SHOW 李洪基爛玩突襲粉絲狂拋香蕉、結他pick 自嘲大叔有肚腩令PRIMADONNA騷動

韓國「經典搖滾男團」FTISLAND於2025年11月22日，假AXA安盛創夢館西沙GO PARK舉辦的《2025 FTISLAND LIVE 'MAD HAPPY' IN HONG KONG》演唱會圓滿落幕。香港作為FTISLAND此次亞洲巡迴的尾站，主唱李洪基帶領貝斯手李在真及鼓手崔敏煥，以搖滾歌曲《Be Free》震撼開場，隨即一氣呵成連唱《Let it go！》、《Flower Rock》、《Time To》等多首經典。李洪基高呼「Are you ready HongKong?」瞬間點燃全場，引領「PRIMADONNA」（粉絲名稱）陷入瘋狂，展開一整晚的跳唱派對！

事隔一年再次在西沙GO PARK開演唱會，FTISLAND三子狀態大勇，表現興奮。李洪基率先跟粉絲打招呼，說：「你哋坐喺度好舒服呀？大家現在覺得怎麼樣，準備好未？這是最後一場就唔好俾佢停。」他希望粉絲一起站著聽，如同演唱會主題「MAD HAPPY」一樣，要跟他們high足全晚 :「舊年已經在這埸地跟大家見面，有這些場地太好了，今晚是亞洲巡迴的最後一站，期望一起度過最有意義一晚。」崔敏焕坦言好掛念大家，並要向粉絲講聲抱歉，他會盡力玩到打爆個鼓。然後李洪基向粉絲介紹台上另一位結他手大矢孝之，並取笑對方很怕羞。隨後FTISLAND接連送上《.T.I.V (Tears In Vain)》、《Mitaiken Future》、《PUPPY》等熱門快歌，李洪基更拿起花炮朝向觀眾席發射，將台上台下互動氣氛推向高潮。

演唱會來到中段部分，繼而唱出《Sunrise Yellow》、《Shinin' On》、《Siren》、《LET'S SEIZE THE DAY》、《Serious》、《THUNDERSTORM》及《Take Me Now》。李洪基坦言希望粉絲好好享受這場表演，笑言累到就死:「廿年來一路做亞巡是非常感恩的事，只要想見我哋，就隨時會見，你哋可以打電話俾我哋都得。」然後李洪基作打電話手勢，並取笑自己是大叔，粉絲是大嬸。

演唱會尾聲，FTISLAND三子返回後台，現場「PRIMADONNA」自發性大合唱，真摯歌聲讓成員們感動不已。在粉絲的熱情呼喚下，FTISLAND再度登場，獻上《Orange Days》、《疾風街道》等歌曲。此時，大會突然推出由粉絲準備的生日蛋糕，為崔敏煥慶生，讓他驚喜得眼泛淚光。他誠摯感謝大家的心意，許下願望，並承諾會以雙倍的熱情和力量回饋樂迷。

最後在歌迷熱情下，FTISLAND再次encore，以答謝粉絲的支持，FTISLAND唱出《CHAMPAGNE》，李洪基、李在真更瘋狂地向台下拋出結他pick和香蕉，樂迷爭相搶奪，氣氛火爆。鬼馬的他甚至作狀要將李在真的貝斯送給粉絲，引發陣陣尖叫。三子衷心感謝香港樂迷，並承諾一定會再回來，為這次「MAD HAPPY」演唱會畫下完美句點。

FTISLAND香港開SHOW 李洪基爛玩突襲粉絲狂拋香蕉、結他pick 自嘲大叔有肚腩令PRIMADONNA騷動
FTISLAND香港開SHOW 李洪基爛玩突襲粉絲狂拋香蕉、結他pick 自嘲大叔有肚腩令PRIMADONNA騷動
FTISLAND香港開SHOW 李洪基爛玩突襲粉絲狂拋香蕉、結他pick 自嘲大叔有肚腩令PRIMADONNA騷動
FTISLAND香港開SHOW 李洪基爛玩突襲粉絲狂拋香蕉、結他pick 自嘲大叔有肚腩令PRIMADONNA騷動
FTISLAND香港開SHOW 李洪基爛玩突襲粉絲狂拋香蕉、結他pick 自嘲大叔有肚腩令PRIMADONNA騷動
FTISLAND香港開SHOW 李洪基爛玩突襲粉絲狂拋香蕉、結他pick 自嘲大叔有肚腩令PRIMADONNA騷動
FTISLAND香港開SHOW 李洪基爛玩突襲粉絲狂拋香蕉、結他pick 自嘲大叔有肚腩令PRIMADONNA騷動
FTISLAND香港開SHOW 李洪基爛玩突襲粉絲狂拋香蕉、結他pick 自嘲大叔有肚腩令PRIMADONNA騷動
FTISLAND香港開SHOW 李洪基爛玩突襲粉絲狂拋香蕉、結他pick 自嘲大叔有肚腩令PRIMADONNA騷動
FTISLAND香港開SHOW 李洪基爛玩突襲粉絲狂拋香蕉、結他pick 自嘲大叔有肚腩令PRIMADONNA騷動
自助餐

其他人也在看

蔡一傑康復狀態勇獲醫生讚進步神速 蘇志威回應劉小慧舊情史(有片)

蔡一傑康復狀態勇獲醫生讚進步神速 蘇志威回應劉小慧舊情史(有片)

草蜢、陳凱詠(JACE)今日現身沙田馬場，擔任開幕表演嘉賓，草蜢接連跳唱經典金曲《我們》、《華麗舞台》及新歌《老的辣》，早前切除腦腫瘤的草一傑狀態大勇，他表示已全面復工，去年因腦部手術需休養停工，現正為因此延期的演唱會補場，接著會往澳門和馬來西亞開show，並預告將於明年四月下旬回歸香港舉行40周年演唱會。

am730 ・ 21 小時前
陳慧嫻搣甩逾20磅獲蔡一智封「有腰慧嫻」 與關淑怡失聯不清楚病況

陳慧嫻搣甩逾20磅獲蔡一智封「有腰慧嫻」 與關淑怡失聯不清楚病況

陳慧嫻、草蜢、陳豪、唐詩詠、許靖韻和CY陳宗澤今日(23日)現身馬場出席活動，曾屬同一唱片公司的陳慧嫻和草蜢喜相逢，慧嫻見到精神奕奕的蔡一傑，兩人立即抱抱，「知道傑仔病時，唔敢約佢出嚟，因為驚感染，但一直有WhatsApp短訊，一直都有Update，但病好之後都未有機會見，剛才第一次，靚仔又好fit。」同場的還有陳豪，

am730 ・ 19 小時前
林頴彤捲男友鄭雋熹JPEX案變低調傳狂推job避風頭 轉型網店老闆

林頴彤捲男友鄭雋熹JPEX案變低調傳狂推job避風頭 轉型網店老闆

前TVB藝人林穎彤（Bella）近年主力唱歌、拍劇及做主持，多棲發展，不過自2023年捲入男友鄭雋熹JPEX案風波及被控「在醫院作出擾亂秩序的行為」罪，生活大翻盤，傳聞林穎彤為避風頭而狂推job，IG對上一個帖文已是10月底。

Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
埃及展覽｜故宮文化博物館館長對排長龍致歉　籲觀眾提早規劃購票　展期至明年 8 月｜Yahoo

埃及展覽｜故宮文化博物館館長對排長龍致歉　籲觀眾提早規劃購票　展期至明年 8 月｜Yahoo

故宮博物館古埃及文明大展在過去周末吸引大批觀眾參觀，周六（22日）入場人士因排隊時間過長而鼓譟。香港故宮文化博物館館長吳志華今早（24日）接受電台訪問，他就觀眾的不愉快經歷致歉，館方正檢討入場安排，並呼籲有意參觀的人士提早規劃行程和購票。

Yahoo新聞 ・ 4 小時前
谷婭溦成《中年4》評審　黃博趙浚承勁多Job

谷婭溦成《中年4》評審　黃博趙浚承勁多Job

【on.cc東網專訊】歌手谷婭溦（Vivian）在無綫機會多多，除在熱爆劇《新聞女王2》中飾演練習記者「小天」一角色外，又「升呢」在歌唱比賽《中年好聲音4》中擔任常駐評審，而珍惜機遇的她，在社交網甫靚相為節目大做宣傳，她謂：「廣告時間，請大家多多支持《中年好聲音

東方日報 OrientalDaily ・ 5 小時前
【759阿信屋】今期勁筍推介（24/11-07/12）

【759阿信屋】今期勁筍推介（24/11-07/12）

759阿信屋推出最新勁筍推介，CJ bibigo急凍湯烏冬低至$48.8/件、CJ bibigo急凍韓式紫菜飯卷低至$28.9/件、CJ bibigo急凍韓式魚形燒低至$28.9/件，仲有大量零食、飲品以勁筍價發售！

YAHOO著數 ・ 5 小時前
香港街馬行李領取混亂｜港初創還原 David Webb 網站不圖利｜李嘉欣許晉亨結婚 17 周年抱狗合照曬恩愛｜11 月 24 日・Yahoo 早報

香港街馬行李領取混亂｜港初創還原 David Webb 網站不圖利｜李嘉欣許晉亨結婚 17 周年抱狗合照曬恩愛｜11 月 24 日・Yahoo 早報

「嘉里香港街馬 2025」慈善跑於昨早（23 日）舉行，然而賽事結束後，全馬和半馬跑手在終點領取個人物品時，遇到行李領取系統故障，須花費至少半小時排隊等候，引起跑手不滿，主辦方其後於社交平台致歉。香港街馬近年屢次被跑手投訴活動安排混亂，問題圍繞行李安排、路線指示不清及得獎名次等，過往曾有跑手在烈日下等候兩小時領取行李，甚至出現精英選手跑錯路的情況。

Yahoo新聞 ・ 7 小時前
李嘉欣與許晉亨結婚17周年 抱狗合照曬恩愛 網民：歲月不敗美人

李嘉欣與許晉亨結婚17周年 抱狗合照曬恩愛 網民：歲月不敗美人

被譽為「最美港姐」的55歲李嘉欣與63歲富豪丈夫許晉亨於昨日（11月23日）慶祝結婚17周年，在社交平台分享夫妻合照大曬恩愛，李嘉欣留言指「17周年來紀念一下」，更加上紅色心心圖案，甜蜜滿滿。

Yahoo 娛樂圈 ・ 9 小時前
Edan演國際刑警登場！李帝勳《模範的士3》收視不升反跌

Edan演國際刑警登場！李帝勳《模範的士3》收視不升反跌

【on.cc東網專訊】韓星李帝勳孭飛的話題韓劇《模範的士3》，將案件規模從韓國擴展到國際舞台，劇情主線也轉向跨國犯罪組織，主題圍繞在令人髮指的人口販運與非法金融活動。

東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
中日關係｜據報港府暫停與日本駐港總領事館官方往來　取消下月初與總領事會晤｜Yahoo

中日關係｜據報港府暫停與日本駐港總領事館官方往來　取消下月初與總領事會晤｜Yahoo

日本首相高市早苗月初的「台灣有事」言論風波，影響近期中日關係。日本《共同社》引述消息人士報道，港府已經暫停與日本駐港總領事館的官方交流，其中港府官員曾經要求日領官員不要出席上周二（18 日）由投資推廣署舉辦的港日商務交流活動。經雙方協商後活動已押後。另外消息人士又指，港府已經通知日方，取消港府官員原定下月初與日本駐港總領事三浦潤的會晤。

Yahoo新聞 ・ 7 小時前
立法會選舉2025︱廣告鋪天蓋地　總有一張喺左近　宣傳開支1.77 億元創新高︱Yahoo圖輯

立法會選舉2025︱廣告鋪天蓋地　總有一張喺左近　宣傳開支1.77 億元創新高︱Yahoo圖輯

【Yahoo新聞報道】立法會選舉下月 7 日舉行，政府早前已發起了排山倒海的宣傳攻勢，讓香港街頭巷尾、媒體網絡都被各式各樣的選舉廣告鋪天蓋地般覆蓋。

Yahoo新聞 ・ 9 小時前
黃澤鋒陳麗麗為細女辦百日宴 唔怕有經濟壓力「我就一個禮拜做七日架喇」

黃澤鋒陳麗麗為細女辦百日宴 唔怕有經濟壓力「我就一個禮拜做七日架喇」

58歲嘅黃澤鋒太太陳麗麗今年8月誕下細女「小貴妃」（黃熙喬），一家人尋日喺酒樓為BB女舉行百日宴，多位圈中人都有出席。

Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
佐藤健訪港 幸運粉絲野生捕獲！柯打偶像同款美食脆皮雞及蟹粉小籠包

佐藤健訪港 幸運粉絲野生捕獲！柯打偶像同款美食脆皮雞及蟹粉小籠包

人氣日星佐藤健上週訪港，於11月19日在亞博舉辦粉絲見面會，吸引不少粉絲買飛捧場！作為粉絲最開心的是莫過於在街上可以野生捕獲偶像，來個近距離的接觸！日前就有佐藤健粉絲在社交平台Threads分享在圓方食飯期間看到偶像佐藤健出現，揚言是因得到神仙運氣才會見到，還特別吃了與偶像同款的脆皮雞及蟹粉小籠包，想知道哪間餐廳，就要看看Yahoo Food的內文介紹！

Yahoo Food ・ 8 小時前
李施嬅認同分手再見亦是朋友　自爆阿媽安排相睇識朋友冇壞

李施嬅認同分手再見亦是朋友　自爆阿媽安排相睇識朋友冇壞

花旦李施嬅與前未婚夫車崇健，最近因參與內地綜藝節目《再見愛人5》，而引起許多關注。而在最新一集中，李施嬅就透露即使與另一伴分手後仍可繼續做朋友，自己不會排斥進行相親活動，戀愛觀格局通透，獲不少網民紛紛激讚。

東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
汪小菲嗌新婚妻「孕婦」認再做老竇　大S仔女何去何從

汪小菲嗌新婚妻「孕婦」認再做老竇　大S仔女何去何從

【on.cc東網專訊】已故台灣女星大S（徐熙媛）前夫汪小菲，去年5月再婚娶網紅Mandy（馬筱梅），再次成為台灣女婿，Mandy近來多次自爆體重增加、嗜睡，明顯有懷孕迹象，但未鬆口懷孕，怕被網友攻擊，汪小菲最近帶貨直播時被問到太太去向，佢竟直言「孕婦不在，孕婦出

東方日報 OrientalDaily ・ 4 小時前
任達華差錯腳跌倒台上　琦琦當場嚇呆

任達華差錯腳跌倒台上　琦琦當場嚇呆

任達華和太太琦琦、周汶錡、陳家樂晚上出席高訂時裝活動，任達華跟隨太太後方，行去Backdrop準備拍照時，不慎拌倒在地，他身手敏捷，打了個筋斗後立即企好，有驚無險，只是手袖的珠子裝飾散了一地。任達華事後受訪時態度鬆容，表示：「剛才表演了一個時裝美態，完美地演繹係簡單事，如果唔係點演繹件衫飄吓飄吓呢？哈哈！珠跌咗我識鑲番，我識補衫，因為細個窮會自己釘珠子（身手好fit?）ok啦！」

東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前