FTISLAND香港開SHOW 李洪基爛玩突襲粉絲狂拋香蕉、結他pick 自嘲大叔有肚腩令PRIMADONNA騷動
韓國「經典搖滾男團」FTISLAND於2025年11月22日，假AXA安盛創夢館西沙GO PARK舉辦的《2025 FTISLAND LIVE 'MAD HAPPY' IN HONG KONG》演唱會圓滿落幕。香港作為FTISLAND此次亞洲巡迴的尾站，主唱李洪基帶領貝斯手李在真及鼓手崔敏煥，以搖滾歌曲《Be Free》震撼開場，隨即一氣呵成連唱《Let it go！》、《Flower Rock》、《Time To》等多首經典。李洪基高呼「Are you ready HongKong?」瞬間點燃全場，引領「PRIMADONNA」（粉絲名稱）陷入瘋狂，展開一整晚的跳唱派對！
事隔一年再次在西沙GO PARK開演唱會，FTISLAND三子狀態大勇，表現興奮。李洪基率先跟粉絲打招呼，說：「你哋坐喺度好舒服呀？大家現在覺得怎麼樣，準備好未？這是最後一場就唔好俾佢停。」他希望粉絲一起站著聽，如同演唱會主題「MAD HAPPY」一樣，要跟他們high足全晚 :「舊年已經在這埸地跟大家見面，有這些場地太好了，今晚是亞洲巡迴的最後一站，期望一起度過最有意義一晚。」崔敏焕坦言好掛念大家，並要向粉絲講聲抱歉，他會盡力玩到打爆個鼓。然後李洪基向粉絲介紹台上另一位結他手大矢孝之，並取笑對方很怕羞。隨後FTISLAND接連送上《.T.I.V (Tears In Vain)》、《Mitaiken Future》、《PUPPY》等熱門快歌，李洪基更拿起花炮朝向觀眾席發射，將台上台下互動氣氛推向高潮。
演唱會來到中段部分，繼而唱出《Sunrise Yellow》、《Shinin' On》、《Siren》、《LET'S SEIZE THE DAY》、《Serious》、《THUNDERSTORM》及《Take Me Now》。李洪基坦言希望粉絲好好享受這場表演，笑言累到就死:「廿年來一路做亞巡是非常感恩的事，只要想見我哋，就隨時會見，你哋可以打電話俾我哋都得。」然後李洪基作打電話手勢，並取笑自己是大叔，粉絲是大嬸。
演唱會尾聲，FTISLAND三子返回後台，現場「PRIMADONNA」自發性大合唱，真摯歌聲讓成員們感動不已。在粉絲的熱情呼喚下，FTISLAND再度登場，獻上《Orange Days》、《疾風街道》等歌曲。此時，大會突然推出由粉絲準備的生日蛋糕，為崔敏煥慶生，讓他驚喜得眼泛淚光。他誠摯感謝大家的心意，許下願望，並承諾會以雙倍的熱情和力量回饋樂迷。
最後在歌迷熱情下，FTISLAND再次encore，以答謝粉絲的支持，FTISLAND唱出《CHAMPAGNE》，李洪基、李在真更瘋狂地向台下拋出結他pick和香蕉，樂迷爭相搶奪，氣氛火爆。鬼馬的他甚至作狀要將李在真的貝斯送給粉絲，引發陣陣尖叫。三子衷心感謝香港樂迷，並承諾一定會再回來，為這次「MAD HAPPY」演唱會畫下完美句點。
