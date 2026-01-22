FUJIFILM即影即有最新相機試玩！instax mini Evo Cinema三大賣點，價錢$2,980，預告已詢問度爆棚

FUJIFILM 在 2026 年首波新品就來出大招，推出全新 instax mini Evo Cinema™ 混合式即影即有相機。預告片段已經在網上被熱烈討論，一部集齊「攝、錄、印」3 合 1 體驗的相機，有何魅力之處？這裡提前給大家試玩報告！

官方圖片

官方圖片

FUJIFILM instax mini Evo Cinema™ 混合式即影即有相機，是 FUJIFILM instax 混合式即影即有相機「Evo」系列的全新設計，將復古加現代美學發揮到極致，顏值超高機身設計，兼影到電影感濾鏡畫面。所出來的不只是靜態的相片亦有影像拍攝，影像更可以「印出來」，這 3 合 1 的設計組合，正是新生代想找回來的懷舊感覺，難怪未上架已被瘋狂詢問。

吸引處1. 復古「年代轉盤」，調出100種濾鏡畫面

新機有幾個吸引設計，首先是可以轉不同年份濾鏡的小轉盤。這個「年代轉盤」設計有 10 個年份，從 1930 到 2020，各有不同的濾鏡設計，有黑白的，亦有顆粒粗糙畫面；同時，在鏡頭位置都有小轉盤，調畫面色澤銳利暗淡強弱度，配合不同的濾鏡，就變成了 100 種濾鏡畫面的選擇。

「年代轉盤」設計有 10 個年份，從 1930 到 2020，各有不同的濾鏡設計。

鏡頭可調整色澤光暗強弱。

年份愈久遠，畫面會粗糙一點，甚至變成黑白。

年份愈近，畫面效果會再清晰，光暗銳利、色澤就在鏡頭位置可以調整。

其中一個濾鏡是像錄影片段畫面，下面會有影片時間紅色、暫停、音量設計，左上角會有個「LIVE」設計。

吸引處2. 將動態影像，變成實體即影即有回憶

即影即有大家都會明白就是將靜態相片直接印出來，至於如何做到將影像「印出來」，沒有 Harry Potter 般的魔法動態照片那麼神奇，其實是在影片中選一格畫面再印出來，即影即有相上面會有 QR Code，用手機 scan 後就可以下載影像。

即影即有相上面會有 QR Code，用手機 scan 後就可以下載影像。

影像功能上，將模式由影相轉去電影就可以拍片，長按快門最長可以拍 15 秒影片，拍片都可以調濾鏡，亦可以 zoom in & out，拍完可以在螢幕即時重溫。想要回影片就需要連接專屬手機 App，而手機 App 都幾多功能可以玩，可以將幾條片連接，又可以加相紙框，不過框架設計不多；亦可以加字改字；影片剪好就印出來，之後 scan QR Code 就可以下載片段。這設計將影片實體化紀錄，既能滿足喜歡收藏即影即有實體東西，又能紀錄影像動態回憶，更可以 post 上社交媒體，只能說 FUJIFILM 太懂得客戶群想玩什麼，就出這部新機來燒大家買！

影完可連接專屬手機 App，隨後可以選片段剪攝在一起。

相片亦可以選框架、可以打字粉飾畫面。

吸引處3. 復古機身有質感，向1965年家庭錄影機致敬

現在大流行 CCD、褶機，品牌就搬回 1965 年家庭錄影機的設計，套用在這部 instax mini Evo Cinema™。機身採用高級黑灰配色，出來效果挺有質感。打印位置是撥杆設計，不是按鈕，是要「擰」才把畫面印出來。再者，相機加了兩件可柝式小配件，外接取景器以及外接手柄，復古感直接拉高。

打印位置是撥杆設計。

兩件可柝式小配件，外接取景器以及外接手柄。

從機身設計到畫面影像都加了很多心思的一部 3 合 1 即影即有相機，官方指在 2026 年 1 月 28 日推出，定價 $2,980，相機迷有心動想買嗎？

