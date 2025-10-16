Fujifilm 推 instax mini LiPlay +：前後雙鏡疊層拍攝更具玩味

時隔 6 年，Fujifilm 終於為 Instax Mini LiPlay 帶來後繼機種。新發布的 Instax Mini LiPlay+ 是品牌首款雙鏡數模相機，在正面的 f/2.0 等效 28mm 單次 AF 鏡頭之外，廠方還在背面準備了一顆 f/2.2 等效 23mm 固定對焦自拍鏡頭。這套組合搭配 1/5 英寸 2,560 x 1,920 感光器，能夠實現疊層拍攝的趣味效果。用家可以先拍自己放入中央畫面，然後再疊加主鏡拍到的背景，從而為照片「注入更多敘事張力」。

除此之外，在配套的 app 中你還能製作有聲相簿或是進行有聲列印，然後透過印在照片上的 QR 碼與他人分享「更鮮活、生動的回憶記錄」。至於 Fuji 標誌性的濾鏡功能，instax mini LiPlay+ 照例提供了豐富選項。裝置背面設有 3 吋 92 萬點 TFT 螢幕，滿電狀態下能拍約 100 張相片，充電埠為 USB-C。機器的內建儲存大約可放 45 張照片，擴充容量的 microSD / micro SDHC 卡每 1GB 可存 850 張左右。

Fujifilm instax mini LiPlay+ 預計本月末上市，價格為 US$235，可選藍、米兩種配色。與此同時，廠方也推出了名為「浮光」的全新 mini 相紙，其邊框採用柔和色調且有金色點綴。