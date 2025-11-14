黑色星期五優惠大合集！
FUJIFILM「氧氣菲林相機」火紅！高顏值＋日系透明感色調，菲林迷必備的浪漫小道具
Fujifilm 的菲林機是不少影相迷會入手的浪漫小道具，近日品牌又來出招，推出全新「氧氣相機」（Oxygen Camera）。
這款可重用菲林相機，以其高顏值透明設計與日系清透成像風格迅速走紅，宛如呼吸般輕盈的「氧氣」靈感，象徵自由與清新攝影體驗。
相機主打環保可重複使用，預載 36 張曝光的 Fujicolor Superia 400 彩色菲林，拍攝後可自行更換菲林捲，延續膠片攝影的復古魅力。
3 款顏色選擇，包括珍珠白（Pearl White，柔和珠光質感）、冰川藍（Glacier Blue，清涼冰藍調）、珊瑚粉（Coral Pink，溫暖粉橘），每色皆散發獨特氛圍，完美詮釋日系美學。目前限量於中國與日本市場發售，大家都可以密切留意 LOG-ON 會否有售，隨時可以考慮成為聖誕禮物呢！
