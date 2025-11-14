FUJIFILM「氧氣菲林相機」火紅！高顏值＋日系透明感色調，菲林迷必備的浪漫小道具

根據《華爾街日報》報導，以 AI 編程效果強大聞名的 AI 公司 Anthropic 證實，與中國政府有關的國家級駭客，在今年 9 月的一次網絡攻擊行動中，利用了其下的 AI 模型 Claude 進行高度自動化的入侵。 Anthropic 的威脅情報主管 Jacob Klein 指出，這次攻擊行動針對數十個主要企業及外國政府，其自動化程度是團隊前所未見的。

Yahoo Tech HK ・ 1 天前