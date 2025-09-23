FUJIFILM「柔和玫瑰粉」instax mini evo 9/25上架！復古外型加浪漫新配色，拍出夢幻少女心

FUJIFILM 的超人氣即影即有相機 instax mini evo，在 9 月 25 日推出全新「柔粉玫瑰」（Gentle Rose）配色！這款浪漫又夢幻的粉嫩玫瑰色調，彷彿夕陽餘暉般溫柔，瞬間讓所有人的少女心爆棚！這款結合了復古外型與現代科技的拍立得相機，新增了如此夢幻的配色，無疑將讓拍照變成一種充滿療癒感的儀式。

instax mini Evo™ 是一款融入數碼技術的混合式即影即有相機，支援 instax mini 格式菲林。用家可透過相機背面的 LCD 屏幕取景，並挑選喜愛的照片進行列印，同時亦可將相機作為智能相片打印機使用。

（官方圖片）

（官方圖片）

相機內置 10 種鏡頭效果（包括「柔焦」及「漏光」）與 10 種菲林效果（包括「黑白」及「復古」），兩類效果可自由組合，創造 100 種不同攝影效果，讓用家以 instax™ 列印自由表達情感。

（官方圖片）

機身設計以高質感的經典風格見稱，並透過鏡頭轉盤、菲林轉盤及打印桿等模擬化操作，細緻還原操作手感與聲效。instax mini Evo™ 憑藉其美學外觀與卓越功能表現，屢獲國際設計大獎，包括「Red Dot 設計大獎」及「iF 設計獎」。

（官方圖片）

（官方圖片）

復古外型加霧面粉紅設計，10 鏡頭加 10 膠片效果組合 100 種風格，任你點影都可以！內外兼備的即影即有，影相迷有心動想入手這次的新配色嗎？鎖定開賣日期在 9 月 25 日！

