「FUKUOKA 遊戲創作者 NEXT」確定於 3 月 20 日舉辦！第 19 屆福岡遊戲競賽「GFF AWARD 2026」同步登場

福岡遊戲產業振興機構（GFF／福岡市／九州大學）宣布，將於福岡市科學館舉辦設立 20 週年紀念活動「FUKUOKA 遊戲創作者 NEXT」。

本活動將於 2026 年 3 月 20 日（五） 舉行。

作為福岡遊戲產業振興機構設立 20 週年的紀念活動，「FUKUOKA 遊戲創作者 NEXT」將於福岡市科學館舉行。

本活動以培育次世代遊戲創作者為目的，朝向實現「世界所嚮往的遊戲產業城市・福岡」而舉辦。

搞笑藝人 Yoiko 有野晉哉帶來特別談話秀！

搞笑團體 Yoiko 的有野晉哉(@arimorokoshi415)將登台，分享遊戲的樂趣與深奧之處，帶來特別談話秀。

此外，也將舉辦交流時間，回答現場孩子們提出的各種問題。

Hiroyuki × SQUARE ENIX 吉田直樹 × LEVEL-5 日野晃博 特別遊戲對談登場！

作為本活動的特別企劃，將舉辦由 Hiroyuki(@hirox246)、SQUARE ENIX的吉田直樹，以及 株式會社LEVEL-5代表董事社長／CEO 日野晃博(@AkihiroHino)三人參與的特別遊戲對談。

對談將以「如何靠自己喜歡的事活下去？」為主題，從三人各自獨特的觀點深入探討遊戲製作的魅力。

此外，對談中也將穿插《FINAL FANTASY》系列、《閃電十一人》系列等相關的開發秘辛與製作幕後花絮，帶來僅此一次的珍貴內容。

豪華來賓齊聚的特別談話秀與特別遊戲對談，千萬別錯過！

第 19 屆福岡遊戲競賽「GFF AWARD 2026」同步舉辦！

將發表並表揚自全國各地徵選而來、各部門的得獎作品，並決定包含大獎在內的各項獎項之第 19 屆福岡遊戲競賽「GFF AWARD 2026」，確定將與「FUKUOKA 遊戲創作者 NEXT」同時舉辦。

「GFF AWARD 2026」特別評審為SQUARE ENIX：吉田直樹

今年，將由擔任特別評審的SQUARE ENIX吉田直樹，與福岡遊戲產業振興機構的評審團一同，負責遊戲軟體部門大獎作品的評選。

「GFF AWARD 2026」評審陣容如下：

SQUARE ENIX株式會社：吉田直樹（特別評審）

福岡遊戲產業振興機構／株式會社LEVEL-5 代表董事社長／CEO：日野晃博

福岡遊戲產業振興機構／株式會社CyberConnect2 代表董事：松山洋

福岡遊戲產業振興機構／株式會社Gambarion 代表董事社長：山倉千賀子

福岡遊戲產業振興機構／九州大學 研究所 藝術工學研究院 副教授：松隈浩之

由萬代南夢宮工作室舉辦的「遊戲創作者的工作」解說講座登場！

面向開始對遊戲製作產生興趣的小學生、國中生及其家人，將舉辦「遊戲創作者的工作」解說講座。

本次講師將由參與「DORONKO WANKO」製作的株式會社萬代南夢宮工作室現役遊戲創作者擔任。

還有多項豐富內容預定實施！

遊戲製作體驗教室

在專業工作人員的支援下，即使是沒有經驗的參加者，也能輕鬆體驗遊戲製作與程式設計課程。

另外，「遊戲製作體驗教室」的參加者招募將於日後開放報名。

請追蹤官方 X(@GFF_PR)，耐心等待後續消息。

遊戲開發公司作品試玩

將設置可實際遊玩人氣作品與最新作的體驗區，並提供「GFF AWARD」入圍作品的試玩機會。

遊戲產業相關的面板展示

將舉辦介紹福岡遊戲產業振興機構歷史與最新動向的面板展示。

透過了解與遊戲相關的各種職業，加深對遊戲產業的認識。

遊戲相關企業攤位展出

多家與遊戲製作相關的企業將設置攤位，讓參加者能直接體驗最新技術與服務。

這將是一次能親身感受遊戲產業「真實樣貌」的難得機會。

更多詳細資訊請參閱官方 X(@GFF_PR)或「福岡遊戲產業振興機構」官方網站。

活動概要 福岡遊戲創作者 NEXT 2026 年 3 月 20 日（五）10:00～19:00（預定） 實體活動

（「GFF AWARD 2026」與特別遊戲對談部分預計將於日後線上播出） 福岡市科學館 科學廳（6 樓）、實驗室・交流室（4 樓） 免費 福岡遊戲產業振興機構（GFF／福岡市／九州大學）