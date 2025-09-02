本地人氣麵包店「森林麵包」再開Pop-up店，暫定為期半年，方便大家嚟試新品！主理人Jerry早前遠赴法國進修製作酥皮技巧，更新推融合正宗法式酥皮同港式口味嘅千層酥系列，帶畀大家意想不到嘅味道。

中西合璧All-Day-Crisp千層撻

喺法國學習期間，Jerry發現千層撻/酥要做得好，需同時兼顧麵糰張力、濕度、摺層方向之外，仲會保留少量老麵混入新麵糰，提升酥皮嘅穩定性同可塑性，所以佢好有信心千層撻做到「All-Day-Crisp」效果！

龍蝦湯千層撻($98/件｜每日限量20件)

千層撻每層厚薄均稱

原粒特大帶子薯蓉撻($68/件｜每日限量20件)

千層撻有龍蝦湯同帶子口味，前者面層放上蒜蓉牛油煎香嘅龍蝦尾，外型已經好吸睛，內裡注滿用鮮甜龍蝦頭、龍蝦殼、各種蔬菜同香草熬製而成嘅濃郁龍蝦湯，演繹不一樣嘅法式口味；後者大大粒帶子用牛油煎封，同薯蓉好夾，而且配上脆肉瓜，味道意外地清新。

港式千層酥玩味最強！

魚肉燒賣千層酥($26/件｜每日12點開賣，限量供應)

港式街邊小食可以進化成咩樣子？呢款做成圓柱型嘅千層酥放入3粒煙靭嘅魚肉燒賣，配合明太子同XO醬，翻熱後入口更加鹹辣惹味，酥皮亦保持香脆，係最受歡迎嘅新品。

叉燒菠蘿千層酥($26/件)

爆汁菠蘿粒下係充滿港式風味嘅蜜汁叉燒，餡料分量足，一啖入口鹹甜交織，味道又唔會互搶，係店家私心鍾意嘅款式。

港式熱狗千層酥、芋泥麻糬千層酥(各$26/件)

腸仔包係唔少人嘅童年回憶，今次用千層酥皮包裹腸仔，口感比傳統嘅突出。不過講咗咁多鹹餡款式，梗係要照顧嗜甜嘅朋友～芋泥麻糬千層酥內藏綿滑芋泥同煙韌麻糬，加上酥皮令口感更有層次。

奶醬丹麥酥($26/件)

奶醬多係茶餐廳嘅經典，Jerry將煉奶做成奶凍，再掃上花生醬，呢款邪惡版丹麥酥比平時更有口感。

森林麵包

地址: 香港太古太古城道18號太古城中心1樓131號舖

更多OpenRice詳細推介：

►【2025中秋】10+創意月餅/特色禮盒/早鳥優惠推介 (按此)

► 港西Fusion千層酥創意口味 龍蝦/燒賣/叉燒做餡料 (按此)

►【專訪】人氣越南法包外賣店轉戰堂食 老闆：「將我哋嘅心機夾落法包入面」

文：Cathy