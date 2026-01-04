涉事私家車車頂裝有紅色警示燈。(Threads)

近日社交平台流傳一段片段，一輛掛有「FV」車牌開頭的中港私家車，行駛期間在車頂上加裝一盞紅色警示燈，而警示燈在行駛期間不斷閃爍。根據該車輛的車牌，相信是來自深圳的入境車輛。運輸署回覆時稱，涉事車輛為持有粵港常規配額的內地私家車，署方已將個案轉介予執法部門跟進，亦已要求許可證持有人安排驗車。

由網民上載到社交平台的影片可見，該輛黑色私家車掛有中港車牌，前方為一輛貨車。而該輛私家車的車頂上裝有一盞紅色警示燈，並在行駛期間不斷閃爍。有網民表示，涉事車輛「似安全車」，惟安全車只能用黃燈，而不能用紅燈；亦有網民「正視聽」指出，根據運輸署規例，如有大型材料需要安全護航車，只能在車頂使用黃燈，其他顯示燈均不能使用。亦有網民質疑是或否冒充公安。

運輸署：持許可證車輛 不可裝設閃燈或緊急響號

運輸署回覆《am730》查詢時稱，根據紀錄，有關車輛為持有粵港常規配額的內地私家車。按照《道路交通（車輛登記及領牌）規例》規定，有關車輛在道路上行駛時，須將國際通行許可證展示在該車輛擋風玻璃的左邊，違者最高可被罰款港幣2,000元及監禁3個月。另外，根據許可證的發證條件，持有許可證的車輛在本港行駛時，不可裝設非用作顯示轉向的閃燈或緊急響號。



廣告 廣告

運輸署表示，已將個案轉介予執法部門跟進，同時已去信提醒許可證持有人，須遵守展示許可證的規定。至於有關車輛涉嫌違反許可證條件，在車上裝設閃燈或響號裝置，署方亦已要求許可證持有人安排有關車輛前往本署驗車中心進行車輛檢驗。如許可證持有人未能提供合理的回覆，署方會考慮以有關車輛違反許可證條件而撒銷其許可證。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/-fv-牌中港車疑違規裝紅色警示燈-運輸署-已轉介執法部門跟進/633248?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral